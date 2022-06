Video: ‘La Línea’ arremete en Parral

• ‘La Línea’ arremete en Parral

• Van en serio contra la reforma judicial

• Guerra del agua entre Mario y “Benjamón”

• Julión adelanta la cereza del pastel en la Feria

Una pinta colocada en la pared de lo que parece ser una bodegona quiso dejar claro que el grupo delictivo de mayor fuerza en Juárez y en el estado, ‘La Línea’, pretende apoderarse del principal centro de operación del Cártel de Sinaloa (Gente Nueva) en la región sur con sede en Parral.

Hubo ataque así de brutal como son ese tipo de enfrentamientos, con un saldo de cuatro personas acribilladas y muertas, tres de ellas decapitadas. Fueron usados el Barrett calibre .50 y dos calibres de AK-47, el ‘cuerno de chivo’, y granadas. Es impublicable el grueso de las imágenes.

Según los primeros datos obtenidos por los “detectives swat” de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el comando de ‘La Línea’ tenía como objetivo a un individuo apodado “El 10” o “Poche”, José C., relevo de “El 300”, hace poco detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Ejército y la Marina.

“El 300” formaba parte de un triunvirato con otros dos jóvenes de apellido Salgueiro (Efrén y Bryan), también hace poco detenidos. Controlaban, o controlan aún, de Parral hacia la región serrana y varios municipios del sur: Valle de Allende, Valle de Zaragoza, Jiménez, Rosario, etc... es el corredor que pretende ‘La Línea’.

Esa masacre ocurrida entre Parral y la zona de Jiménez encendió de inmediato las alertas en las corporaciones estatales y federales de seguridad. Se suponía la existencia de una tregua entre las dos principales organizaciones delictivas que operan en la entidad: Sinaloa y ‘La Línea’ o Nuevo Cártel de Ciudad Juárez (NCDJ).

Quizá hoy las mesas de seguridad informen más al respecto y anuncien nuevas estrategias para enfrentar esa que pudiera ser una mayor embestida entre cárteles a la de por sí violenta confrontación entre pandillas de menor fuerza que arroja mensualmente cada vez más asesinatos, como la masacre ocurrida apenas la semana pasada en el restaurante Denny’s, de esta ciudad.

No faltan los que dicen que le corre atole en las venas al coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, porque nomás anunció el recurso jurídico contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero todavía no lo presenta.

Cuando faltan pocos días para inconformarse con dichas modificaciones que cambiaron las reglas para elegir magistrados y le dieron una sacudida al Consejo de la Judicatura, todavía es hora que el grupo morenista no ha respondido con la contundencia prometida.

Así lo ven los críticos dentro del partido guinda, que hasta hablan de un acuerdo en lo oscurito para el reparto de magistraturas.

La razón del aparente retraso, que no es tal porque no se ha agotado el plazo legal para inconformarse, es que la demanda ha sido cuidada al extremo, para que nadie diga que los morenos no van en serio contra la reforma judicial.

En el Legislativo ya preparan una serie de foros para reformar la Ley de Aguas y con ello, entre otras cosas, agravar las penas actuales que se tienen por hacer mal uso de los recursos hídricos en el estado.

Todos en el Congreso buscan adaptar las normas a los tiempos, caracterizados por guerrillas que tienen como fondo el uso del vital líquido. Lo normal en un estado cada vez más seco al que nunca le ha favorecido el clima.

Dentro de esas guerrillas, quienes traen la propia son las bancadas que integran la Legislatura actual, que pretenden tomar el tema como suyo y monopolizarlo, como si el problema del agua no atañera a todos independientemente del color.

En esa lucha, parece que el coordinador del grupo de Acción Nacional, Mario Vázquez, le ha ganado el tirón al morenista Benjamín “Benjamón” Carrera.

Con la sartén por el mango por ser el jefe del Congreso y tener comunicación directa a Palacio, ya ha dado a conocer la celebración de mesas técnicas en las que participarán representantes de la Junta Central de Agua, Fiscalía del Estado, municipios con más de cien mil habitantes, Consejo Estatal Hídrico y otros.

La idea es poder armar una reforma integral para proteger este recurso que cada vez es más escaso en la entidad y amenaza con convertirse en una situación de vida o muerte en un futuro no muy lejano si no se hace algo al respecto.

En tiempos de definiciones, los morenistas han comenzado a decantarse a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien a través de la desterrada chihuahuense Berta Luján y del historiador barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar ha logrado afianzarse en la entidad.

La figura de la mandataria ya empieza a levantar pasiones y a generar cierto choque de grupos internos de la entidad. De entrada la gente del superdelegado federal, Juan Carlos Loera, es vista con cara de fuchi por los promotores de la mujer.

Así les ha pasado a los legisladores que buscan acercarse al proyecto como “Benjamón” Carrera, Leticia Ortega, Óscar “La Foca” Castrejón y Gustavo “Pichú” de la Rosa, porque es de sobra conocido el distanciamiento de la jefa de Loera, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, con el grupo que promueve a la jefa de la CDMX.

En cambio, otras diputadas que son institucionales y han dicho que van a apoyar a quien resulte el elegido por Morena para 2024, como María Antonieta Pérez Reyes y Adriana Terrazas, son vistas como conciencias a conquistar por parte de los promotores locales de la aspirante presidencial.

Claro, ellas que no se han definido representan experiencia, colmillo y valor agregado, mientras que la gente del superdelegado nomás es vista como necesitada, urgida, desesperada de encontrar un espacio que le permita mantenerse en posiciones de privilegio, como ha estado desde 2018.

Se espera que la determinación de especializar a los juzgados civiles en orales mercantiles y mercantiles, resuelva el grave problema de la dilación en la resolución de los asuntos, aun con la oralidad existente desde hace algunos años. Pero que además tenga un reflejo inmediato en la calidad de las sentencias que se emiten.

Al menos son esas las dos intencionalidades de la reciente decisión.

Es cierto que en relación con el anterior sistema sí se han reducido los tiempos, pero actualmente siguen existiendo demoras que son contrarias al espíritu expedito de la oralidad e inmediatez de las resoluciones.

Ahora deberán los juzgados atender únicamente asuntos de la materia que les ha sido asignada, de acuerdo a un análisis efectuado por el Consejo de la Judicatura, estudio del cual se conoce muy poco.

Se supone que hubo una auscultación con el mismo personal de los juzgados, para ver actualizaciones recientes y materia de preferencia, antes de adoptar la medida, que a grosso modo se motiva en el promedio de asuntos que en estos momentos se llevan.

Con base en ese promedio se determinó que seis juzgados serán civiles, cuatro mercantiles y uno oral mercantil, los cuales irán recibiendo sólo asuntos de la materia acordada.

Una de las dificultades que tendrán es el de que deberán concluir los asuntos que tienen bajo su responsabilidad, porque la especialización sólo aplica para asuntos nuevos.

Entre el nueve y el 18 de junio visitaron la Feria Juárez 171 mil personas. Afortunadamente no se han presentado incidentes qué lamentar. Ningún día tan lleno como este sábado, por cierto, con Julión Álvarez que logró reunir unas 52 mil almas.

El llamado del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para que los funcionarios de su gabinete no ocupen los espacios de la zona VIP en las presentaciones artísticas, ha tenido eco. Aunque es un lugar que se debe pagar para tener acceso, prácticamente no se les ha visto por ahí. No hay borracho que coma lumbre.

A quienes se les ha visto muy activos revisando con lupa, es a los inspectores de Protección Civil Estatal.

En general ha sido un evento bastante cuidado, y prueba de ello es el aparato de seguridad al interior, pero también al exterior de la Plaza de la Mexicanidad.

Aunque también es evidente que quienes asisten, lo hacen en un afán de diversión y olvidarse un poco de las preocupaciones diarias, incluidos los de Protección del estado.

En ese sentido, debe decirse que los asistentes han mostrado un comportamiento a la altura de lo que requiere una reunión de miles de personas en un solo lugar, pero además ha destacado el afán de esparcimiento familiar.

La expectativa sobre la presentación de Julión fue tal, que algunos de los bares que operan al interior de la Feria lograron reservaciones completas prácticamente desde un día antes. De igual manera, sus seguidores comenzaron a llenar espacios desde las seis de la tarde, situación que hasta ese día no se había presentado. Total, un éxito.