Violencia de género

Tuve oportunidad de acudir en estos días, a un foro organizado por el Instituto Estatal Electoral, en el que se abordaron diversos temas con relación a la violencia política de género; es por ello que en este espacio me permitiré comentar al respecto.

Se ha avanzado bastante, en lo que respecta a legislación, para procurar mediante herramientas jurídicas la erradicación de la violencia -en todas sus formas- contra la mujer.

Los tipos y modalidades reconocidas en la norma mexicana, que se pueden presentar tanto en el ámbito público como en el privado, son: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Las cuales pueden manifestarse de muy diversas formas, desde las casi imperceptibles, hasta las más fatales; solo por mencionar algunas: agresión física o verbal en el entorno familiar, actos de discriminación o exclusión en la comunidad o en el ámbito laboral, daño a la autoestima, integridad, libertad o seguridad en las escuelas o en centros de trabajo, actos u omisiones por parte de servidores públicos que limiten, obstaculicen o impidan el goce de algún derecho, y, la forma más extrema, la violencia contra las mujeres que culmina en feminicidio.

Aunque todas esas prácticas merecen especial atención, de momento en este artículo, me referiré a ciertos avances que se han obtenido, mediante la lucha constante de grandes personajes de la vida pública, para tratar de aminorar, la violencia político-electoral hacia la mujer, que, -desafortunadamente-, aún existe en nuestra sociedad.

La VPRG (Violencia Política en razón de Género), son todas aquellas acciones u omisiones, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, dirigidas a una mujer, por ser mujer, y, se presentan en contra del ejercicio de sus derechos político-electorales con el objeto de anularlos o reducir su reconocimiento.

Aún recuerdo que de muy joven me tocó participar en marchas pacíficas en esta ciudad capital, en la década de los noventas, a través de las cuales, las mujeres de diversos partidos políticos exigíamos que se plasmara en la reforma electoral, lo que se conoció como el 70-30; lo que significa, que quedara establecido que, en la postulación de candidatas y candidatos a puestos de elección popular, no se podría exceder del setenta por ciento de un solo género. Había quienes lo interpretaban como que eso significaba que el 30% de las candidaturas serían concedidas a las mujeres. Y no, no tenía porque ser así, cuando podríamos pensar que fuera el setenta para las mujeres. Un primer esfuerzo válido, pero insuficiente aún.

Con posterioridad, al interior de los partidos políticos, se comenzaba la pugna por establecer que fuera a razón de mitad y mitad las candidaturas para cada género. Un siguiente esfuerzo, que en algo abonó, pero que a su vez sirvió para que otorgaran las candidaturas de propietarios a compañeros varones y las suplencias a las damas. Argumentando que con ello se cumplía (aunque no fuera así).

Luego se fue mejorando el panorama, para lograr una mayor equidad. Un nuevo esfuerzo por avanzar; reglamentando en los estatutos de los partidos y con posterioridad en las leyes electorales, una paridad un tanto más clara. Que las candidaturas a razón del 50% fueran tanto en propietarios, como en suplentes, en los distintos cargos de elección popular.

En un siguiente esfuerzo, ya más contundente, ya no solo era, la paridad horizontal, la vertical, la transversal, sino efectiva. Para otorgar mayor garantía de participación a las mujeres, en todos los niveles.

Aunado a que ya no solo se trata con respecto a candidaturas de los partidos políticos, sino a su vez, con relación a órganos públicos en los que se exige esta equidad, como lo son, precisamente los organismos electorales, en su conformación de consejeros o magistrados.

Ya es momento. Momento de continuar en esa lucha permanente, sin afectar los derechos de terceros, desde luego. Aún queda mucho por hacer al respecto. Ya que sigue habiendo situaciones o hechos que intimidan, excluyen o rechazan la participación igualitaria de las mujeres en la política.

Se nos hablaba -en ese foro en mención-, acerca de la Red de Mujeres Electas; que es una instancia de reciente creación, que sirve para múltiples efectos, entre los que destaca, obviamente, la protección de derechos político electorales de las mujeres, visibilizando el clima de violencia que experimentan las candidatas y con posterioridad, en el desempeño de sus funciones.

Tiene entre sus atribuciones la de brindar orientación, seguimiento y acompañamiento en la prevención y erradicación de la violencia. Además, capacitar a las mujeres electas; identificar casos; brindar asesoría y seguimiento; llevar un registro para generar datos estadísticos; determinar la gravedad de la conducta; generar acciones preventivas o correctivas para combatirla.

Aunado a ello, se cuenta ya con un registro público de personas que han sido sentenciadas por una conducta relacionada con violencia de género hacia las mujeres. El cual, como su nombre lo indica: es público; es decir, la información está a la mano, en una plataforma, que se puede consultar por cualquier ciudadano o ciudadana que desee conocer quienes se encuentran “boletinados” ahí. El estado de Oaxaca, es el que más tiene hombres y mujeres en ese registro. En su mayoría son personas de género masculino, quienes han cometido alguno de estos eventos; sin embargo, es de llamar la atención, que también exista un porcentaje considerable de mujeres que han lastimado los derechos de otras mujeres. Que falta de sororidad, por decir lo menos.

Ya es momento…