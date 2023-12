Video: Intentaron grillar a Cruz en la mañanera

-Intentaron grillar a Cruz en la mañanera

-Tras los pasos de Tony Meléndez

-Da AMLO estocada a la reducción de jornada

-Los pendientes que pesan sobre Corral

Algunos opositores al morenismo hicieron circular ayer con poco éxito un pedazo de video en el que una periodista cuestiona al presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera sobre supuestas acciones del gobierno del alcalde, Cruz Pérez Cuellar, contra los migrantes.

La reportera, que supimos trabaja para una agencia alemana en la Ciudad de México, cuestionaba a AMLO sobre supuesto robo de policías municipales a los extranjeros antes que los polleros los crucen a Estados Unidos de forma ilegal.

El objetivo clarito fue darle su coscorrón al presidente municipal fronterizo, puesto que hizo alusiones a sus aspiraciones políticas, pero la jugada no cuajó.

“…La Policía de Ciudad Juárez, lo que hace es quitarle dinero a los migrantes para que no puedan ir a hacer estos tratos con estos polleros, (…) que se ha desbordado un poco el tema de la inseguridad en Ciudad Juárez, y hay una denuncia contra este alcalde. ¿Ustedes saben de esta denuncia en la Fiscalía Anticorrupción?”, le preguntó a López Obrador, rematando: “… y porque se quiere reelegir para el 2024, parece que en enero del próximo año”.

El presidente no mordió el anzuelo, conoce muy bien a Pérez Cuéllar. Le respondió tajante no tener información. Estuvo de acuerdo en que no se debe tratar mal a los migrantes pero “yo estaba hablando del gobernador de Texas, es completamente distinto. No tengo información sobre lo del presidente municipal”.

No cabe duda que conforme se desarrolle este proceso electoral, las presiones, la guerra sucia, las grillas, irán subiendo de nivel.

***

El famoso cantante de rolas gruperas mega populares como “perdóname mi amor”, una exquisita balada cargada de sentimiento lacrimoso; “por las calles de Chihuahua”, corridita incitante a la bailada, “cuerno del diablo”, casi un señor elogio al AK-47, Tony Meléndez, no ha negado de forma categórica ser postulado por el frente PAN-PRI-PRI al Senado de la República.

Quienes lo conocen y quienes andan cerca de él aseguran que anda más cerca de la respuesta positiva que de la negativa. Le están poniendo todo en la mesa para ser nominado y también para que gane.

El célebre solista del Conjunto Primavera ya fue diputado federal por el Revolucionario Institucional y es altamente probable que también se convierta en senador si el frente partidista logra mantenerse en la delantera de las preferencias ciudadanas.

Tony sería el relevo del Secretario de Obras Públicas del Estado, Mario Vázquez, quien le dio gran empuje a las siglas con espectaculares y una fuerte presencia en medios de comunicación pero al final terminó declinando porque fue bajado del primero al segundo lugar de la fórmula.

Ahora ni el primer lugar en ese objetivo está seguro para la diputada federal juarense, Daniela Álvarez, porque desde Palacio de Gobierno sigue el apoyo para la Secretaria de Innovación María Angélica Granados Trespalacios.

Morena anda en las mismas pero preparándose para la famosa encuesta en la que participan Armando Cabada, Susana Prieto, Rosana Díaz y Juan Carlos Loera.

***

Debió haberle caído de peso a la diputada juarense, Susana Prieto, la mañanera de ayer, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le quitó, de facto, la fecha fatal a su pretendida reforma para reducir la jornada laboral.

La legisladora morenista había logrado en abril de este año la dictaminación de su propuesta que, como todo mundo sabe a estas alturas, buscaba establecer a nivel constitucional la obligatoriedad de que los trabajadores tuvieran dos días de descanso por cada cinco laborales.

Luego, contra viento y marea, pudo sacarla a Parlamento Abierto para que tuviera mayor sustento el proceso legislativo; hasta entonces, había doblado cualquier afán oposicionista externo a Morena, aunque había muchos que presionaban para que la reforma no fuera aprobada en este periodo ordinario.

La mañanera de ayer, sin embargo, parece que fue hecha para ponerle hielo a la pretensión de la aguerrida diputada de sacarla el 12 de diciembre a más tardar.

“Es bueno sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 de diciembre, hasta propondría, respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal; es decir, definitiva”, dijo ayer López Obrador.

“Que se de tiempo y que incluso se invite a todos y se revise, qué pasa en otros países, que está sucediendo no solo en EU, que es pago por hora sino en otras partes, donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada y que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12 de diciembre”.

Ni modo que los morenistas de la 4T sean independientes y autónomos. Saben leer muy bien las instrucciones y lo que dijo el presidente suena a eso, a orden, más que a propuesta.

***

Imposible que no vengan a la memoria dos pequeños pendientes que tiene Javier Corral con las autoridades locales, al observarlo en esa imagen en el breve, muy breve, intercambio de palabras que tuvo con Claudia Sheinbaum, en el momento de su presentación como parte del equipo que integrará el plan programático en la campaña presidencial de la cuarta transformación.

Nos referimos a la demanda de juicio político interpuesta por Otto Valles por la doble nacionalidad y la querella presentada por Cruz Pérez Cuellar por defraudación fiscal, ambas en contra del mitómano exgobernante.

Esa doble nacionalidad lo llevó a cometer faltas graves en materia de nacionalidad al ocupar puestos de elección popular para los cuales era indispensable su renuncia a la nacionalidad norteamericana, situación que jamás concretó, pese a que con ese engaño anduvo por muchísimos cargos desde los años 90.

Dijo que la invasión a Panamá lo había llevado a iniciar el procedimiento para renunciar a la doble nacionalidad, por un espíritu genuino de amor a Latinoamérica, pero sabemos bien que jamás lo concretó. Mentira.

De acuerdo con la ley de nacionalidad debió solicitar una autorización para ocupar estos cargos de diputado local, federal, gobernador, senador etc., cosa que jamás hizo porque requería para dicho trámite renunciar a la nacionalidad norteamericana.

Tanto es un impedimento que ni siquiera pudo acceder al ofrecimiento de una embajada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, si no allá andaría disfrutando de las mieles de la colaboración que siempre mostró hacia el proyecto de la cuarta transformación impulsando a Juan Carlos Loera.

En el caso de la denuncia de Cruz, el tema es defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de evadir al fisco.

En dicha denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado se precisa que Corral Jurado habría comprado un bien inmueble excluyéndolo en sus declaraciones, así como de los bienes registrados a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, con el fin de evitar pagar el monto correspondiente por el Impuesto sobre Traslación de Dominio a favor del Gobierno Municipal.

Ambos asuntos están dormidos en espera de ser resucitados, máxime ahora que será el encargado de elaborar el proyecto en materia de anticorrupción para Claudia Sheinbaum, salpicado como está precisamente de una estela negra con aroma a lo que pretende combatir.