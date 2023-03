Visión 2040 ¡bien por Ciudad Juárez!

“Ciudad Juárez no solo es la frontera más fabulosa y bella del mundo, es una ciudad con un enorme potencial”… así inicia el prólogo escrito por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar en el documento Visión Ciudad Juárez 2040 presentado a la ciudadanía el pasado jueves 2 de marzo.

En la Oficina de la Coordinación de Resiliencia se iniciaron una serie de actividades dirigidas a establecer lo que es nuestra Nueva Agenda Urbana acorde a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El horizonte de la Visión 2040, surge como uno de los primeros productos de la alianza que sostiene el Municipio de Juárez con ONU-Hábitat; trasciende las siguientes administraciones tal como debe ser en los planes que se desarrollan para una ciudad porque surgen desde la participación de los ciudadanos, es decir, no de manera unilateral por parte de una administración que opera por un determinado periodo.

PUBLICIDAD

En el evento, el presidente municipal hizo comentarios que vale la pena repensarlos por lo que pueden significar, como el hecho de que las actividades del día a día ciertamente agotan la agenda por lo que hacer un trabajo hacia el 2040 implica compartir liderazgos, refiriéndose directamente a la presencia de representantes de diferentes sectores empresariales, sociales y ONG’s, así como funcionarios del propio municipio.

Por su parte, Elkin Velásquez, representante de ONU-Hábitat para América Latina y El Caribe, reconoció que la ubicación geográfica de Ciudad Juárez da pauta a dinámicas sociales, económicas y urbanas muy particulares, temas a los que se suma el desafío de consolidar la infraestructura urbana por lo que si bien se tiene un escenario esperanzador, el grado de complejidad no es poco. Enfatizó la importancia de tener una visión de ciudad para identificar las áreas claves que deben tener una perspectiva a largo plazo cuya materialización deberá siempre de contar con la gestión desde el gobierno y habló de un punto muy importante en este momento para nuestra ciudad: el nearshoring. Afirmó que se deben decidir y orientar las inversiones que pretenden llegar a la ciudad bajo una estrategia industrial y económica que reditúe en el mejoramiento de la infraestructura, lo que para todo buen entendedor significa que no se trata de aceptar toda aquella propuesta que llegue sin cribarla bajo el tamiz de una estrategia que, obviamente, y debemos aceptarlo, no tenemos. Es la crónica de un riesgo anunciado que nos ha llevado a las crisis sociales y urbanas que padecemos.

La Visión 2040 visualiza a Ciudad Juárez la como una ciudad “… segura, dinámica, inclusiva, resiliente y sostenible para fomentar un sentido de pertenencia, mejorar l calidad de vida y el bienestar social por medio de una planificación holística, gobernanza urbana y corresponsabilidad ciudadana fortaleciendo una ciudad de derechos orientada por una cultura de paz y justicia social”.

Se plantearon cinco objetivos definiendo a cuál o cuáles de las estrategias del gobierno municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible se alinea; en cada uno de ellos se establecen metas, líneas de acción y actores responsables. El Objetivo 1, enuncia una Ciudad sostenible y resiliente; 2. Ciudad próspera y dinámica; 3. Ciudad con planificación holística; 4. Ciudad de comunidades sólidas y participativas y 5. Ciudad solidaria y con cultura de paz. Como todo plan debe hacerlo, se establecieron indicadores para facilitar su monitoreo.

También estuvo presente el ex secretario de Urbanismo de Río de Janeiro, Washington Fajardo; de manera quizá un poco romántica habló de los planes como utopías para empezar a caminar, de la música que todos debemos tocar juntos, y del “encantamiento” que surge de la publicación de los logros y la “red de cariños y memorias”.

Todo era halagos, elogios, “Juárez está a la vista del mundo en este momento”, decían, más en un momento de sinceridad, el presidente municipal con sencillez y sin dejarse llevar por las lisonjas reconoció que no es la primera vez que se hacen esfuerzos como el actual y recordó, entre otros, al Plan Estratégico que tuvo lugar a inicios de los años dos mil.

La metodología y propuestas de la Visión 2040 son acordes al Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible de Juárez 2020 vigente y con un horizonte a 2030; respecto al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para Ciudad Juárez, en proceso de actualización, se extrañó la presencia del Director del IMIP, en su representación acudió la titular de Planes y Programas. Esperemos que esa sea señal de que el nuevo PDUS se alineará, como debe ser, a ambos planes.