Visita presidencial

El presidente de la República, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, realizó a nuestra ciudad una visita de trabajo, la cuarta desde que es el primer mandatario de la nación, una visita de médico (muy poco tiempo), en la que dejó ir una magnífica oportunidad para hablar de los temas importantes para los juarenses y en los que su gobierno ha tomado algunas acciones positivas, mismas que le hubieran permitido reforzar en esta ciudad una buena imagen como gobernante, pero la dejó ir.

Debo reconocer que el programa de regularización de vehículos chuecos ha sido una medida de gran calado en beneficio de los juarenses, ya que permitirá que miles de familias tengan certeza jurídica en la propiedad de sus autos, y que dejen de temer que les sean decomisados, ingresando así a la legalidad, lo cual es sumamente benéfico para todos.

Pero además de la real posibilidad de importar legalmente sus autos, o regularizarlos que es término técnico correcto, la medida presidencial permite que eso se haga a muy bajo costo, a diferencia de lo que representaba antes importar un auto bajo los esquemas y aranceles determinados por el SAT para hacerlo, importaciones que iban desde los 40 hasta los 60 mil pesos, por unidades 2007 y anteriores cuyo costo de adquisición había sido hasta tres veces menor que el de importación, definitivamente imposible hacerlo antes para miles de juarenses.

Ese hubiese sido pues, uno de los “temas estrella” durante su visita a Juárez o quizá el “tema estrella”, ahondando en los detalles, en las facilidades y en los beneficios, pero apenas y lo abordó por breves momentos y eso a instancia de una reportera que lo preguntó específicamente.

También el tema de los hospitales, tanto el de especialidades del IMSS como los otros dos en la zona del galgódromo eran buenos tópicos para abordarlos en su mañanera, así como el de la intervención del Gobierno federal en las disputas por El Chamizal y sus espacios, misma que terminará teniendo gran injerencia en la definición del proyecto del Centro de Convenciones. Temas también apenas mencionados superficialmente por el presidente.

Por supuesto la seguridad pública, que era tema obligado en la ciudad después de las recientes matanzas y ataques terroristas que padecimos, sobre todo por las cifras que presentó el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que registran un descenso del 15 por ciento en el índice de asesinatos dolosos, lo cual si bien no es un número impactante, no deja de reflejar que las medidas adoptadas en la coordinación de los tres niveles de gobierno, lograron contener el ritmo creciente que traíamos, incluso marcando ya una tendencia a la baja. Ese era un tema importantísimo para destacarlo y profundizar a detalle, por el natural interés que despierta en los fronterizos, sin embargo, apenas fue tocado de soslayo luego del reporte del jefe militar y por una muy buena pregunta de mi compañera Sandra Rodríguez, pero en general lo dejaron pasar.

La gobernadora Maru Campos muy bien en su discurso de inicio, tendiendo puentes y construyendo solidez en las relaciones institucionales: “Usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua. Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros. Por el contrario, debemos dejar de gritar para escucharnos y poner por encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración y nuestro trabajo diario para cambiar esa dolorosa realidad de tantos mexicanos y, por supuesto, de los juarenses”, le dijo al primer mandatario, con seguridad y firmeza.

Pero volvamos al análisis sobre las razones por las que el presidente desaprovechó la oportunidad de reforzar con mayor intensidad su imagen en la frontera, de hecho, solo hay una: su enfermiza obsesión contra el periodista Carlos Loret de Mola, sí, en efecto.

Y se preguntarán ¿qué tiene que ver eso con su visita a Juárez? Pues todo, porque de nuevo, por séptimo día consecutivo, desde el viernes 11 de febrero, el presidente arremetió contra el periodista con los mismos argumentos y posturas que lo ha hecho cada día, repetitivo, obsesionado, focalizado, trabado en su rencor y sed de venganza contra Loret.

El pleito (no se puede considerar de otra forma) López Obrador-Loret de Mola, ha ocupado los titulares principales de casi todos los más importantes medios de comunicación en nuestro país, y en una gran cantidad de medios de comunicación del mundo entero, lo que lo ha convertido en un tema de gran peso mediático por el gran interés que despierta en la sociedad mexicana y en la internacional, de ahí que opaque cualquier otro tema (desde la óptica periodística) y más si es eminentemente local.

Es por eso que, al utilizar su conferencia mañanera en Juárez como escenario de guerra contra Loret, él mismo llevó los reflectores más brillantes e importantes hacia ese tema, tal y como lo ha hecho durante siete días consecutivos provocando con ello, él mismo, no solo que se afiance mediáticamente el tema, sino que incluso crezca y tenga otras vertientes más preocupantes para su gobierno.

¿Por qué se ha convertido en todo un trending topic noticioso el pleito entre el presidente y el periodista? Por varias razones. Primera, por la popularidad e impacto social de los contendientes, uno el presidente del país con fuerte arraigo popular, y otro un periodista con millones de seguidores en las redes sociales, igual o quizá más que el presidente.

Segunda, la naturaleza del pleito. Se trata ni más ni menos que la madre de todas las guerras por la libertad de expresión, por el derecho a la información de la sociedad y por la libertad de prensa.

Y, tercera, porque el presidente violó flagrantemente la Constitución y varias leyes al atacar a Loret desde la mañanera. Sí, por difícil e increíble que parezca, todos vimos a un presidente violando la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, y utilizando todo el poder que le da investidura presidencial para quedar impune de tales violaciones. Además, su conducta delictiva ha sido repetitiva, recurrente, durante siete días seguidos.

¿Qué artículos de la Constitución y de otras leyes violó el presidente? Hay un consenso generalizado entre las diferentes barras y colegios de abogados del país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, juristas y constitucionalistas reconocidos, académicos y diversas asociaciones y organizaciones ciudadanas, de que el viernes 11 de febrero, durante la transmisión de su conferencia mañanera, al exhibir públicamente los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente violó el artículo 8 de la Constitución: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”; violó el artículo 16 de la Constitución: “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”.

Violó la Ley de Protección de Datos Personales: artículo 6, “el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente”. Violó el Código Fiscal de la Federación, que obliga a los servidores públicos a la secrecía de los datos obtenidos con fines de fiscalización.

Violó los artículos 57 y 68 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, al incurrir en atribuciones que no le corresponden al puesto que tiene.

En resumen, en México no hay alguna ley que le permita al presidente evidenciar cuánto gana una persona física que no sea servidora pública. Los servidores públicos, de acuerdo a la Constitución, solo pueden hacer y decir lo que la misma Constitución y las leyes, expresamente les permiten.

Esos son todos los elementos que hoy tienen atrapado al presidente en un callejón sin salida, y que le impidieron en Ciudad Juárez, posicionar otros temas más benéficos y amables para su propia imagen. Él solo se negó la posibilidad de empezar a construir una nueva narrativa que lo aleje del conflicto que tanto le ha costado, al grado de perder 10 puntos en su aprobación en 16 días. Vaya crisis de comunicación que vive hoy el presidente.