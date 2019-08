Vuelve el terrorismo fiscal de los 90

Para contextualizar adecuadamente el tema a exponer hoy, tenemos que abordar de nuevo la situación de nuestra ciudad en relación con las promesas del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, aquel domingo 1 de abril del 2018 en la explanada del monumento al Benemérito de las Américas, teniendo como fiel testigo de tales promesas precisamente a la efigie de Don Benito Juárez García. Promesa que ese día ratificó, pero que ya venía anunciando desde mucho antes.

¿Qué dijo exactamente López Obrador ese día? Fácil recordarlo, afortunadamente existen muchos videos en las redes que certifican el acontecimiento y las palabras del hoy presidente de la República.

Luego de hacer una detallada reseña del papel trascendental que ha jugado nuestra frontera en el devenir de la historia política, económica y social del país, y de fundamentar las carencias económicas de muchos debido al modelo neoliberal, señalando lo que él llama el fracaso rotundo del TLCAN, y citando un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, entró en materia sobre sus propuestas para Ciudad Juárez en particular, pero también para toda la frontera norte de México.

Citaré textual conforme al boletín de campaña 001-2018 de Morena, del cual por supuesto dispongo del archivo respectivo para quien desee consultarlo, lo mismo que el audio original de dicho discurso.

“El nuevo Gobierno buscará la modernidad, pero desde abajo y para todos. Habrá un crecimiento económico horizontal, es decir, en todo el país, no sólo en pequeños islotes, como ha venido sucediendo en los últimos 30 años”.

“Fomentaremos el desarrollo, aquí en la frontera, a lo largo de los tres mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, aquí se creará, a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos”.

“Esta será, aquí en la frontera, será la última cortina para retener a los mexicanos y que no se vean en la necesidad de pasar al otro lado, que no se vean en la necesidad de ir a buscarse la vida al otro lado de la frontera”.

“Aquí en esta franca de tres mil kilómetros por 20, 30 kilómetros de ancho de manera puntual lo expreso así:

1. Se van a recorrer las aduanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria, vamos a recorrer nuestras aduanas.

2. En la zona libre o franca, los más de 3 mil kilómetros de largo por 30 de ancho se reducirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20 por ciento.

3. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) será de 8 por ciento, la mitad de lo que se cobra en la actualidad, que bueno que ya nos están copiando. Especialmente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense, es decir, en California cobran 8.5 por ciento de IVA, en Arizona, 8.2; en Nuevo México, 7.5, y aquí, en la frontera con Texas, 8.2 por ciento.

4. Se reducirán Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos.

5. Desde el 1 de enero del año próximo, 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza, se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgos de inflación porque habrá, como lo hemos dicho, reducción de impuestos y de precios de energía, de tal manera que, al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios quedará igual o, incluso, podría bajar, no es aumentar el salario sin tomar en consideración otros factores, vamos a bajar los impuestos para que se aumente el salario y se reactive la economía en la franja fronteriza.

6. En todas las ciudades de esta zona libre fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo, se van a escriturar predios, mucha gente está viviendo en sus casas desde hace mucho tiempo y no tienen papeles, porque el gobierno no se ha decidido a regularizar su situación, vamos a entregar escrituras públicas a todos los que no tienen ahora estos papeles”. Fin de la cita textual.

Bueno, pues de todo eso que prometió sólo cumplió a medias con dos puntos y totalmente con uno. El salario mínimo sí se incrementó al doble con un impacto benéfico para los trabajadores bastante limitado, porque en esta frontera, como en otras, muy pocas personas obtienen ese salario. Y en cuanto al Decreto de Estímulos Fiscales para la reducción del IVA y el ISR, ha sido un programa opcional en el que muy pocas empresas participan, por lo tanto la homologación del IVA, como la prometió, con las ciudades y estados de EU ha quedado bastante corta.

Ni se recorrieron las aduanas, ni se eliminaron aranceles (como corresponde a una Zona Libre o Franca), ni se disminuyeron o eliminaron Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad.

Pero ahora viene lo mejor. En lugar de que Morena, su gobierno y sus legisladores trabajen en esos temas pendientes para adecuarlos a una realidad fronteriza, en el Senado de la República avanza un dictamen para modificar las leyes y considerar la evasión fiscal como un delito de delincuencia organizada. Así como lo lee.

Los senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y PAN pretenden aprobar este mes, una reforma que considera que los delitos de evasión fiscal, defraudación, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, ameriten prisión preventiva oficiosa. Es decir, aquellas personas que sean perseguidas por esos delitos irán automáticamente a prisión sin derecho a fianza. En pocas palabras que sean considerados como delincuencia organizada.

En su exposición de motivos, los senadores argumentan que, de acuerdo con el SAT, en México hay cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas, las cuales han expedido durante los últimos cinco años, más de ocho millones de facturas falsas que suman 1.6 billones de pesos. Para tales efectos, sostienen que dicha cuestión ha generado un daño a los ingresos del Gobierno que equivalen al 1.4 por ciento del PIB. De eso nadie duda, el problema es grave, hay una gran evasión fiscal en nuestro país y se debe combatir ese ilícito, absolutamente. Pero no criminalizando a todas las empresas, no aterrorizando desde la autoridad.

En realidad se trata de crear un “régimen de excepción” que permita usar testigos protegidos y colaboradores, así como la intervención de comunicaciones en todo el país, dándole el trato de delincuencia organizada.

Al respecto, en redes sociales circula un video de la participación del Doctor en Derecho Rodolfo Pérez, durante una sesión en el Senado de la República, en la que el jurista experto en temas fiscales aborda el tema y no precisamente de muy buena forma para los legisladores. Inicia levantando su mano derecha abierta y diciéndoles: “Primero que nada, a reserva de perder mi tiempo que es corto el que nos dan, quiero destacar que, con los dedos de esta mano no se cuentan los senadores presentes… ¡Eso es una vergüenza! Éste es un problema de la mayor importancia para este país”, refiriéndose, claro, al tema que se discutía sobre la reforma en cuestión.

Pero el abogado fue más allá: “Segundo, aquí se nos dijo que no debe haber espanto con la reforma, y yo estoy de acuerdo con eso. Lo que debe haber es terror, y ahorita lo voy a demostrar, ¡Terror con esta reforma!”. Luego, desde su calidad de especialista en temas jurídico-fiscales, sustentó porqué razón no se puede considerar como delincuencia organizada la actividad empresarial, definió a la primera como “un acto de hecho, ejecutado por tres o más personas con fines ilícitos”, por lo que de entrada y por definición se contrapone a la actividad empresarial, que resulta ser una actividad de derecho y con fines lícitos.

En resumen, el abogado calificó así la reforma: “… para mí es claramente equivocada, contradictoria entre sí, plagada de inconstitucionalidad, es un desastre, y ningún artículo sirve para nada”. Y se los dijo ahí, en el Senado de la República, a la cara a los senadores, bueno, a los pocos que había. El video es largo y dura algunos minutos (alrededor de 10) y para quien tenga interés en verlo todo lo puede hacer en la siguiente liga electrónica: https://bit.ly/2U2h1uU

Concluyendo, ante las promesas incompletas o incumplidas del presidente, y su afán por controlar al extremo la menor inconformidad, incluso utilizando el terrorismo fiscal de los 90’s, vale la pena preguntar ¿Y la clase empresarial de esta frontera, de Chihuahua? ¿Se cruzará de brazos? No se ven bien las cosas.