Visión de largo alcance para Juárez

Ciudad Juárez debe trazarse metas de largo alcance. No puede seguir teniendo planes de corto plazo que no cubren las necesidades de una urbe cada día más compleja. Y tanto la gobernadora Maru Campos como el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, no pueden desaprovechar esta oportunidad para generar las condiciones para que esta urbe se fije un rumbo para los próximos 20 años. Porque es inquietante constatar que Ciudad Juárez carece de un plan rector de desarrollo que lo proyecte al futuro. Esta ciudad se va reinventando cada tres años y ya no puede seguir teniendo una visión a corto plazo y negarse a plantearse planes de largo alcance.

El tema del Centro de Convenciones y Exposiciones es una muestra de la carencia de un rumbo para esta frontera. La situación está tan mal que después de muchos millones de pesos desviados y despilfarrados, y después de dos décadas de estar intentando construir este Centro de Convenciones, esto no se ha logrado. Solo pérdidas económicas y destrucción se ha obtenido con este fallido proyecto. Los planes se han modificado y reubicado en varias ocasiones atendiendo a los intereses de quienes estuvieron tomando decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.

Al no existir un plan rector, cada administración hace y deshace con los proyectos. Eso ha pasado con el Centro de Convenciones. Primero se dijo que se ubicaría en los hoyos de El Chamizal, luego cambió la ubicación al Centro de la ciudad. Después se trasladó al Hipódromo y Galgódromo de Juárez y recientemente el proyecto regresa a la zona de los hoyos, pero no en la ubicación inicial. En cada fallido intento siempre se han gastado muchos millones de pesos sin que se haya consolidado algún tipo de avance. Solo destrucción, como ocurrió en la zona Centro o como sucedió con el edificio del Hipódromo, o como lo que recientemente pasó, que sin temblarles la mano destruyeron infraestructura deportiva que se encontraba en los hoyos de El Chamizal. Destrucción sin sentido, despilfarro y demolición de iconos arquitectónicos y a cambio de eso nada.

Pero de proyectos que son prioritarios para la ciudad, de esos no se habla nada. Como por ejemplo sacar las vías del tren de la mancha urbana o iniciar con la construcción del drenaje pluvial. De eso nada. Ningún alcalde le ha querido entrar a obras de gran calado, solo proyectos de corto plazo y Juárez ya no está para eso. Pero este ya es el momento adecuado para que las autoridades convoquen a la sociedad y a los diferentes sectores económicos para que en conjunto se trace la ruta a seguir para los próximos años. Saber dónde se quiere ver a Juárez en las siguientes décadas. Es necesario visualizar el Juárez que se quiere tener en el mediano y largo plazo.

Mientras que otras ciudades del país y del mundo ya empezaron a proyectar y concretar su visión hacia el futuro, Juárez se está quedando rezagado y careciendo de certidumbre en muchos sentidos. Todo ha dependido de los gobiernos y se ha planeado con base a intereses de autoridades y los grupos de poder. No son tomados en cuenta criterios técnicos, sino los políticos y económicos. El IMIP casi es letra muerta en esta ciudad, sus estudios y análisis no son determinantes. Este organismo solo ha representado un enorme gasto para los juarenses. Solo que ahora el alcalde Cruz Pérez Cuéllar junto con la gobernadora Maru Campos tienen la oportunidad de definir en conjunto con todos los sectores el rumbo que Ciudad Juárez tendrá a largo plazo. Dándole continuidad al plan de desarrollo no importando el partido político que gobierne. Porque ya Ciudad Juárez no puede estarse reinventando cada tres años. Visión de largo alcance le urge a la ciudad.