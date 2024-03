Videos para no creer

"El partido te dijo que rechazaras la evidencia de tus ojos y oídos. Fue su orden última, más esencial".

George Orwell, 1984

Guadalajara, Jalisco.- ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que te muestran tus ojos o al presidente de la república? Andrés Manuel López Obrador no tiene duda: solo se le puede creer al presidente.

Ayer se le preguntó si en su junta de seguridad de la mañana se había tratado el tema de los videos que muestran cómo los criminales en Acapulco golpean a los choferes del transporte público para obligarlos a reportar sus movimientos y permitirles cobrar derecho de piso. "Ese tema hoy no, tratamos otros, pero sí estamos enfrentando el problema de extorsión y problemas de inseguridad. Lo que pasa es que todo ahora lo magifica[n], lo hacen muy grande. Cuando había un narcoestado manejado por Calderón, por García Luna, silencio. Es que así son los conservadores, muy hipócritas. Callan como momias y gritan como pregoneros cuando les conviene".

¿Realmente se magnifican los videos que muestran a los choferes del transporte público en Acapulco siendo golpeados por criminales? No veo cómo se pueda hacer "muy grande" lo que debería ser en principio un verdadero escándalo nacional. El asunto no se resuelve, como afirmó el presidente, convirtiendo "la extorsión en delito grave". Las fuerzas de seguridad deben proteger a los transportistas.

Pero no es la primera vez que el presidente nos pide no prestar atención a lo que ven nuestros ojos sino a lo que él nos dice. Apenas el 1 de marzo recomendaba a los mexicanos no hacer caso a los videos de los "pseudoambientalistas falsarios" que exhibían el daño ambiental causado por el Tren Maya: "No vea usted los videos porque son especialistas en montajes".

La verdad es que ni los videos de la contaminación por los pilotes del Tren Maya ni los de los criminales que golpean a choferes del transporte público en Acapulco por no obedecer sus instrucciones han sido desmentidos. No hay ninguna indicación de que sean un montaje o hayan sido modificados en el más mínimo detalle. Pero para el presidente el tema es muy sencillo: si la realidad no se adapta al mundo ideal en el que vive, entonces la realidad está mal.

Su candidata, Claudia Sheinbaum, actuó de forma correcta cuando, al firmar el Compromiso para la Paz del Episcopado Mexicano y la Sociedad de Jesús este 11 de marzo, manifestó "por honestidad y congruencia" sus diferencias con el documento. Rechazó "la evaluación pesimista del momento actual" y la visión de que "prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre". Apuntó que en 2018 hubo 36,685 homicidios, que es la cifra correcta reportada por el INEGI, y en 2023 un total de 28,264, que es un poco menos de los reportados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero de todas maneras es una cifra realista. También es real, sin embargo, que el sexenio de López Obrador va a cerrar con cerca de 200 mil homicidios, la mayor cifra desde que tenemos registros sistemáticos y comparables.

La mejor manera de dirimir diferencias en materia de política pública es exhibir y discutir información fidedigna. y sí los videos pueden aportar elementos importantes para conocer la realidad. Para el presidente, sin embargo, es muy fácil resolver todo cuestionamiento descalificando a quienes los expresan. Así, se ha referido a todos aquellos que defienden una idea diferente a las suyas como conservadores, hipócritas, corruptos, traidores a la patria, falsarios y mil adjetivos más. Es su estilo y le ha dado buenos rendimientos políticos. Pero ahora está llegando a un límite al cuestionar los videos que documentan realidades incómodas.

La ley

Por supuesto que hay que procesar al policía que mató al normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta y se fugó. La ley es la ley. Pero ¿van a sancionar también a los normalistas que vandalizaron ayer las oficinas de la FGR en Chilpancingo y lesionaron a cuatro elementos? Hay fotos y videos para identificarlos. Pero no, claro que no. En esos casos que no nos salgan con el cuento de que la ley es la ley.

