• Video: Pasó Christian Nodal por encima de varios

• Castigo de Maru por usar celulares en reuniones

• Van por cabezas de conspiradores en UACH

• Llegan militares al resto de las aduanas

Muy bajita la mano, los “empresarios” que trajeron a Christian Nodal el fin de semana a la ciudad de Chihuahua y a Ciudad Juárez se embolsaron 60 millones de pesos entre entradas y el río de bebidas alcohólicas vendidas.

Aun con esa millonada hubo un dulce fraude que la fanaticada señaló a gritos al momento de su presentación y perdonó al instante de escucharlo cantar: inició cuatro horas tarde.

El ex de Belinda y su rola popularísima en antros de medio y alto pelo “Ya no somos ni seremos”, dedicada presumiblemente a ella, estaba anunciado para las 8:00 de la noche pero empezó hasta las doce. Es normal que la publicidad engañe con media y hasta una hora, pero no con cuatro horas.

No pasó nada con eso. El enojo masivo fue disipado en automático al sacar de la garganta las primeras canciones.

No hubo mayor molestia ni de los funcionarios de Gobernación encargados de poner orden en esos eventos, ahí presentes, Alejandro “Jimenotas” Vargas ni de su subordinado, Omar Baquier, de los que dimos cuenta ayer en este mismo espacio.

En Chihuahua capital hubo poco más de ruido pero fueron más “cuidadas las formas”. El Nodal se aventó las mismas cuatro horas de retraso y no fue sancionado por ello pero sí por el exceso de aforo y porque el concierto terminó a las 4:00 de mañana y no a las 2:00 como indicaba el permiso correspondiente.

Pero la sanción fue menos que quitar un pelo a un gato. Por ambos conceptos pagaron los castigados 28 mil 866 pesos; es decir, menos de 30 mil pesos.

Sólo por el exceso de aforo fueron tres mil 500 personas que, a un promedio de dos mil pesos, dejaron a la caja siete millones; y esos mismos dos mil por 10 mil 875 asistentes son cerca de 22 millones de pesos.

Las carcajadas de los “empresarios” sancionados festejando en Cancún o Los Cabos nomás resuenan en Chihuahua. Debieron haber gastado los fans de Nodal no menos de 60 millones en total entre ambas plazas, Juárez y Chihuahua, con la suma de boletaje y bebidas alcohólicas.

La “dispersión” entre inspectores y funcionarios medios debió ser más que generosa.

***

Las autoridades de todos los niveles altos simplemente desairaron ayer a la masonería, el único día en que los “hijos de la viuda”, se manifiestan públicamente con sus “arreos” y todos los accesorios.

Ningún funcionario de buen nivel se manifestó como masón ayer en el homenaje al “Benemérito”, salvo uno que otro juez del Poder Judicial estatal. Nos aseguran que hubo desdén generalizado debido a las divisiones y fracturas que ahora viven en los grados inferiores de la “augusta y noble institución"” como suelen llamarla sus miembros.

En su lugar, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar envió a su secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, y el Estado mandó también a representantes inclusive de menor rango al de Ortiz.

Fuera de esos “detalles” la organización del evento en el monumento a Juárez fue buena.

Hubo participación del Ejército dándole el “toque” solemne a la ceremonia. Es la Defensa Nacional y el Poder Judicial, donde ahora se concentran los masones de grados superiores, esos que no son identificados por nadie pero que desde esas trincheras de poder influyen tremendamente en la vida del país. No les gustan ni les convienen los reflectores.

Para muestra está el masón número del país, el mismo AMLO, apoyándose en sus hermanos masones del Ejército para gobernar, no obstante la baja jerarquía masónica del presidente, que apenas ostenta dos de los 33 grados existentes en la organización.

***

Ayer recibimos en La Columna la foto de alguna reunión en la sindicatura de la ciudad de Chihuahua. Aparecen ahí funcionarios trabajando, pero también a sus espaldas los clásicos “auxiliares” bien entretenidos en sus teléfonos celulares.

Ese tipo de conductas aparecen por todas partes. Es el mal del celular que ha infectado en primer orden los centros laborales.

Nos recordó esa foto de la sindicatura un episodio recientísimo en Palacio de Gobierno, durante la última reunión de gabinete presidida por la gobernadora Maru Campos.

Alguno de sus colaboradores(as) andaba en otro mundo echando teclazos al teléfono, la gobernadora exigió poner atención, el aludido(a) aseguró que estaba viendo un asunto de guarderías, Maru respondió que, por cierto, el tema no había avanzado y advirtió que para la siguiente dejarían los asistentes sus móviles en la entrada.

Así es por todas partes con esta otra pandemia de telefonitis.

***

Más de una decena de decisiones, acuerdos administrativos y del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), pasaron por encima de la Ley Orgánica de la institución en tiempos del exrector, Luis Fierro.

Están plenamente documentados dichos excesos que van desde los escándalos públicos hasta pequeños detalles que jamás trascendieron.

Todas las decisiones burlaron la máxima norma que rige a la UACH y fueron rebotados en Palacio de Gobierno, si no es que instruidos desde el más alto nivel político de la entidad durante el desastre que fue el quinquenio pasado.

Además del pretexto del nuevo modelo educativo que terminó siendo abortado, hubo otras tantas determinaciones que abonaron a echar a perder cuando menos el inicio de cuatro generaciones de profesionistas en construcción.

Fueron modificaciones aparentemente simples como desaparecer o desactivar las sociedades de alumnos. Otras más graves como abolir los Consejos Técnicos de las facultades, como paso previo a desaparecerlos para centralizar la UACH o “departamentalizarla”.

Eran jugadas previas del exrector Fierro Ramírez, echado por la puerta trasera en noviembre del año pasado, para acabar con la autonomía de la universidad o cuando menos entregarla a grupos de poder que habían surgido de la alianza del régimen anterior con el morenismo.

En ese marco de violaciones a la Ley Orgánica de la UACH es donde entró como nuevo abogado general el exsecretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.

Lejos de las interpretaciones de que el profesor jubilado de la Facultad de Derecho tenga el camino pavimentado para ser el siguiente rector, su llegada aterrizada a lo concreto es para proceder contra el exrector y sus secuaces, es la aclaración que acabamos de recibir.

Mientras Fierro sigue a la cabeza de los conspiradores para generar inestabilidad en la UACH, la rectoría a cargo de Jesús Villalobos Jión mantiene el empeño de apaciguar las aguas.

Ahí es donde entra en la ecuación Trevizo, no para otra cosa más que ir ahora sí por las cabezas de quienes causaron la crisis actual de la institución.

***

En unos cuantos días los militares tomaron el control del resto de las aduanas que operan en el estado, después de que tuvieran en sus manos la más importante, la de Ciudad Juárez, a cargo del “galán” general, Cecilio Martínez Arcos.

Con la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en funciones desde enero pero con poder real apenas en lo que va de marzo, se había dicho que los nuevos mandos no tardarían mucho en llegar.

Como se había anticipado, en los polos grandes como la frontera y puertos marítimos de relevancia, los cargos de alto nivel serían para generales y almirantes, mientras que en las aduanas medianas y pequeñas serían militares de rango menor.

Así fue. En Ojinaga quedó al mando el teniente coronel Ricardo Herrera; en Puerto Palomas, Ascensión, fue el teniente coronel Jorge Sánchez y en Chihuahua el coronel Gregorio Morales González.

Con los militares al mando, el reporte de novedades ya ni le llega al titular formal de la ANAM, Horacio Duarte Olivares, quien quedó como cero a la izquierda en la dependencia; ahora todo es con el almirante Felipe Solano Armenta, director de Operación Aduanera.