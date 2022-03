Violencia en Juárez, el complicado reto para las autoridades

Recientemente varios organismos internacionales que monitorean la violencia en el mundo, así como instancias de gobierno han difundido resultados de los índices de homicidios que se registran en la República Mexicana. Estos indicadores siguen ubicando a Ciudad Juárez en los primeros lugares a nivel nacional, pero también se le ubica como de los municipios más violentos a nivel mundial. Ciudad Juárez aparece en las primeras posiciones junto con Tijuana, en Baja California, León, Guanajuato; la ciudad de Zacatecas, Uruapan, Michoacán y el puerto de Acapulco, Guerrero, en un listado donde se ubican los 50 municipios con la tasa más alta de homicidios en el mundo en este momento.

Coincidentemente, el 6 de marzo pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República difundió otro listado en donde se ubican los municipios con la mayor concentración de delitos de homicidio doloso. Ciudad Juárez preocupadamente ocupa el segundo lugar, solo debajo de la ciudad de Tijuana que lidera la tabla y encima de la ciudad de León, Guanajuato. Según esta información del Gobierno federal, en la cuarta posición se ubica Acapulco, Guerrero y en quinto lugar en la tasa de homicidios dolosos se encuentra Culiacán, Sinaloa. Se debe recordar que Ciudad Juárez cerró el 2021 con mil 424 homicidios, según cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La fallida política impuesta por el Gobierno de la República, y sostenida hasta el cansancio por Andrés Manuel López Obrador, de los besos y abrazos, parece que no está dando resultados para detener la escalada de violencia, ni siendo eficaz en el combate al crimen organizado. La más reciente masacre, donde acribillaron a 20 personas en un palenque en Zinapécuaro, Michoacán, es prueba de ello. Además, la poca disposición que tuvieron las anteriores autoridades estatales para resolver la problemática de la región, tiene a Ciudad Juárez ocupando los nada honrosos primeros lugares de violencia en el país. La falta de una verdadera coordinación de los tres niveles de gobierno tiene a esta frontera en constante crisis de inseguridad y esto le da una gran ventaja a las diferentes organizaciones criminales asentadas en esta zona. A pesar del desplazamiento de un importante número de efectivos de la Guardia Nacional así como de elementos del Ejército Mexicano, los asesinatos en bares, colonias, plazas y centros comerciales, no se han detenido. Los esfuerzos que realizan las instancias municipales no pueden ser eficaces si no recibe el apoyo de instancias estatales y federales. Se requiere reforzar la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que es la que realmente le hace frente al crimen organizado.

La seguridad de los juarenses y el restablecimiento de un clima de paz es el gran reto del Gobierno municipal y del estatal. Los altos niveles de inseguridad inhiben y ahuyentan la inversión local y la extranjera. El traslado de la Secretaría de Seguridad Estatal a Ciudad Juárez, con todo lo que ello implica, puede representar una señal del interés por resolver la problemática y habla de la voluntad política del Gobierno del Estado por implementar medidas eficaces. Pero se debe implementar lo más pronto posible para que no quede en solo discursos y promesas. Después de cinco años de padecer la falta de políticas públicas ineficaces del gobierno corralista que solo propiciaron el recrudecimiento de la violencia, el estado de Chihuahua necesita dar pasos contundentes para mejorar la estabilidad, la paz social y la seguridad.