Video: Pelearon y echaron mentadas porque no querían ley

La única relación entre una rutera destartalada, vieja, candidata permanente a los yonques o a las chatarrerías de compra por kilo, y sus dueños es un lenguaje como este: “En caliente, ábrase puto pues, eh. En caliente...ALV...”.

Tras recibir minutos después un derechazo a la quijada, el que retaba preguntaba sin bajar el coraje:

PUBLICIDAD

-“Por qué chingados me pegas güey”.

En manos como las de “El Menón”, Humberto Domínguez; y “El Raúl”, Raúl Rodríguez, respectivamente, está el transporte público en Ciudad Juárez, tanto el llamado urbano como el especial que da servicio a la industria maquiladora.

Es un mundo de camiones y de dinero, son más de cinco mil ruteras en circulación casi permanente. Muy familiar su presencia para los juarenses por contaminantes, grotescas y sus choferes enemigos casi todos de los usuarios de ese transporte y de los conductores del resto de vehículos que comparten con ellos el tráfico vial.

“El Menón”, “El Raúl” y otros transportistas dieron el corriente espectáculo hace días allá en la ciudad de Chihuahua, entre el primer piso de Palacio de Gobierno, el patio central de ahí mismo y una de sus banquetas en el exterior, por la calle Aldama.

Hicieron hasta lo imposible por jugar el dedo en la boca al hoy por hoy mayor tiburón de la política en el estado, el secretario General de Gobierno, César Gustavo Jáuregui Moreno.

El día del pleito estuvieron los concesionarios en su oficina buscando disuadirlo verbal y/o monetariamente para lograr una Ley de Transportes a su modo y continuar el viva, viva del que han disfrutado hasta el momento; mucha anarquía e incalculables fortunas con gasto apenas indispensable para mantener a choferes hambreados y circulando a los camiones, prácticamente todos chuecos, por si fuera poco.

Pretendieron ese día de la bronca enseñarle a comer carne al león. Debieron googlear a Jáuregui antes de querer sorprenderlo: secretario de Ayuntamiento en los principales municipios del estado, Juárez, Chihuahua y Delicias. Jefe en una legislatura del Congreso del Estado.

Dicen sus críticos que Jáuregui se alió con Duarte, pero en realidad derrotó a Duarte amalgamado como uno solo con la hoy gobernadora, Maru Campos y ambos hicieron picadillo al también llorón Javier Corral Jurado aun desde la adversidad de la oposición. Es y seguirá siendo, objetivamente, el número dos en Palacio aunque algunas envidias lo pretendan colocar en el número tres. A ese quisieron engañar los prende cerros transportistas.

Pelearon aparentemente los concesionarios al concluir el encuentro con Jáuregui porque no entraron todos al mismo tiempo a dicha reunión, pero en el fondo quedó expuesta su impotencia porque nada obtuvieron del secretario de Gobierno más que puras promesas de que serían contemplados para los toques finales de la ley. Mentadas y golpes entre ellos, las consecuencias.

Eso ocurrió hace apenas 15 días. Finalmente, la ley fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria el pasado martes. Buscaron los “Menones” y compañía mantener la antigüedad máxima de 15 años para las ruteras, heredar sin problemas las concesiones, venderlas como si fueran de ellos, etc. Les fueron dejadas algunas bagatelas como la herencia a familia directa, siempre y cuando pase por autorización de lo que será la nueva flamante Subsecretaría de Transporte, que entrará en vigor apenas sea publicado el decreto, en cualquier momento.

***

Tenemos en versión digital de La Columna el reflejo fiel de lo que es el transporte urbano en esta frontera.

Una rutera de la línea Juárez-Zaragoza con número económico 1603 hizo el viernes una parada en Insurgentes y Juan Escutia. Abre alguien la puerta de atrás, colocada entre dos grandes escapes que lanzan humo negro por encima de la unidad, y brotan tres muchachos estudiantes que saltan a la calle ante el riesgo de los vehículos que van más atrás. Suben con sus mochilas la banqueta.

En ese instante la rutera queda de frente al semáforo de la Juan Escutia que marca rojo, pero el conductor sigue su marcha sin reparar en ello.

Varias infracciones hubo ahí: el semáforo, la contaminación y “bajar pasaje” en la calle. Y habría que sumar si la unidad puede andar en circulación por su antigüedad.

La nueva Ley de Transporte impulsada por el Poder Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso del Estado sin duda representa un avance importante en la materia, pero quedará en nada si desde ya las autoridades respectivas no ponen manos a la obra.

La gobernadora, Maru Campos, Jáuregui y sus operadores en la Secretaría de Gobierno y en el mismo Congreso han hecho ya parte del trabajo con esa ley; ahora corresponde a los funcionarios operativos, Ricardo Tuda y Luis Manuel Aguirre, jefe y subjefe de Transporte, hacer lo suyo. Por supuesto, también a la autoridad municipal y a su Dirección de Vialidad.

Quisimos presentar hoy de nuevo el video del derechazo de “El Menón” contra “El Raúl”, su lenguaje más lejos que arrabalero y el video de la rutera infractora porque queda claro que si Palacio de Gobierno es tiburón para manejar situaciones políticas del más alto nivel, los concesionarios tienen lo suyo en el manejo del transporte. No por nada son conocidos como una “mafia” eminentemente delictiva.

Junto con la aprobación de la nueva ley fueron expuestas las “edades” del grueso de los camiones que usan para dar el servicio. Muchos camiones son viejos y lo que le sigue, de hasta 30 años, cuando debieran ser cuando mucho de entre 10 y 15. La nueva norma ordena que no deberán ser más antiguos de 10 años, todos.

Quiere decir que la mafia ha logrado pasar por el arco del triunfo inclusive a varios gobernadores, a Corral, a Duarte, a Reyes, a Patricio, a Barrio... A todos.

Anda flotando en el aire la murmuración de que los concesionarios buscarán ampararse contra la nueva ley que ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado porque “afecta al interés público”; es decir, realmente a sus intereses. También andan moviendo el agua entre las rutas que manejan con la posibilidad de paros y/o manifestaciones.

Los presidentes de las asociaciones de maquiladoras en Chihuahua y de esta frontera impensablemente han salido a defender la edad de los camiones en 15 años sin duda por los acuerdos económicos con los concesionarios.

En principio, ha dicho la autoridad estatal que no sacará de circulación automáticamente las unidades viejas con la promulgación de la nueva ley, no podría hacerlo porque no puede ser aplicada la norma de manera retroactiva, pero sí lo irá ejecutando en la medida que venga la revalidación de permisos, de concesiones y sea comprobado en campo, en las calles, que los ruteros carecen del menor interés en prestar un servicio digno al que los juarenses tienen derecho.

También será aplicada dicha ley al entrar en operaciones las rutas troncales uno y dos, el negociazo en ciernes del que se llevaron Corral y compañía solo los diezmos en el costo de las controversiales obras, pero luego viene la licitación de concesiones y el repartidero de las nuevas rutas troncales.

Ese otro filón de oro es por el que relamen sus bigotes los tercermundistas concesionarios y no cejan en su empeño por conseguirlo. Recurrirán a todas las tretas conocidas para mantener su cochinero y hacerse de las troncales.

Hay ahora herramienta para impedirlo, la ley, solo falta el detallito de realmente aplicarla. Maru y Jáuregui serían subidos en hombros por los juarenses si lo consiguen.