Vuelve el hombre de acero

Ciudad de México.- Con el puño cerrado, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los mexicanos, a sus simpatizantes, pero también a sus odiadores y opositores, que ante su ausencia mediática por enfermedad, lucran para sembrar todo tipo de intrigas, mentiras y rumores sobre su estado de salud, incluso los más mezquinos, sobre su muerte.

La imagen de AMLO es tan fuerte y ha crecido tanto, incluso en lo internacional, que de igual forma es quien mantiene activa a la oposición; las propuestas de los opositores y sus críticas, e incluso los reflectores que logran obtener de vez en cuando, se debe a que el mismo presidente los señala, los menciona, simplemente, les da visibilidad, y esto es consecuencia del impacto mediático de su persona, fenómeno que arrastra desde antes de ser presidente.

PUBLICIDAD

Hoy, desde ese espacio abierto a la prensa en las mañaneras, sin necesidad de pagar millones a los medios de comunicación, y con el uso de las redes sociales, López Obrador mantiene un constante acercamiento con los mexicanos, y es quien marca la agenda mediática en lo nacional, la constante permanencia en los temas periodísticos, aunque la prensa “volteé la tortilla”, en todos los temas, ha llevado a que AMLO esté en la mente de los mexicanos, todos los días.

Y esta permanencia colectiva de la imagen del presidente, obliga a los ciudadanos a cuestionarse sobre los temas relevantes, sobre todos los aspectos que nos rodean y principalmente sobre la política que se vive en México, el criterio de los mexicanos es muy amplio, y ya depende de cada persona, creer en la versión de los medios, o las reflexiones y lógica del presidente, o cuestionar ambas, y los resultados están a la vista, el respaldo que tiene AMLO de la población está por arriba del 65%, siendo el segundo presidente con más aceptación en el mundo, tan solo por debajo del mandatario de la India.

Esta realidad no aceptada por la oposición, que no ha logrado entender la Cuarta Transformación, se mantienen en una burbuja, donde sólo ellos creen sus propias mentiras, sus propios ataques y su propia visión de la vida nacional, donde en su imaginario tachan a AMLO de “dictador”, aunque tenga estos niveles de aprobación y se haya sometido a una revocación de mandato, el cual ganó el “sí”, para la continuidad de su gobierno, con más de 15 millones de votos que refrendaron su trabajo en la presidencia, casi el 92% de respaldo, de quienes participaron, aún y cuando el proceso de revocación fue boicoteado desde el interior del Instituto Nacional Electoral, pues de haberse realizado como debería, podría haberse duplicado estos resultados.

Y es curioso, como siendo la oposición y sus voceros, quienes más rabia y odio expresan en contra del presidente, y quienes desde el inicio de la administración han manifestado su rechazo a las conferencias mañaneras, para que estas ya no sean realizadas, porque no toleran la presencia de AMLO, sean quienes en estas circunstancias y ante la ausencia de algunos días, los más afectados por no verlo en su conferencia matutina.

Cada que AMLO ha enfermado, ya sea por el Covid, o por cansancio, o por su estado cardiaco, la oposición y la prensa carroñera, se suma a una campaña mediática de rumores y supuestas filtraciones, que afirman que ya no está con la capacidad para seguir al frente de la presidencia, tal vez ese es el fondo de sus anhelos por ver incapacitado al presidente.

Y tal vez exhiben un temor que no se atreven a expresar abiertamente, al exigir su presencia, al cuestionar incluso el video de su reaparición donde algunos desde el cobarde anonimato de las redes, aseguran que se trata de un holograma, o hasta de un actor, a ese nivel llega la oposición, como si tuvieran una pesadilla de ver a un AMLO como estuvo en el mausoleo de Lenin el cuerpo de Stalin y actualmente el de Lenin, sin embargo, Andrés Manuel no necesita ya ni su presencia física, ni será necesario mantener su cuerpo eternizado, porque ya ha demostrado que es, el hombre de acero mexicano.