¿Votar o no votar? He ahí la duda

Uno de los pasajes más conocidos de la literatura es el soliloquio de príncipe Hamlet, en la obra del mismo nombre, escrita por William Shakespeare. Es una reflexión larga y profunda sobre la vida y la muerte, del que recordamos básicamente la expresión en inglés “to be, or not to be, that is the question”, que se usa luego en la vida cotidiana para expresar cuando uno está paralizado por una duda existencial.

Así parece estar ocurriendo en grandes segmentos de la población, la chihuahuense un poco más quizá, siendo territorio libre de chairos, de cara a la convocatoria a las urnas el próximo 10 de abril, acto inaugural de una nueva figura de la democracia participativa que se llama “revocación de mandato”, hecha al troche y moche hay que decirlo con desazón, a consecuencia de lo cual hay confusión, desinformación, y al final una pesada duda que nos acogota e impide resolver si votar o no.

PUBLICIDAD

La teoría es sencilla. Ante un caso extremo de incompetencia para el desempeño de un cargo de alta responsabilidad, la revocación del mandato permitiría quitárselo a quien lo ostente, por una vía legal y ordenada, lejos de tiempos y latitudes en que la pérdida de legitimidad del gobernante se solventó por medio de cuartelazo, rebelión o asonada. Hasta aquí las cosas son correctas, es necesario tener ese instrumento, pues constituye una forma de impedir que el país se derrumbe mal dirigido. Hay otras naciones que tienen mecanismos para semejantes propósitos. Los sistemas parlamentarios tienen la “moción de censura”, cuando el primer ministro ya no tiene el respaldo del Congreso o la disolución del Congreso cuando el gobernante cree que este no representa a la mayoría. En Latinoamérica los peruanos tienen una fórmula que pasa por el Legislativo, con mayoría calificada, y la han usado ya en años recientes.

Pero en México las cosas empezaron mal. Por cierta presión ciudadana se hizo la reforma para poner la figura en la Constitución, pero el Congreso incumplió en elaborar una ley reglamentaria para resolver como se implementaba. Esto nos metió de lleno en las elecciones intermedias, luego el presidente López Obrador, con el olfato lobuno que le caracteriza, se dio cuenta de que podía aprovechar el evento en su favor, y entonces decidió subirse en términos propagandísticos al tema, con lo que lo pervirtió. Y no solo propagandístico, también político. Como al presidente no le gusta el INE ni los integrantes que él no puso, quiere usar el ejercicio para descalificarlos.

Así que en síntesis los grandes problemas son:

El país va mal, yo lo creo, pero eso es diferente a decir que hay urgencia de quitar al presidente o que hay un peligro inminente de desastre. O que quitarlo sea mejor que seguir como estamos. Lo que hay que resolver es si su proyecto debe tener continuidad o no, no él. Y eso se dirime en las elecciones presidenciales del 2024, no en ejercicio de revocación.

La figura es para revocación. Y el residente y sus seguidores la pervirtieron promoviendo, con publicidad y todo, que se trata de votar para respaldarlo. Esto ha derivado en algo increíble, que es que la revocación la pidió el mismo que puede ser removido, y la promueven quienes defienden a quien se debería quitar. Pero la figura de la revocación NO es igual a evaluar cuántos lo quieren y cuántos lo rechazan, que en eso lo han convertido.

Como dije, han usado la figura para otro propósito, que es desacreditar al INE. Como no le dieron dinero para organizar la votación, entre otras cosas, solo se podrán instalar la mitad de las casillas que se usan en elección presidencial, por ejemplo. Esto hace materialmente imposible que se pueda llegar al 40 por ciento de los votos requeridos para que el ejercicio sea válido. Y culparán al INE. Se llama “la profecía que se cumple a sí misma”.

Sé que hay quienes sinceramente creen que se debe votar, y que son una cantidad grande de personas. Este es un ejercicio convocado por la autoridad, concretando una figura que está en la Constitución. Dicen que lo importante es participar, independientemente del resultado, y otros además piensan que hay mayoría de quienes no quieren que siga el presidente y que esto se puede reflejar en las urnas, y eso mandará un mensaje independientemente del resultado y del porcentaje de participación. Argumentos sensatos y respetables. Mas en un estado como Chihuahua, como ya dije, donde Morena y el presidente no tienen respaldo mayoritario, y en general no gustan sus modos ni sus acciones. Esta semana la acreditada encuesta de GEA- ISA indica que ya la aprobación cayó a cerca del 40 por ciento y el rechazo a cerca de 60. En nuestro estado debe ser mayor la diferencia.

Pero no hay espacio para la duda tipo Hamlet. Ni siquiera para la duda cartesiana. Creo que, por las circunstancias actuales, asumir la actitud de la “abstención activa” y no votar, es la postura correcta, y manda un mensaje también elocuente.