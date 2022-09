Video: Más renta de naves sin más pavimento

-Más renta de naves sin más pavimento

Perfectamente pudiera inspirar un documental estilo Netflix, Discovery y hasta History la entrada de Ciudad Juárez por el Libramiento Independencia; y por qué no, hasta topar con el Cuatro Siglos, a unos metros del Puente Zaragoza.

El Libramiento hace una perfecta escuadra (sin compás) al topar con el Cuatro Siglos justo donde empezó a ser construido el residencial prometedoramente fifí, Altozano, apretado por el bordo del Río Bravo y una olorosa acequia de aguas residuales que baja desde el Juan Pablo Segundo y Pancho Villarreal, con destino a Riberas del Bravo, a El Valle de Juárez.

Paralelo a todo el Libramiento han sido levantadas una gran cantidad de naves industriales y manufactureras que son la envidia de otros municipios del estado y de otros estados del país por la enorme cantidad de empleos generados.

La construcción no ha parado en esa zona ni en otras partes de la ciudad. Los “últimos” lotes “baldíos” ubicados más cerca del monumento a Benito Juárez están siendo justo en estos momentos ocupados, rentados, para nuevas naves. Tenemos en versión digital un corto video sobre uno de ellos.

El hipotético documental podría describir las grandiosas inversiones en miles de millones de dólares y dibujar la versión juarense de cualquier emporio semejante en los Estados Unidos o Europa.

Pero no hay tal, no habrá tal en ese sentido, con ese enfoque, porque a lo largo de todo el Libramiento el pavimento es apenas transitable; el transporte es malo y tan escaso que las propias maquiladoras rentan el propio. No hay infraestructura de salud, ni educativa, ni de seguridad.

Quienes rentan sus propiedades a precios de oro a las empresas manufactureras no contemplan en su negocio, o inversión, esas necesidades sociales elementales. Solo cobran, se enriquecen y ahí dejan que el gobierno haga todo, el municipal, el estatal y el federal.

Es obvio que los tres niveles de gobierno pueden hacer poco. Las firmas internacionales que obtienen en renta las naves pagan enormes cantidades de impuesto, y todo es llevado a las cajas registradoras centrales sin tomar en cuenta las necesidades del lugar de origen. Son cerca de 300 mil empleados en las maquilas.

De enero a junio del presente año requirió esa industria más de dos millones y medio de pies cuadrados para sus instalaciones. En esa fecha había en construcción casi 600 pies cuadrados.

Eso implica inversiones multimillonarias en infraestructura de todo tipo, pero tales inversiones solo quedan para la operación efectiva, muy efectiva, para las plantas, casi nada para la ciudad; ni pavimento, ni luminarias, ni dispensarios médicos, ni policías, ni transporte de calidad.

Esa es la parte sistemáticamente revisable en la bendita maquila generadora de empleos. Los renteros de terrenos se llevan la parte más gorda del negocio sin meterle un centavo a la ciudad.

Los concesionarios ruteros de la Troncal 1 quisieron aprovechar la presencia en Ciudad Juárez de la gobernadora, Maru Campos, para tratar de sacar raja sin mucho sacrificio y cero exposición.

Fue enviado al frente de los planteamientos el abogado de los concesionarios, Alfredo de la Cruz. Se fue jefe. Al estilo viejito tiró arriba para pegar abajo. Propuso la desmesura de subir la tarifa de ocho a 14 pesos. Mejor la hubiera cerrado en el 100 por ciento más; le faltaron solo dos pesitos.

El verdadero representante de los ruteros de la Troncal 1 es Raúl Rodríguez. Es el jefe de una auténtica mafia en ese y otros trayectos que ha saboteado de forma sistemática las mejoras buscadas.

Desde que llegó Maru a la gubernatura ha insistido en seguir formando parte del lucrativo negocio del transporte público tanto en esa tronca como en la 2 que ya viene pero sin invertir un solo peso extra.

El anzuelo del presentante legal a la gobernadora es que autorice el incremento “condicionado” a la tarifa y los ruteros se comprometen a modernizar las unidades, engaño en el que todo los antecesores a la gobernadora han caído voluntaria o involuntariamente.

Pidió de la Cruz a nombre de sus patrones un “diálogo directo” con Maru para detallar su planteamiento pero aventando por delante que buscan no uno, ni dos, ni tres pesos de aumento, sino la friolera de seis.

Hasta ahora las grillas de esos transportistas han formado parte de la caída de un director estatal en la materia y de un subsecretario; todo en menos de un año.

Son audaces, de poco escrúpulo y nada de vergüenza.

Es más grave la demanda de juicio político contra Javier Corral presentada por el magistrado Gabriel Sepúlveda, que las dos promovidas por el abogado Gerardo Cortinas, quien falló en el tiro de calentamiento hasta tener que desistirse, pero ha enderezado dos nuevas denuncias ante el Congreso con el mismo fin.

Según el registro de la Oficialía de Partes del Legislativo, Cortinas Murra acusa dos irregularidades graves cometidas por el exgobernador Corral Jurado: la designación de “Lucha” Castro como consejera de la Judicatura y la mala administración de Pensiones Civiles del Estado.

En el caso del nombramiento de Castro Rodríguez porque ella rebasaba la edad de 65 años, lamentablemente pesan más las resoluciones judiciales contra la no discriminación que todas las irregularidades, que todo el desastre que dejó “Lucha” a su paso por la Ciudad Judicial.

En cuanto a lo de Pensiones, que en efecto llevó al colapso a la institución médica y de seguridad social estatal, el tema tiene más esperanzas de llegar primero a una sanción por la vía administrativa, que muy seguramente habrá de fortalecer el proceso político si los diputados determinan iniciarlo.

Pero el reclamo que abandera el duartista Sepúlveda, destituido por Corral Jurado para imponer a su primer edecán judicial, Julio César Jiménez Castro, está basado en una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), que en su momento resolvió contra decisiones del corralato.

Es decir, la pelea en este caso será de Corral Jurado contra una decisión inatacable del máximo tribunal del país. De ahí que el peso de la demanda de Sepúlveda sea mayor a las promociones de Cortinas Murra. Sin que ello signifique que una excluya a las otras.