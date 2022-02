Vivienda adecuada para Juárez

Cientos de casas sobre lo que un día fue un relleno sanitario, inestabilidad del suelo, zona de alta inundación, calles en terracerías y sin los servicios básicos, agua potable escasa, y por supuesto, basura al nivel de la superficie. Esta es la colonia Pánfilo Natera ubicada en el distrito 03 de Ciudad Juárez. Nada más lejano a lo que sería una vivienda adecuada para las cerca de 430 familias que ahí viven y que tienen el derecho y la esperanza de contar con una vivienda adecuada.

He recorrido varias veces la colonia Pánfilo Natera, durante la campaña y ahora como diputada. Conocí a muchos de sus pobladores, entre ellas a personas como Conchita, quien tiene años viviendo en la Pánfilo y que espera algún día tener una vivienda y una colonia con todos los servicios para ella y sus hijos. Su petición busca la certeza a un bien que el Estado debe garantizar y que no lo ha hecho.

PUBLICIDAD

Caminar las calles de la Pánfilo es recorrer asentamientos completamente inestables, los hundimientos son notorios a la vista, los cuales, vale decir, están perjudicando el de por sí limitado sistema de drenaje; algunas casas presentan asentamientos que han provocado daños estructurales, lo que las convierte en inhabitables; los vecinos ponen “barreras de llantas” para frenar algún talud, los cuales sobra decir, no sirven de mucho.

Los incendios son muy comunes en la zona debido al fuerte sol y las sequías, y pueden convertirse en un peligro inminente cuando estos alcanzan el gas metano que desprenden las toneladas de basura que hay en el subsuelo.

Aunado a eso, están los problemas de salud que existe debido a la basura, la que no solo se encuentra en el subsuelo, sino en la superficie como señale antes y que está por doquier, perjudicando la salud de todas las personas que habitan esta colonia.

Colonias como la Pánfilo Natera, con problemas de falta de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, la calefacción y el alumbrado, eliminación de residuos, con falta de seguridad y accesibilidad, existen muchas en Ciudad Juárez y esto debe cambiar paulatinamente.

La Constitución establece en su Artículo 4º que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En semanas pasadas presenté una propuesta de modificación a este artículo en dos puntos. El primero se entiende que se habla de “familia” cuando la realidad es que hay muchas personas que no tienen o que no son parte de una y eso no puede ser causa de acceder a una vivienda.

En segunda instancia y aunque pueda parecer poco, modificar el artículo sustituyendo las palabras “digna y decorosa” por “adecuada”, le da otra concepción completamente distinta, pues se dejan fuera términos subjetivos y se agrega uno usado en el ámbito internacional y que implica el desarrollo de entornos apropiados que permitan una mejora continua en las condiciones de existencia.

La vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, de acuerdo con ONU Hábitat, 38.4 por ciento de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.

Los elementos que se consideran para tener una vivienda adecuada son: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

La aspiración es que la Pánfilo Natera y todas las personas que en ella habitan puedan contar con una vivienda que tenga estos elementos, que les sea reconocido este derecho que tanto Conchita como sus vecinos han estado peleando por años.

Con esa meta, desde hace semanas hemos estado trabajando en conjunto con el Municipio, autoridades estatales y federales, para lograr dar una respuesta que permita a esta comunidad acceder a esta vivienda.