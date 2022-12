Volver a la dispersión y rezago

Hace una semana, el miércoles 14 de diciembre, inició la nueva versión de una historia que se escribió hace poco más de veinte años y de la que no hemos podido recuperarnos; una pesadilla que impactó la vida de los juarenses cuando se detonó la dispersión de la ciudad con los efectos adversos que ya conocemos, y hablo de la vida de todos, porque todos estamos en la misma barca y si se hunde una parte de la ciudad, nos hundimos todos, como ya he mostrado evidencia en entregas anteriores relativas al tema de la competitividad en donde el año pasado ocupamos el noveno lugar entre las ciudades de más de un millón de habitantes y ahora recién tuvimos noticias por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, que ocupamos el décimo. En otras palabras: en el pozo y cavando, porque en el tema de lo urbano y social no solo no hemos resuelto los rezagos que este modelo de crecimiento trajo consigo, sino que se han acrecentado porque como dice una muy buena amiga que conoce a cabalidad nuestra realidad, tal es el tamaño de la crisis que en los próximos veinte años tenemos cero oportunidades de equivocarnos en cuestiones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para lograr cambiar el curso negativo, la inercia, que tiene Ciudad Juárez y, a mi juicio, se acaba de cometer un gran error que traerá graves consecuencias.

Precisamente en la sesión de Cabildo de hace una semana dejó sin efecto el “Polígono de Actuación Talamás para la vivienda Nueva en la Zona Periurbana Sur Oriente de Ciudad”, que ahora lo llaman “proyecto”, aprobado en 2019, cuando en realidad es un instrumento perfecta y legalmente establecido cuyo objetivo es -hoy lamentablemente debemos decir “era”- “consolidar políticas públicas y acciones específicas en materia de desarrollo urbano que garanticen el no incremento a la problemática generada por la dispersión y el desarrollo alejado”, esto en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que entre sus estrategias establecía “Contribuir de manera sostenida al desarrollo e inclusión de la población en situación de vulnerabilidad”.

En la sesión en que con toda prisa se desechó el instrumento de planeación, el sustento orquestado por el Instituto Municipal de Investigación Planeación, IMIP, argumentó “lagunas Técnicas” y “ambigüedad en la conceptualización de acciones urbanas” además de que, según se afirmó, “el polígono definido no tiene ninguna referencia ni sustento”, cuestiones por demás absurdas y no certeras, toda vez que para llegar a su identificación se realizaron estudios previos, entre ellos el elaborado por el propio IMIP: “2018 Diagnóstico de la Zona Periurbana, de Ciudad Juárez, Chihuahua”, y el “Estudio Hidrológico e Hidráulico en la Zona Norte y Sur de la Cuenca de El Barreal en Ciudad Juárez, Chihuahua”, por recomendación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) entregado por Infonavit al Municipio en 2017, adicionalmente posee estrategias específicas y normatividad complementaria. Quien haya contado una historia diferente acerca de los fundamentos, legalidad y congruencia de este instrumento, mintió.

En ese sentido, es importante señalar que el Polígono Talamás no niega la edificación de vivienda nueva, más bien establece estrategias para regular la manera de hacerla procurando la consolidación urbana, esto de acuerdo con la política que establece Sedatu en donde se busca densificar -no “apiñonar”- un área determinada mediante la ocupación de espacios disponibles -que aquí tenemos demasiados- por desarrollos de vivienda y el equipamiento y servicios que les corresponde, incluyendo el transporte, para lograr la prosperidad social y económica. Por tanto, el instrumento no niega la construcción de vivienda de tipo social en la zona y mucho menos atenta contra la oportunidad de establecer un patrimonio, al contrario. Si preguntamos a quienes (sobre)viven en el suroriente si desean que se consolide la zona, seguramente no sabrán que contestarnos pues lo relacionan con una idea de solidez que les es desconocida, sin embargo, si les decimos si desean que se construya en “el monte”, como llaman ellos a los baldíos donde suceden asesinatos y violaciones, sin dudarlo dirán que sí; tampoco dudarán en afirmar que necesitan espacios abiertos de calidad, equipamiento de salud, educativo, guarderías, cuidado de adultos mayores, mayor seguridad…

Se dice que este revés no altera el Plan Municipal de Desarrollo Urbano… no lo sé. Se habla de la apertura para edificar 28 mil viviendas en la zona donde hay más viviendas abandonadas, muchas de ellas sumergidas en un problema mayor: hoy invadidas. Ya había advertido antes de tal rapacidad y llegó el día en que se hizo realidad. El problema no es que se construya en la ciudad, sino la manera de hacerlo y los intereses que se privilegian.