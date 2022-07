Video: Prepotencia con ‘huevo de toro’ entre las piernas

-Prepotencia con ‘huevo de toro’ entre las piernas

-Hasta el 2023 posible recuperación de la economía

-Crimen manda a AMLO al peor nivel

-Va Fiscalía contra las burlas de Aras

El horno no está para bollos, y todavía hay quienes se atreven en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cometer diabluras que abollan la imagen de la institución.

Por fortuna en el caso que describiremos enseguida actuaron con la rapidez que les caracteriza el director de la AEI, Arturo Zuany; y a su patrón, el fiscal General, Roberto Fierro Duarte. Sacaron la podadora más filosa y castigaron ipso facto a un policía infractor de las normas internas... y sociales.

Actuaron igual de prontito que con aquel elemento que se metió ilegalmente a disfrutar junto con su pareja de una residencia de Aras y/o de su CEO, Armando Gutiérrez.

Hablamos del policía del Departamento de Homicidios, Raúl Álvarez, un elemento de la zona centro protegido por sus jefes inmediatos que hizo rolar un video en vehículo oficial, presumiblemente a 180 kilómetros por hora, con una mujer a su lado echándole porras, y una cerveza barata entre las piernas de las llamadas “barrilito”, o “huevos de toro”, por la forma de la botella.

Mientras suena la sirena del vehículo oficial alcanzan a escucharse un par de versos del también muy añoso narco corrido de Los Tucanes que narra una fiesta que le hicieron sus amigos a un “jefe de alto poder”; abajo de las invitaciones “decía no niños”. El video fue publicado ayer por El Diario; lo repetimos hoy en versión digital.

No hubo ningún comunicado oficial de los muchos que ahora por fortuna la Fiscalía difunde cotidianamente, pero seguro en cualquier momento será dada a conocer la sanción correspondiente al policía, no solo por infracciones múltiples a las normas internas, sino porque sus policías no pueden darse esos lujitos en momentos que el crimen organizado mantiene bajo fenomenal presión a las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

***

Desde las oficinas de Diconsa (la antigua Conasupo) nos informan que han pasado largas semanas sin que haya nombramiento de gerente Regional para la zona norte del país con sede en Chihuahua. Ello ha generado desabasto y múltiples problemas administrativos.

Hace unos meses fue removido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el director general de Segalmex-Diconsa, Ignacio Ovalle. Fue nombrado como relevo, Leonel Cota, quien fuera gobernador de Baja California Sur, pero éste no ha volteado a ver la difícil situación que se sufre en Chihuahua.

El problema es grave, afecta a las más de 700 tiendas comunitarias en el Estado, y deja a un número igual de comunidades rurales de alta marginación sin el abasto de productos básicos como harina de maíz y trigo, azúcar, sal, abarrotes varios, etc.

La situación está siendo aprovechada por los comerciantes privados para aumentar los precios para las familias más necesitadas de la sierra de Chihuahua.

El subgerente de operaciones (segundo al mando en estructura de Diconsa) no ha recibido apoyo ni de las oficinas centrales, ni de la Delegación del Bienestar en el estado, para liberar las firmas sobre cientos de pedidos que están detenidos.

Mientras no sea nombrado nuevo gerente desde la Ciudad de México por parte de Leonel Cota, será imposible que se puedan firmar pedidos de mercancía para volver a regularizar la distribución de productos, lo que derivaría en una crisis alimentaria si se prolonga el desabasto.

***

Será hasta 2023, si bien nos va, cuando la economía mexicana recupere el nivel del 2019. Eso y el hecho de que los fondos para hacer frente a choques externos se han acabado, fueron dos de los factores para que la firma Moodys, rebajara la calificación o perspectiva de la deuda nacional.

Es decir, sin crecimiento económico sostenible, México no puede tener más dinero para cobrar ni tampoco para gastar en impuestos al nivel que tiene por ahora mientras que la deuda y los intereses crecen a un ritmo por encima del Producto Interno Bruto.

Y en segundo lugar, la calificadora anticipa que se vienen choques externos y no se ve de dónde el país pueda sacar fondos para hacerles frente.

Todo ello sin mencionar que el dinero que se está yendo a Pemex, tanto para sostener su operación, como el pago de las pensiones de la paraestatal, siguen abriendo un boquete que dejará sin mucho margen de maniobra a quienes administren el país a partir del 2024.

Todo ello ha quedado establecido por la calificadora en su comunicado, en el habitual y a veces complicado lenguaje financiero.

La calificación en cuestión bajó de Baa1 a Baa2, con comentarios de apertura como este:

“Moody's espera que la actividad económica siga restringida por las débiles perspectivas de inversión y las mayores rigideces estructurales”.

Añade que cada vez es más complicado para nuestro país pagar los intereses de la deuda, y que este 2022, rondarán los 869 mil millones de pesos, -solo en intereses-, en datos de la propia autoridad fiscal.

Finalmente, y ante la tendencia alcista de los intereses, es cada día más difícil cumplir con el pago de la deuda para luego querer pedir prestado sin que los prestamistas levanten la ceja y se volteen a ver unos a otros.

***

Niveles de aprobación similares a los registrados durante 2020, en plena guerra por el agua de La Boquilla, son los que ahora registra Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua, según la encuestadora que lo mide casi minuto a minuto, Consulta Mitofsky.

Es la medición de junio pasado del presidente la que lo ubica con un 46 por ciento de aprobación y 54 puntos de rechazo, luego de alcanzar hasta 63 por ciento a su favor al comienzo de este año que sigue en curso.

El gráfico que envía puntualmente la firma encuestadora es visible en versión digital de La Columna. Muestra la evolución de los últimos 12 meses, donde la calificación más baja había sido de 49 puntos justo en junio del año 2021.

En agosto del año pasado, López Obrador repitió con la calificación reprobatoria de 49, pero fue en ascenso hasta abril de este año. Alcanzó niveles altos en la medición nacional; bueno, ni tan altos como en Tabasco, pero tampoco tan bajos como en Nuevo León.

Durante el conflicto por el agua, cuando todas las fuerzas políticas estatales le echaron gasolina al problema, el presidente llegó a tener apenas 43 puntos de aprobación, casi nada de diferencia con la calificación más actual disponible.

No hay que ser adivinos para concluir que fue el terrible crimen lo que mandó a López Obrador a su peor nivel de aprobación, dado que este periodo ha sido marcado por un incremento considerable de los hechos de violencia que rebasaron a toda autoridad.

Esta evaluación queda enmarcada especialmente en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y otras dos personas más en Cerocahui, municipio de Urique, a manos de un líder criminal al que se le ha permitido operar impunemente desde hace años.

***

El paquete de denuncias contra la financiera Aras que está próximo a judicializarse, según la promesa del fiscal general Roberto Fierro, podría tener otras sorpresas más allá del procedimiento de juntar cientos de reclamos en una primera causa.

Hasta donde ha podido conocerse, un primer bloque de unas 300 denuncias serían las primeras que llegarían a los tribunales con una imputación directa al alto mando de la financiera, encabezado por el ahora prófugo Armando Gutiérrez Rosas.

Hasta ahora sólo hay dos procesados por apenas 15 casos de los más de cuatro mil que han denunciado la estafa piramidal de la que fueron víctimas, por lo que el nuevo proceso abriría el abanico para llevar ante los jueces penales a más acusados.

Obviamente, eso lleva implícito la búsqueda de mecanismos para la reparación del daño, pues más que pena de prisión a los fiscales les interesa dar una respuesta a los estafados dándoles por lo menos un mínimo de lo perdido.

Pero las tácticas dilatorias de los abogados de Aras, quienes han promovido denuncias contra los mismos inversionistas estafados, podrían orillar a la Fiscalía General del Estado a promover otras causas contra la misma financiera y sus representantes legales.

Esa sería la sorpresa mayor, que la FGE procediera contra la empresa y sus abogados por fraude procesal o alguna otra acusación, ante el descaro con el que pretenden retrasar las causas penales, que ya son incontenibles desde hace algunos meses.

Si los dueños de la pirámide insisten en agregarle complejidad al caso, los fiscales no van a quedarse de brazos cruzados.