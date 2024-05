Video: Migrantes, vecinos... popós de mascotas

La Columna

De El Diario

-Migrantes, vecinos... popós de mascotas

-Hasta empresarios se suben al Juárez-Bus

-Pendiente la estructura de Troncal 2

-El día D con talacha guinda-crucista

La regidora de Movimiento Ciudadano (MC) en el ayuntamiento, Tania Maldonado, consiguió el martes que la Guardia Nacional y el Ejército retiraran al menos por estos días a decenas de migrantes que afectaban la tranquilidad de algunos vecinos en la zona del exclusivo fraccionamiento Jardines de Aragón.

Mencionamos en este espacio que la edil presentó la queja de algunos residentes de la zona que mostraron temor al momento de pasear a sus mascotas por camellones y áreas verdes.

Tania no recurrió directamente a la GN ni al Ejército, pero el secretario del Ayuntamiento y director de Derechos Humanos en el Municipio, Santiago González, adquirió el compromiso de “persuadir” a los extranjeros para ser trasladados a los albergues instalados para el efecto.

Aquí fueron mostrados video y fotos del operativo que llevaron a cabo los militares en la zona de Jardines de Aragón (Juan Pablo II y Francisco Villarreal). Fue horas después de la solicitud de Maldonado. ¿Coincidencia o casualidad? Lo que haya sido pero el hecho ocurrió.

Hubo vecinos que aplaudieron el operativo y se complacieron por la publicación de dicha información aquí, pero otros vecinos se quejaron de sus vecinos quejosos por la falta de “humanidad” hacia los extranjeros “altamente vulnerables”.

Pidieron por este mismo medio, no a través de la regidora naranja, que a su preocupación por la tranquilidad en los parques debieran sumar sus vecinos la higiene con las mascotas, pues permiten que hagan ‘del dos’ por todos los recorridos en los parques y no son para levantar las popós en las obligadas bolsitas. No todos, algunos de ellos.

Enviaron a La Columna fracciones de videos como prueba de que algunos residentes sacan a sus perrhijos más que como mera terapia o paseo, o todo a la vez, para que desahoguen las heces afuera de sus hogares.

Hasta un perro abandonado logra verse en las imágenes; nomás falta que aparezca luego acurracado entre los hambreados cuerpos de los migrantes y recibiendo de ellos briznas de alimento que no les sobra.

Eso de los canes abandonados y las heces debiera ser otra tarea de la diligente regidora naranja... junto con la seguridad vecinal y la “persuasión” hacia los migrantes para que recurran a los albergues.

***

De punta a punta, desde el aeropuerto hasta el centro y viceversa, la directiva de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) encabezada por Elizabeth Villalobos, recorrió a bordo de los nuevos Mercedes la ruta del Juárez-Bus, para conocer de cerca su funcionamiento.

Tenemos una imagen de una parada en la estación Del Charro, donde la dirigente empresarial y parte de la comitiva recibe explicaciones técnicas del representante del Gobierno del Estado en la frontera, Óscar Ibáñez, quien la hizo de guía de turistas.

Los empresarios agremiados a la Canaco pudieron conocer las ventajas del sistema de transporte público que recorre la troncal de la avenida Tecnológico y la pretroncal de la Gómez Morín.

Quedaron sorprendidos porque muchos saben, aunque sea por pláticas de sus conocidos, el estado en que se encuentran las ruteras clásicas juarenses, que circulan de forma desordenada y en calidad de chatarras humeantes las principales avenidas fronterizas, mientras que las nuevas unidades tienen lujos y comodidades que los usuarios jamás se habían imaginado en un camión urbano.

Así como los comerciantes organizados, nos aseguran que otros sectores han tenido oportunidad de recibir el tour por la troncal.

Es un trabajo necesario de socialización del sistema, aunque les caiga de peso a quienes se molestaron porque comenzó a operar en periodo de campañas políticas, dado que le apostaban a un fracaso más en materia de transporte para lucrar con ello.

Claro, la modernización debe tener un impacto político importante debido a que por décadas había sido abandonado el transporte en Juárez. No por nada es una de las grandes banderas de la autoridad estatal, pero también es real que los juarenses han sido por décadas sacrificados con un sistema caro y deficiente, por lo que las campañas no podrían ser pretexto para seguir retrasando el arranque del nuevo modelo.

***

Hay todavía pendiente el entramado que terminará de dar forma operativa a ese proyecto del Juárez Bus, con el fin de que no pase lo que ocurrió con la fracasada primera ruta troncal, tronada principalmente por los oscuros manejos de la empresa Integradora de Transporte.

Es el organigrama o estructura administrativa la que no se define, y que abarca desde consejo directivo, coordinador general a director administrativo, secretario técnico, hasta comunicación social, personal especializado, coordinador de operaciones de recaudo, recursos humanos, etc. Son en total 33 posiciones a llenar.

Claro que el sistema está en fase preoperativa con 46 camiones nuevos 2025, con un promedio diario de 30 mil usuarios. Todo muy bien hasta ahí.

A seis pesos que cuesta el pasaje en esta etapa, la recaudación diaria asciende a 270 mil pesos, y mensual a ocho millones 100 mil.

Es importante que se vaya consolidando la estructura operacional para que no se registren eventuales omisiones con repercusiones que luego no puedan ser superadas.

***

Estará Cruz Pérez Cuéllar concentrado en casa de campaña revisando el avance de la operación del día D, verificando personalmente que ya esté todo listo.

Como ha ocurrido a lo largo de la campaña y desde antes, sus operadores principales, Alejandro, su hermano, y Héctor Ortiz, estarán al pendiente muy cerquita con los detalles de operación.

Entre la tropa son ellos quienes han servido de organización y empuje en las tareas aterrizadas, sin descuidar el primero su talacha en el peleado distrito cuatro federal.

En algunos momentos podría Cruz incluso ocupar algún domicilio particular, para bajarle un poco a la tensión y atender detalles, pero la mayor parte del tiempo la pasará con su gente, esa es la idea.

Habrá reportes desde muy temprano con la instalación de casillas e incidentes, que serán revisados primero en la asamblea municipal electoral.

El coordinador de campaña, Enrique Licón, que formalmente tiene el peso de la operación en sus hombros, descansará a su vez en el cuerpo de gente designada en las diferentes áreas de responsabilidad.

La maquinaria está aceitada, desde los representantes de casilla, generales y coordinadores en tierra, en espera de tener una aproximación de resultados desde temprano, como ocurrió en la contienda del 2021.

Trae colmillo el alcalde con licencia y hoy aspirante a repetir en el cargo; conoce a los de enfrente, y su forma de trabajar.

De hecho desde ayer hay concentración plena con revisión de detalles para que no escape por ningún resquicio alguna posibilidad de error; acuartelados faltaba más, nos dicen.