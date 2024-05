Votar se trata de ti y tu vida

Estamos frente a una fecha muy importante que definirá el destino de todos los mexicanos por tratarse de elecciones a nivel federal, pero también lo es por lo que se refiere a nivel local: está en juego desde la presidencia de la república hasta la municipal, pasando por diputados y senadores.

Desde que tengo memoria he insistido a mis alumnos que como ciudadanos tienen el deber de enterarse de lo que pasa allá en las Cámaras de Diputados y Senadores pues, aunque parece que lo que se discute en ellas está muy lejos de nosotros, más temprano que tarde nos afectará. Más no se trata solo de conocer lo que allá pasa con el mero fin de dárnosla de cultos, más bien es para encaminar ese saber en la construcción de una plataforma que permita involucrarnos de manera muy consciente en cuestiones políticas -finamente el ser humano es eminentemente político y social-para finalmente otorgar nuestro voto de manera razonada creo yo que al candidato, que quizá sea igual o más importante que el partido, considerando que más allá de las promesas, es necesario avalar con su trayectoria una clara congruencia entre su línea ideológica con su decir y hacer.

En ese sentido y en las circunstancias en las que nos encontramos, lo prudente es hacer caso tanto a la percepción como a los hechos porque a veces lo que percibimos no es igual a la realidad. Por ejemplo, para medir el desarrollo de los países los principales indicadores son el ingreso, la salud y la educación de las personas. Quienes están al frente del gobierno nos podrán dar números alegres pero la situación real es la que vivimos. En el tema del salario, cierto es que han aumentado el salario mínimo más las preguntas que debemos hacernos son: ¿es suficiente para cubrir las necesidades y gastos básicos? ¿Es necesario trabajar más horas para tener el mismo ingreso? O ¿es más salario pero rinde para lo mismo? En otras palabras ¿el aumento en el salario mínimo es aumento en términos reales?

En el caso de la salud también nos puede ayudar hacernos algunas preguntas: ¿en cuánto tiempo se asignan las citas médicas? ¿Es un tiempo razonable o prefiero acudir a consulta privada? ¿Y con médicos especialistas? ¿Los hospitales y camas son suficientes? ¿Las medicinas que requiero están disponibles en el Seguro Social, o mejor opto por comprarlas yo mismo? Y sobre las vacunas ¿cómo andamos? considerando que para los infantes se tiene en promedio una cobertura de 46 por ciento y en el segundo 26, cuando lo deseable es 95 por ciento. ¿Y en el tema de la prevención y atención del cáncer en mujeres? ¿Y de niños…?

En el tercer tema, la educación ¿cómo andamos? ¿Qué tan conveniente son las escuelas de tiempo completo? ¿Y los libros de texto? ¿Te parece bien la temporalidad y el enfoque que el estado da a temas que históricamente han correspondido a los padres de familia? ¿Hay lugares suficientes en las escuelas? ¿Cuántos alumnos desertan y por qué? ¿El presupuesto para las escuelas y universidades son adecuados?

Otro de los temas interesantes es la seguridad: ya sabemos cómo está la situación. Si nos preguntaran ¿te sientes seguro en el lugar donde vives? La respuesta muy probablemente dependerá de la colonia en donde residamos, pero si la respuesta fuera afirmativa ¿será porque es un fraccionamiento cerrado para procurar autodefensa? ¿Puedes ir a cualquier lugar de la ciudad y a cualquier hora sin temor? ¿Crees poder viajar libremente por las carreteras del país? Si eres mujer ¿te sientes respaldada en caso de violencia familiar?

También es importante reflexionar en torno a algunas preguntas sobre calidad de vida urbana: ¿cuántas personas viven en pobreza? ¿Cuál es la cobertura y calidad de los servicios de agua, red sanitaria y electricidad? ¿Los bomberos tienen capacidad de respuesta adecuada? ¿Cómo andamos con el tratamiento de aguas y reciclaje de basura? ¿Se atiende a los niños, personas con discapacidad y adultos mayores?

La migración, vivienda, transporte, recolección de basura, área verde por habitante…

No se trata de que nos ofrezcan parques y que ya no haya baches, o que mejore el alumbrado público: la importancia está en la gestión sobre temas que reamente eleven la calidad de vida de los juarenses. Que no se quede el hospital de especialidades otra vez en veremos y todos tan contentos, con un avance del 70 por ciento y la promesa de que para agosto estará concluido; tampoco es aceptable que pretendan atravesar puentes y calles sobre nuestro centro de la ciudad.

Arriba hice solo unas cuantas preguntas, usted tendrá muchas más y las mejores respuestas. El próximo 2 de junio no se trata de un mero trámite, ni de decidir el destino de algo tan abstracto como suena el país y la ciudad, se trata de un acto ciudadano del que depende tu vida, la mía y la de nuestros hijos.