Violencia Política de Género. Una práctica más corriente que común

En una democracia, no solamente es deseables la diversidad de opiniones, de enfoques desde los que se aborda una problemática social, de formas de actuar como método de resolución y sencillamente de ideologías, también constituyen parte de la esencia del amplio concepto de esta forma de gobierno a la que las y los mexicanos decidimos sujetarnos.

La confrontación y el debate entre las actrices y actores políticos forman parte del día a día en un régimen democrático, es consecuencia de esa divergencia entre las distintas posturas. Sin embargo, hay ocasiones que estos puntos de vista diferentes suben de tono y se empieza a hacer uso de la violencia como herramienta para desacreditar al oponente.

El uso de la fuerza física es la forma más sencilla de identificar la violencia, pero no es necesariamente la más común. Las amenazas a perder la vida, la honra, la libertad, la salud, los bienes –tanto de la propia persona como de sus familiares- se vuelven una constante. Para muestra el estado de Chihuahua y el actuar de sus gobernantes, han utilizado las instituciones de procuración de justicia para advertir o cumplir órdenes de aprehensión como método para imponer el miedo. Si a eso le sumamos las expresiones de difamación a personas, candidatos o candidatas, instituciones públicas o partidos políticos; la situación actual coincide con el concepto de la violencia política.

En muchas ocasiones, estos actos son dirigidos a mujeres, pero, eso no necesariamente significa que se esté cometiendo con razón de género. Si el objetivo es contravenir un derecho político electoral, hablamos de violencia política. ¿Cómo se actualiza la violencia política por razón de género? Cuando se comete contra una persona por el hecho de ser mujer o se establece un diferenciador entre hombres y mujeres que impacta a estas últimas de manera desproporcionada en sus derechos político- electorales.

Nuestro estado, como gran parte del país, cada vez que inician los procesos electorales acontecen diferentes actos u omisiones simbólicos, verbales, físicos, psicológicos, etc. Se realizan con el ánimo de lacerar la participación de las mujeres en la vida pública. ¿Cuántas veces no han escuchado decir que México, Chihuahua o Juárez no están listo para ser gobernado por una mujer? Lamentablemente, yo lo he escuchado más de las que puedo recordar. Eso, sin contar las críticas a las fotografías en la publicidad de las aspirantes, precandidatas o candidatas. Hablan de que está muy bonita, muy fea, que se vistió inadecuadamente. ¡Vaya, hasta del color que usó en las uñas! A eso sumemos las frases como “es que a ella la controla tal hombre”, “la puso su papá/marido”, “es la marioneta de tal”, “es la novia de tal”. Así podemos identificar de manera muy sencilla que las y los violentadores están a la vuelta de la esquina.

Para nadie es desconocido que quién cometa esta conducta, tipificada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su Art. 20 Bis, será sancionada o sancionado con hasta de 4 a 6 años de prisión. Sin embargo, las personas machistas se justifican diciendo que no aguantan nada y que no se les puede decir nada.

Aprovecho para mencionar que esta violencia puede ser ejercida por cualquier persona, de cualquier género, incluyendo a quienes no son servidores públicos.

Recuerdo cuando Ricardo Salinas Pliego fue acusado de violencia política de género. Él argumentó que no era funcionario, ni pertenecía a un partido político, ni estaba contendiendo por un cargo. Por tanto, el Tribunal Electoral no era competente para juzgarlo y que además estaba violentando su libertad de expresión. El Tribunal resolvió que, el cómo cualquier medio de comunicación y cualquier persona podía ejercer violencia política contra quien fue su denunciante.

Al final se desechó la queja, no por el actor que ejerció la violencia, tampoco por sobrepasar el límite de todos los derechos, incluida la libertad de expresión que es violentar los derechos de terceros, sino porque no identificaron el menoscabo político que pudo tener la denunciante. Hubo votos particulares y la decisión no fue unánime, pero así se resolvió.

En un estado conservador como el nuestro, el tema merece especial atención en tiempos electorales. No queremos más violencia política, mucho menos violencia política por razón de género. Sólo así, lograremos la democracia incluyente a la que aspiramos quienes habitamos en este país.