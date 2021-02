-Video: Por imagen no abundar sobre decapitados

-‘Y ahí no hay mujeres o qué?’

-Banderillas en el lomo por la deuda

-Hoy se estrena el nuevo secretario

Los grupos delictivos que disputan parte del sur del estado, de Jiménez a Parral, tomaron sus propias fotos y videos del sangriento agarrón sostenido el Día del Amor y la Amistad en una intrincada zona del municipio de Valle de Coronado.

No hubo más información “oficial” que la subida por ellos a redes sociales. Las imágenes son de terror absoluto reflejado tanto en las fotos como en los videos, la mayoría de ellos impublicables en medios convencionales ciertamente por la brutalidad utilizada al momento de disparar “el tiro de gracia” o cercenar las cabezas de varios caídos en la refriega, colocadas en el cofre de una camioneta.

Los hechos ocurrieron el domingo, hasta el lunes la Fiscalía General del Estado ofreció algo de información sobre lo mismo de siempre, la cantidad de cartuchos disparados y la identidad de los cinco ejecutados, dos de Jiménez y Parral respectivamente; los otros tres de Sinaloa.

Quedó claro por la información de las imágenes que se trató de un enfrentamiento entre brazos armados del Cártel de Sinaloa y el de Juárez; La Línea, del primero; Gente Nueva, del segundo.

A pesar del grave hecho, hasta el martes se presentó en conferencia de prensa el gobernador del estado, Javier Corral, no con el objetivo principal de informar sobre aquel tema, sino para alzarse como portavoz de una empresa gasera juarense.

No quiso tocar ese día de violencia que aterrorizó todo el domingo a varias comunidades del Valle de Rosario, miles de habitantes en distintos pueblos.

“Con relación a la presencia de otros grupos yo ahí sí creo que debe ser la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad quienes DEBIERAN de informar... Insisto en que vamos a convocar al fiscal para que nos dé sus puntos de vista sobre estos temas”, dijo huyendo por la tangente y de su responsabilidad.

Ayer fue entrevistado fortuitamente en plática banquetera justo el fiscal, César Peniche. Solo dijo que no hay indicios de incursiones de cárteles fuereños a los ya conocidos en Chihuahua.

Extraoficialmente se siguió manejando el inicio de una guerra mayor entre el Cártel de Juárez aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos datos fueron aportados el mismo lunes por la Fiscalía Zona Norte aunque su titular, Jorge Nava, aclaró que solo usan a Juárez como tránsito hacia suelo estadunidense.

Nada fuera de ahí, ninguna información para tranquilizar a la población de prácticamente todo el territorio estatal afectado en esa misma disputa: Juárez, la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Madera, Nuevo Casas Grandes, Parral, toda la sierra.

A Corral le preocupa en particular eludir el tema por imagen, no por responsabilidad social, menos por enfrentar a las bandas delictivas como es su función. Lo señaló con esas mismas palabras (el video en versión digital de La Columna) al insistir en que no sea difundido el material generado por los sicarios. Así dijo:

“...Es un error, lo digo con absoluto respeto, que se difundan ese tipo de imágenes que solo contribuyen... que solo permiten generar una mala percepción, una mala imagen, una zozobra, una angustia...”.

La sociedad, mientras tanto, desprotegida casi por completo. Una gran parte del territorio chihuahuense sin ley.

***

“¿Y ahí no hay mujeres o qué...”, escribió en seco Maru Campos sobre una reunión de varios orgullosos panistas cuya foto fue colocada en la red social de Raúl García Ruiz.

En la imagen aparece una docena de panistas rodeando felices a su candidato a la alcaldía, el abogado Javier González Mocken. Quisieron no solo demostrar fuerza sino que la jefa se enterara. Le mandaron link. “Tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a recuperar Juárez”, puso Raúl, suplente de Mocken.

“Sin miedo al éxito”, colocó el presidente del PAN municipal, Joob Quintín, ya cómodamente instalado como segundo en la lista de candidatos a regidores. El precio del “sacrificio”.

Ahí enseguida de Joob terció Maru: “Y ahí no hay mujeres o qué?” Nomás sonó hueco el llamado de atención. Pudieron invitar a muchísimas mujeres... a la regidora Amparo Beltrán, a la vicegobernadora Leticia Corral... a muchas, pero no apareció nadie ahí.

En tono sin frontera con la zalamería, Raúl quiso componer el error que nadie del grupo visualizó: “claro que las hay. La mejor muestra es que tú encabezas el proyecto mayor y estamos muy orgullosos de eso. Saludos”.

Una disculpa y explicación distinta hubieran bastado. Mocken sufre; Maru confirma el carácter que la tiene colocada a donde ha llegado sin y a pesar del ¿primer panista del estado?

***

En plena contingencia por el apagón, el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, entregó el pasado lunes al diputado Miguel Ángel Colunga, presidente de la Comisión de Fiscalización, el informe de resultados de la cuenta pública 2019.

La entrega debió hacerse pese a que estaban todas las actividades suspendidas, porque la ley marca como límite para tal efecto el 15 de febrero. Así que no les quedó de otra más que cumplir.

Más allá del reporte general de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, que amenaza con denuncias penales en 15 casos municipales, Acosta Félix hizo uso de su facultad de sugerir a los legisladores reformas urgentes para la instalación de los órganos internos de control de los municipios.

La propuesta obedece a que son pocos los ayuntamientos del estado que han cumplido con la operación de sus contralores internos.

Lo más interesante es el reconocimiento tácito de la inutilidad de los síndicos, pues el auditor propone que de forma transitoria se les dote de las facultades de los órganos internos de control municipales, de aquí al 2024, y a partir de ese año se transforme dicha figura.

Asimismo, pide que se elimine la elección directa de los síndicos y en su lugar sean designados contralores, que acrediten capacidad y conocimiento en fiscalización, así como se les prohíba tener filiación partidista. En suma, pues, pide desaparecerlos porque en la situación actual sirven para nada.

***

Por cierto, el informe de resultados de la cuenta pública 2019 no fue muy agresivo con el Gobierno del Estado. No pasó de procedimientos administrativos en algunas dependencias por irregularidades focalizadas en el gasto.

Pegaron duro, eso sí, los señalamientos a la Secretaría de Hacienda: por la enorme deuda a proveedores, la no entrega de sus recursos a las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez, y sobre todo por la montaña de créditos sobre la que se encuentran las finanzas estatales.

En este último punto, la Auditoría Superior del Estado puso sus banderillas en el lomo de la deuda pública global que al cierre del periodo revisado, el 2019, contabilizaba 59 mil 118 millones de pesos. Otra vez se desmiente con esto la narrativa corralista de que se han disminuido los pasivos. Es todo lo contrario, de prueba ahí está la imagen del informe de la ASE, en la versión digital de La Columna, en lo correspondiente a las finanzas.

A estas alturas la deuda rebasa los 61 mil millones de pesos, por más que se diga lo contrario de dientes para afuera.

La tendencia al alza, descontrolada desde 2013 y hasta la fecha, pone en perspectiva sobre qué se encuentra parado el Gobierno de Chihuahua, lo que pone en riesgo la operatividad no sólo de la siguiente administración sino de los seis meses y medio que le quedan a la actual.

***

El nuevo secretario del Ayuntamiento juarense, Alejandro Martínez, rendirá hoy protesta como tal ante el alcalde Armando Cabada y los regidores, dado que hasta hoy atiende como encargado de despacho tras la salida de Maclovio Murillo.

En la sesión de Cabildo convocada para la tarde se prevé que asuma formalmente el cargo en el que lo designó el independiente la semana pasada. La sesión será de mero trámite dado que se verán formalidades como la enajenación de terrenos y asuntos muy domésticos.

Martínez, exdirector de Catastro, se estrenó ya como número dos del municipio juarense en reunión previa con los regidores, realizada el martes para agendar los asuntos de Cabildo, con una conducción decorosa que hasta parecía ya tener experiencia. Ahora conducirá su propia toma de protesta.