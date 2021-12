Violencia y corrupción afectan al turismo

La violencia se sigue recrudeciendo en distintas zonas de país. Los altos niveles de criminalidad no han podido ser reducidos por las autoridades federales. Las cifras son ya inocultables por más que las quieran maquillar o minimizar. El problema es que esa imparable ola de violencia afecta cada vez más a importantes sectores económicos. El turismo es uno de ellos. La actividad turística continúa viéndose afectada por el crimen organizado. La violencia desatada en las grandes urbes, Ciudad Juárez incluida, también se está presentando con mucha intensidad en zonas turísticas como Cancún o Acapulco.

En esta urbe fronteriza desde hace años, se han ido extinguiendo ciertas áreas donde había turismo y vida nocturna. Por ejemplo, la avenida Juárez dejó hace muchos años de ser un polo de atracción turística. De ser una calle con una gran oferta gastronómica y de entretenimiento, terminó siendo una zona llena de farmacias, tiendas de conveniencia y casas de cambio. Con la zona del Pronaf, la avenida de las Américas y la Lincoln ha pasado lo mismo. Ya que donde antes había vistosas discotecas, restaurantes y bares ahora abundan edificios abandonados y vandalizados.

La poca actividad relacionada con bares y antros ahora se concentra en la avenida Gómez Morín y la Tomas Fernández. Este aniquilamiento de ciertas zonas es derivado de los enfrentamientos entre los cárteles quienes determinan qué áreas y lugares de entretenimiento estarán en funcionamiento. Todo lo demás permanece como un pueblo fantasma. Simplemente, hay que ver cuántos restaurantes, bares y discotecas están cerrados desde hace buen tiempo, y no hay interés en rentar, reabrir o vender. Y los locales siguen desocupados. Por eso la ciudad está llena de zonas abandonadas que afectan su imagen y desarrollo. Pero esto no ocurre únicamente en Ciudad Juárez, también en el puerto de Acapulco, en Puerto Vallarta y Mazatlán se presenta este mismo fenómeno. Además, los constantes enfrentamientos, los cobros de piso y las extorsiones tienen en jaque a muchos lugares dedicados al turismo.

Algo similar presenta la Riviera Maya en donde en los últimos meses han ocurrido hechos que prenden las alertas. Recientes tiroteos entre bandas rivales han ocurrido en zonas turísticas muy concurridas del estado de Quintana Roo. Como lo sucedido en Puerto Morelos el 4 de noviembre pasado donde un comando armado ingresó a las instalaciones de dos importantes resorts en busca de narcomenudistas rivales. También la muerte el 21 de octubre de dos turistas extranjeras que murieron en plena zona turística de Tulum en medio de fuego cruzado, una alemana y una hindú, provocó alertas diplomáticas de varios países. Recientemente en la playa Tortugas de Cancún se han dado tiroteos que provocan alarma de turistas y preocupación de hoteleros del sector. A pesar de que se envió un contingente de elementos de la Guardia Nacional a blindar la Riviera Maya, la situación no se resuelve de raíz. Estas solo son medidas de contención que no garantizan que estos actos ya no vuelvan a repetirse. Hacen mucha falta políticas públicas para resolver de fondo esta problemática que no es reciente, pero que cada día se complica más y no se ven intensiones de empezar a resolverla por parte de ninguna esfera de gobierno. Pero de que está afectando seriamente a la imagen del país y al sector turístico, eso ya no se puede ocultar.