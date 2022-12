Violencia contra periodistas

Es probable que me gane la animadversión de algunos, pero en lo personal a mí me preocupa la violencia en contra de todas las personas, al margen del género o la ocupación que tengan. Es grave la violencia contra las mujeres y las raíces de la misma. Es igualmente grave la violencia contra los periodistas y sus orígenes. Sin embargo, creo que al final de cuentas, el origen de ambas violencias es el mismo en todo el mundo: la impunidad y la falta de Estado de Derecho en países como el nuestro.

Es decir, si quien delinque tuviera la certeza de que va a ser atrapado y condenado, no delinquiría. Es por ello que las agravantes que se establecen en la ley para sancionar determinados actos de violencia tomando en consideración género u ocupación, resulten a mi juicio un producto únicamente del populismo punitivo que muchas veces establecen los legisladores para decir que están actuando en X o Y problema.

En estos casos, es importante recordar que el Legislativo tiene la función de crear las leyes y vigilar su cumplimiento, pero no tiene incidencia directa en las labores que un Ministerio Público o un juez tienen al momento de procesar a una persona detenida por violencia de cualquier tipo.

Es decir, por muchos tipos penales que se creen, y por mucho que se incrementen las penas para una determinada conducta, la violencia no cesará porque el delincuente no delinque en función de los años que puede pasar en prisión, sino en función de las posibilidades que existen de que sea detenido.

Al margen de ello, no podemos dejar de lado la situación tan grave que enfrenta el periodismo en México. Desde hace muchos años, ejercer el periodismo en México ha sido una actividad de alto riesgo. Desde el asesinato de Manuel Buendía, periodista del Excélsior en 1984, presuntamente cometido por altos mandos militares de México, nos encontramos en una crisis. Es decir, una crisis que lleva treinta y ocho años en nuestro país y que parece irse agravando cada vez más. Le siguió el asesinato de Héctor Félix Miranda de Zeta de Tijuana.

Desde luego que la violencia contra periodistas no es exclusiva del tercer mundo. Tenemos el grave atentado contra los trabajadores de la revista Charlie Hebdo en París, en 2015 que dejó decenas de muertos a causa de fundamentalistas islámicos que se sintieron ofendidos por las publicaciones de la revista francesa.

En México, las cifras de los periodistas víctimas de la violencia son un tanto confusas, pues depende la fuente que se cite, los números aumentarán o disminuirán. Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa o incluso las cifras oficiales no se ponen de acuerdo respecto a la cantidad de víctimas de violencia contra periodistas. Sin embargo, al margen de ello, el común denominador de esto concluye en dos cosas: se hablan de centenares de periodistas víctimas de la violencia, y se confirma que 2022 ha sido el año más violento para los periodistas en México.

Desafortunadamente, todos los medios de comunicación han sufrido bajas dentro de las filas de periodistas que los integran. Por ejemplo, únicamente en esta Casa Editora, los asesinatos de “El Choco” Rodríguez y Luis Carlos Santiago Orozco engrosan, desafortunadamente, la lista de periodistas asesinados. Eso, hablando del pasado reciente, pues años atrás Víctor Manuel Oropeza también había sido víctima de homicidio por su labor periodística. Ruego me disculpen si el nombre de alguna otra víctima se me escapa, pero desafortunadamente es tan grave la situación, que se integran cifras cada vez más grandes que van reflejando los niveles de impunidad en este rubro.

También en nuestra ciudad, el periodista Arturo Alba Medina fue asesinado hace dos años, y a pesar de haber sido sentenciados sus asesinos, no queda claro el móvil del mismo.

Otro de los casos graves de nuestra entidad fue el asesinato de Miroslava Breach en 2017. Se dice que Breach fue asesinada por publicar el modus operandi de grupos del crimen organizado en su natal Chínipas y su influencia en la política local. Este asunto resulta ser más grave de lo que aparenta, pues los caminos apuntan a que gente cercana a su “entrañable” amigo Javier Corral, es quien le informó a los delincuentes sobre cierta información que Miroslava poseía. Incluso, se habla de que Javier Corral pudiera estar involucrado con un cierto grado de responsabilidad, por acción u omisión.

En el plano nacional, periodistas como Lilly Téllez y Azucena Uresti han sido víctimas de violencia y de amenazas respectivamente. Ahora, en días recientes, el periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado a balazos cuando llegaba a su casa en la Ciudad de México. Hasta el momento, no se sabe quién perpetró el ataque en contra de Gómez Leyva. Por lo que pudiera apreciarse, el periodista no iba a ser víctima de robo, ni de secuestro. Incluso hay quienes dicen que los criminales sabían que conducía una camioneta blindada y que fue un acto de intimidación por su labor periodística.

Pudiera tratarse del crimen organizado o incluso, se especula que personajes del gobierno de la Cuarta Transformación habrían tenido interés en perpetrar este ataque en contra de Gómez Leyva. La violencia contra periodistas se encuentra en su peor momento desde que se tenga memoria.

En el caso de Gómez Leyva, resulta grave ver las reacciones que se han desatado por parte del oficialismo, a través del presidente o de sus corifeos en redes sociales. Para empezar, el presidente había dicho días antes del ataque que escuchar a Gómez Leyva podía producir “un tumor en el cerebro” y recomendaba no escucharlo. Para su mala fortuna, días después el periodista es atacado.

Posteriormente, el presidente dijo que el atentado contra Ciro era grave porque causaba “desestabilización política”. O sea, el presidente volvió a ser traicionado por el subconsciente y reveló que lo único que le interesa es la estabilidad política, no acabar con la violencia, ni mucho menos perseguir a los delincuentes.

El oficialismo puso en marcha su aparato propagandístico de redes sociales. Al unísono, la secta obradorista repite que cómo es posible que Ciro tuviera una camioneta blindada, y que solamente quien teme utiliza esos vehículos, y que seguramente se debe a sus vínculos con el crimen organizado. Además de ser una mezquindad esta cuestión, lo cierto es que los hechos le terminaron dando la razón a Gómez Leyva pues dicha camioneta cumplió su función. ¿Qué querían estos enajenados mentales? ¿Que se asesinara al periodista? De haber sido el caso, hubieran desestimado su muerte de cualquier forma para favorecer la opinión al obradorismo. Con esta gente ni siquiera hay que debatir, pues han perdido la capacidad de raciocinio. Por otro lado, justificar y minimizar el hecho porque aseguran “está coludido con el crimen” es solamente un reflejo de lo bajos que pueden ser. Es tanto como repetir aquella absurda frase de que las mujeres son atacadas por la forma en que visten. Muy mezquino por parte de la secta.

Me resulta grave advertir que un hecho tan lamentable siga siendo utilizado por el oficialismo para seguir polarizando. Si bien el acto de violencia contra Gómez Leyva no es consecuencia directa (aunque sí indirecta) del nivel de polarización que se vive en México, la apatía, la aceptación e incluso el “sospechosismo” que pregonan los feligreses de López Obrador, son una consecuencia grave que refleja que están dispuestos a aceptar que el país se vaya a la basura, y que no tienen empatía por las víctimas de violencia pues no comulga con sus ideas.

El Estado mexicano tiene la obligación de castigar a los responsables de esto. Además, debe garantizar seguridad para todos. ¿Qué tiene que pasar en México para que despertemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar? ¿Hasta qué niveles llegará la violencia?