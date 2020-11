-Video: Pastor con 500 mil pesos de ganancia al mes

-No al corralismo, sí a las alianzas

-Confundió oxígeno con oxímetros

-Hasta los Aguilar quieren con Morena

En la calle Navajo de la colonia Horizontes del Sur se encuentra una vivienda con una lona que la identifica como “casa de enlace ciudadano” del diputado Misael Máynez, mejor conocido como el pastor (protestante) de la Yukon por el precio que le puso a su voto a favor de la mayoría panista desde la pasada Legislatura.

Máynez –quien coordina una bancada fantasma en el Congreso del Estado, porque es la del Partido Encuentro Social (PES) que ya no existe– ha reportado esa casa para sacar recursos del Legislativo, pero en realidad ahí vive una familia que ni idea tiene del negocio que le representa a su diputado.

El video de un curioso sujeto que se dio a la tarea de investigar las transas del juarense puede verse en la edición digital de La Columna.

El hombre llega y cuestiona a una mujer que se encuentra en la vivienda, quien luego de aceptar que ahí no es oficina de enlace claramente demuestra sorpresa cuando le hablan de las cantidades que cobra Máynez por simular que labora de diputado.

Por ese inmueble cobra 11 mil pesos mensuales, así como cobra otros 60 mil por apoyo de gestoría. Eso se evidencia en el video. Pero le faltó al curioso citar los otros 60 mil para su uso discrecional como legislador y más de 200 mil pesos por coordinar la bancada, recursos que debería repartir entre sus compañeros Martha Josefina Lemus y Obed Lara Chávez.

También le faltó decir que por dieta y sueldo Máynez Cano se embolsa más de 120 mil pesos directamente, sin contar lo que le derrama al inexistente PES de su nómina de aviadores y otros arrimadijos. Sólo él representa casi 500 mil pesos de gasto al mes en el poco productivo Poder Legislativo.

De todos es sabido que el Yukon, desde la semana pasada perdió a la diputada Lemus de su bancada, por ese comportamiento gansteril que ha puesto al servicio del PAN y del Palacio de Gobierno.

Por los mismos motivos el otro legislador que compone el grupo parlamentario también se vio tentado a abandonar a su pastor, harto como Lemus de que tanto dinero vaya a parar a un solo bolsillo. El problema es que Lara tiene a familiares en la nómina del Congreso y quedarse sin la protección del erario en plena pandemia duele mucho más que el orgullo.

Esa bancada se ha vuelto un dolor de cabeza enorme para la mayoría albiazul, pues es la que le garantiza alcanzar los 22 votos del pleno y el control de la Junta de Coordinación Política, que aparentemente valen ese medio millón al mes.

***

La decisión del Consejo Estatal del PAN del pasado sábado, que rechazó las alianzas que promovía la dirigente Rocío Reza por órdenes del gobernador Javier Corral, mandó un mensaje fuerte, pero no el que superficialmente pudiera interpretarse como mera negativa a formar coaliciones.

Esos 53 votos contra la petición de Reza no significan que el panismo no quiera las alianzas. El mensaje es al interior y claramente dirigido a la dirigencia estatal, debido a que lo pretendido era imponer una decisión a los militantes tomada en Palacio de Gobierno. Eso fue lo que rechazaron los panistas, no las coaliciones electorales con otros partidos o agrupaciones.

El más de medio centenar de sufragios de los consejeros, contra 48 que acataron la línea, volvió a dejar en claro que, aunque quiera, Corral no manda en el PAN. Su idea era autorización de alianzas para que ello obligara al PAN a designar candidatos por dedazo, con la clara intención de aplastar el proyecto de la alcaldesa Maru Campos, la principal rival del corralismo y, para su desgracia, la aspirante puntera entre panistas.

Por eso el tema de las alianzas en el PAN todavía no está cerrado. Aún se pueden salvar, hay varios mecanismos para hacerlas. Lo que no podrán hacer es usarlas desde Palacio para imponer candidatos.

En suma, la mayoría de los consejeros estatales panistas manifestaron su rechazo al corralismo, no a las alianzas, que todavía pueden concretarse.

***

Esta semana podría estar listo un pedido millonario de oxímetros que concentrará y repartirá la Secretaría de Salud estatal a la población, todavía sin un mecanismo definido para hacerlo y sin criterios para entregarlos. Esto es parte de la nueva fase de atención a la pandemia que anunció el playero Javier Corral la semana pasada.

Imposible que los médicos y el personal de la salud, sindicalizados y marginados, no le vayan a prestar atención a esa adquisición que adelantó el mandatario, pues no queda claro de dónde saldrán los recursos para ello, así como cuál será la forma de distribuirlos.

Los oxímetros son pequeños aparatos muy sencillos de utilizar para medir la concentración de oxígeno en la sangre. En cuestión de un minuto arrojan un indicador de este signo vital que es importante monitorear a cada instante cuando se cursa un cuadro clínico de infección respiratoria. Su costo en el mercado va de los 200 a los 600 pesos, según la calidad, marca, vida útil, tipo de baterías y otros factores.

Una adquisición masiva para regalar estos aparatos a la población desde luego que levanta sospechas entre los expertos en el manejo clínico del Covid y otras infecciones respiratorias. No sólo cuestionan la utilidad de medir en casa la evolución de un padecimiento, que es importante cuando el cuadro no llega a niveles graves, sino las otras necesidades que hay en los hospitales.

Por ejemplo, hace más falta en los nosocomios el oxígeno que debe distribuirse mediante redes internas, que los oxímetros u otras herramientas de diagnóstico. Hacen más falta medicamentos que escasean cada tercer día que pequeños aparatitos de regalo a gente que muy probablemente lo habrá de utilizar sólo una vez en la vida.

Las necesidades reales que hay en los hospitales hacen pensar que Corral se equivoca otra vez... o confunde el oxígeno, por cuya falta han muerto muchos pacientes, con los oxímetros. Algo más debe haber de fondo en el nuevo gasto que se hace en medio de la quiebra y en pleno ‘Año de Hidalgo’.

***

Con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para postular mujeres en siete de los 15 estados con elección de sus gubernaturas, hasta el clan de los Aguilar, que maneja a su antojo el Partido del Trabajo, quiere de nuevo conquistar espacios de Morena. Sea con alianza o candidatura común, ellos ya le tienen el ojo encima al proceso electoral en Chihuahua.

Por ello quien podría dejar su alto cargo en la Secretaría de Gobernación es la exdiputada Lilia Aguilar Gil, quien sin duda es la más avezada de los retoños del eterno legislador Rubén Aguilar Jiménez. Él por su parte da la batalla por retener el control del Partido del Trabajo en el estado, pues sabe que es su membrete con el que le dan algo más que migajas del poder.

La funcionaria federal tiene en su haber varias campañas, por lo que no le sería un terreno desconocido ir incluso por la candidatura a la gubernatura.

El clan Aguilar siempre ha buscado esta posibilidad y sin duda este escenario les resulta bastante favorable. La precandidatura de la más astuta de los Aguilar le vendría bien a una contienda al interior de Morena y seguramente destrabaría algunos nudos de esa elección.

Si no pega la gubernatura, como la lógica lo indica, siempre habrá espacio para el diálogo y la negociación, sana práctica del sistema político que ha permitido el preocupante crecimiento parasitario que se ejemplifica con toda claridad en el PT.

***

En Morena, precisamente, esta semana comienza el taller propedéutico para aspirantes a cargos de elección popular. Habrán de realizarse de forma presencial o virtual, de forma independiente al semáforo de riesgo epidemiológico estatal, que ya se toma como mera vacilada.

El profesor Martín Chaparro, dirigente estatal morenista, lanzó la convocatoria al curso que será obligatorio para todos los que deseen postularse en 2021. Así que viendo la lista de los inscritos seguramente se podrán inferir las apuestas de Morena, de entrada a las diputaciones federales.

Serán 12 los módulos del taller y se impartirán a partir del jueves 26 de noviembre y hasta el 2 de enero del año próximo.