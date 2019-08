• Viene campañón para gastar 18 mmdp





• Lloran por recursos pero no hacen la tarea





• Frágiles cimientos panistas de 2021





• Amenaza protesta en nueva gira de AMLO





Martes y miércoles dedicó el gobernador Javier Corral buena parte de su tiempo a calcular el jugo mediático que deberá obtener de anuncios calificados como “sendos” sobre programas de inversión que “detallará” entre el 15 y el 22 de agosto en la ciudad de Chihuahua y Juárez respectivamente.

El martes muy temprano fue visto de nueva cuenta en Palacio de Gobierno el especialista en marketing Javier Cordero, en quien descansa gran parte de la nueva estrategia de redes sociales del gobernador. Gustavo Ríos y Lalo Rojero nomás no dieron el ancho, aunque siguen en la nómina.

Es dicho personaje quien le ha conseguido algunas fracciones en los números de aprobación obtenidos por el gobernador de una encuestadora de Nuevo León, pagada por el propio Gobierno estatal.

Cordero debió estar en Palacio para conocer el plan de inversión que anunciará Corral y que fue detallado ayer mismo durante varias horas –para el objetivo mediático– con Marijose Valles Medina, la coordinadora de Comunicación Social.

En su conferencia de prensa del lunes en Juárez , el gobernador dijo que el 22 de agosto detallará “el plan de inversión 2019-2021” para esta frontera por seis mil millones de pesos obtenidos de “la reestructuración de la deuda pública del estado”.

Una semana antes, en la ciudad de Chihuahua serán anunciados 18 mil millones para todo el estado, cantidad que incluye los seis mil juarenses.

Dudamos que el plan vaya a ser ejecutado como está siendo anunciado: ninguno de los proyectos relevantes prometidos por Corral desde su campaña por la gubernatura ha sido concluido, muchos de ellos ni siquiera iniciados, pero aun cuando fuera así, indudablemente serían las obras más costosas a nivel global porque se harían con créditos de créditos bancarios reestructurados con altísimos intereses a ser pagados, cuando muy pronto, hasta el 2045.

Y mucho de ese dinero será gastado en publicidad y marketing de tendencia político-electoral (2019-2021, marca el plan), de ahí las reuniones maratónicas con Cordero y Marijose, quien por cierto para operar adecuadamente todo ello deberá sacudirse al menos tres directores de su área que son muy costosos y le han significado enormes problemas por intriga, pereza y peleas: Enrique Lomas Urista, Alfonso Villalobos Lozano y José Pérez-Espino.





***

Los subsecretarios estatales Mario Dena y Ramón Galindo han enviado reportes al Palacio de Gobierno por un supuesto favorecimiento de la Secretaría de Gobernación al Ayuntamiento del independiente Armando Cabada, pero no hacen su chamba.

Se quejan porque los apoyos para emergencias que maneja Protección Civil Nacional –que pasó de la Segob a la Secretaría de Seguridad– y los de Bienestar se canalizan directamente a la autoridad municipal, cuando, suponen, deberían pasar por las manos del Estado, el big brother de los ayuntamientos.

Se trata de apoyos en especie para grupos vulnerables, desde despensas hasta láminas y hules, según la temporada del año y la contingencia que se pretenda atender.

Ahora viene en camino el apoyo para el fenómeno de la migración, completamente rebasado durante meses en las instancias gubernamentales de los tres niveles.

Todo, absolutamente todo, llegará al Gobierno de la ciudad, que debe apoyar en el reparto y las comprobaciones correspondientes, para las posteriores revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Ésa es la realidad, en efecto, de la que tienen meses quejándose Dena y Galindo, responsables de la Secretaría General de Gobierno y la de Desarrollo Social en esta ciudad.

Lo que no dicen es que también desde el año pasado se les advirtió y explicó que mientras el Gobierno del Estado no tuviera instalaciones registradas oficialmente en Gobernación y demás dependencias federales involucradas, no se les podría entregar siquiera una despensa.

Pero no han movido un dedo para contar con un centro propio, una simple bodega con un domicilio que se pueda dar de alta en instancias como Protección Civil.

Lloran y lloran pero no hacen la tarea para cambiar la situación. Armando, por su lado, feliz.





***

Una cuarta parte de los municipios donde el PAN renueva sus dirigencias, incluidas las plazas más importantes, Chihuahua y Juárez, se encuentran sin conducción en sus procesos de relevo por parte de la dirigencia estatal encabeza por Rocío Reza.

Esos municipios, 13 de 46 que tienen comités panistas en renovación, son focos rojos para el grupo en el poder, que está en calidad de espectador de lo que ocurra con la elección.

A lo mucho hay candidatos palomeados por el grupo del gobernador Javier Corral, pero con escasas posibilidades de triunfo.

No sólo son los casos calientes por presencia del crimen organizado de Chínipas, Urique y Ojinaga, donde la elección de dirigentes municipales enfrenta amenazas de reventar a causa de factores que van más allá de las pugnas políticas normales.

Son, en lo general, enclaves panistas fuertes donde el común denominador es la nula operación política por parte de una dirigencia desaparecida y las líneas en contra del mayor lastre que carga el PAN hasta la fecha, el corralismo y sus malos resultados.

Se anticipa por lo tanto un triunfo del panismo disidente, del que está fuera de la nómina estatal, del que no puede estar a favor de una administración pública que lejos de ser ejemplo de pulcritud y eficiencia, se ha convertido en todo lo opuesto de lo que pregona.

Pero más allá de lo que espera en lo inmediato, en las elecciones que se realizan durante agosto, está el hecho de que estos serán los cimientos, muy frágiles, del proyecto que el PAN va a ofrecer en el año 2021.





***

En la antesala de una visita presidencial a los hospitales de Guachochi y Guadalupe y Calvo, de este último municipio reportan que el personal de la Secretaría de Salud prepara un paro de labores escalonado, ante la cerrazón e indolencia de las autoridades estatales del sector.

El 2 de julio elaboraron un escrito los empleados del hospital comunitario y pobladores de varias comunidades, dirigido al gobernador Javier Corral y al secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda.

Son más de 300 firmas de trabajadores, directivos y ciudadanos. Reclaman material de trabajo adecuado, infraestructura y equipo para dar atención médica de calidad, en vez de dar puras lástimas por las condiciones en que se encuentran.

El 11 de julio fue recibido el oficio formalmente por la Secretaría de Salud. Incluía la advertencia de hacer un paro si no eran atendidos en una semana.

En unos días fueron recibidos en Chihuahua representantes del sector de Guadalupe y Calvo, pero tal parece que la instrucción de Grajeda fue únicamente darles atole con el dedo y esperar a que se les olvidara.

A la fecha no hay compromisos cumplidos ni tareas realizadas de las sugeridas y exigidas por los manifestantes, quienes le apostaron primero al diálogo.

Obviamente la molestia persiste. Más que comprobado científicamente está que los problemas no se solucionan ignorándolos, fórmula bastante recurrida por el Gobierno corralista.

Así que no será una sorpresa si el paro comienza de un día para otro o justo cuando se acerque la fecha de la gira de López Obrador por hospitales serranos.

Luego no sorprendan, asusten y mucho menos indignen los gritos de “güevón”.