Videos y fotos con Inteligencia Artificial, ¿amenaza u oportunidad?

Ciudad de México.- Si usted no ha prestado atención, o no le ha brindado tiempo suficiente al tema de la Inteligencia Artificial, -AI-, en mi opinión, es hora de que lo haga porque no es un tema del futuro, de hecho ya está generando muchos cambios en materia económica, financiera y social en el mundo, en este momento.

Existen desde luego, usos prácticos y positivos de la IA, pero también han surgido fundados temores sobre su mala utilización, por ejemplo, la generación de videos y fotos que a todas luces parecen verídicos, con todo lo que ello conlleva.

El temor se funda en el hecho de que, por ejemplo, alguien mal intencionado genere un video o una foto con alto contenido político, lo haga parecer real y lo suba a las redes, siendo la chispa para una reacción violenta en cualquier parte del mundo, con cualquier tema.

Precisamente, en una charla que tuve con ChatGPT, de la cual, muestro algunos retazos a continuación, le pregunté cuáles son los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA) en materia económica específicamente y me define que es una tecnología en constante evolución que ha tenido un impacto significativo en la economía en las últimas décadas.

La IA puede transformar la economía de diversas maneras, desde la optimización de procesos empresariales hasta la creación de nuevos mercados y la mejora de la experiencia del cliente, afirma, y agrega que existen también desafíos como la privacidad de datos, y su uso ético.

Una de las formas en que la IA puede transformar la economía es a través de la optimización de procesos empresariales. La IA puede automatizar tareas rutinarias, como la clasificación de datos o la gestión de inventario, lo que puede liberar a los empleados para que se concentren en tareas de mayor valor agregado. La automatización también puede reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia, lo que puede aumentar la rentabilidad de las empresas, dice la citada plataforma.

Según mi plática con ChatGPT, otro impacto importante de la IA en la economía es la creación de nuevos mercados y oportunidades comerciales. La IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias, lo que puede ayudar a las empresas a desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. Además, la IA puede ayudar a las empresas a personalizar sus ofertas de productos y servicios, lo que puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar la lealtad de la marca.

“La IA también puede transformar la economía al mejorar la eficiencia del mercado. La IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar oportunidades de inversión y hacer recomendaciones de inversión a los inversores. Esto puede aumentar la eficiencia del mercado al hacer que la información esté disponible para todos los inversores, en lugar de solo para unos pocos expertos”, es decir, puede inclusive dársele un uso como asistente financiero, según se explica.

Sin embargo, dice el chat, la IA también plantea desafíos significativos para la economía. Uno de los principales desafíos es la pérdida de empleos. La automatización y la IA pueden eliminar algunos trabajos que son rutinarios y repetitivos. Aunque esto puede aumentar la eficiencia y reducir los costos, también puede tener un impacto negativo en la economía al eliminar puestos de trabajo.

Sostiene que otro desafío “es la privacidad y la seguridad de los datos. La IA se basa en el análisis de grandes cantidades de datos, lo que puede plantear desafíos para la privacidad y la seguridad de los datos personales. Las empresas deben asegurarse de que están cumpliendo con las regulaciones de privacidad y protección de datos, y de que los datos se almacenan de manera segura y se utilizan de manera ética”.

Dejo la conclusión de mi interacción con la plataforma, donde se afirma que la IA puede transformar la economía de muchas maneras, desde la optimización de procesos empresariales hasta la creación de nuevos mercados y la mejora de la eficiencia del mercado.

“Aunque la IA también plantea desafíos significativos, es importante que las empresas y los gobiernos trabajen juntos para abordar estos desafíos y aprovechar los beneficios de la IA de manera responsable y ética. Al hacerlo, podemos construir una economía más eficiente y orientada al futuro que beneficie a todos”… lo dijo ChatGPT.