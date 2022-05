• Video: Incumplieron orden de no usar vehículos de Gobierno

• “Supermocken” sigue su inmersión en el PAN

PUBLICIDAD

• ¿Será exabrupto impulso a Santa Teresa?

• Explicaciones necesarias sobre vacunas caducas

Las indicaciones, sugerencias y hasta instrucciones fueron muy claras en el sentido de que buscarían un evento lucidor, masivo, bonito… demostrador de fuerza. Sólo había un pero, una sentida petición: a nadie se le ocurriera usar los vehículos de Gobierno para asistir.

Ha repetido inclusive Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la clásica frase para situaciones similares: orden no supervisada es como orden no dada. La instrucción fue recibida por el presidente del PAN en el estado, Gabriel “Gaby” Díaz Negrete, quien posiblemente la “bajó” pero nadie se encargó de darle seguimiento.

Quizá consideró el líder blanquiazul que no sería registrado el “detalle” por sus propios correligionarios y menos por los periodistas, es de los que no creen en la importancia de los medios de comunicación tradicionales, igual que lo hace pero muy erróneamente uno de los funcionarios estatales más encumbrados. No existen para ellos periódicos ni noticieros “de siempre”.

El sábado se llevó a cabo en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo el Encuentro de Humanistas en Acción. Miles de panistas del estado fueron ahí congregados para jurar de nuevo bandera a su partido, el blanquiazul. Por supuesto y paradójicamente, fue cubierto por “los medios”.

Fue presidido el acto por el jefe azul nacional, Marko Cortés, y por el líder de ese partido en el estado, Gabriel Díaz. No estuvo la gobernadora Maru Campos porque fue afectada de último momento por influenza. Envió mensaje virtual.

Todo muy bien para el panismo chihuahuense pero afuera del gimnasio aparecieron al menos un par de camiones de Gobierno que trasladaron a “compañeros del partido” al evento.

Fueron plenamente identificadas las unidades con logotipos de Satevó y Delicias. En versión digital presentamos video y las fotos correspondientes que nos hicieron llegar hasta enfadados algunos de los mismos panistas.

En esas unidades fueron llevados al encuentro partidario al menos un centenar de personas. Si eso hicieron con camiones plenamente identificados qué no harían con los vehículos gubernamentales sin logotipos. El viejo estilo del PRI en algunos funcionarios imprudentes que no midieron ni siquiera las consecuencias legales.

Si hay consecuencias por ese mal uso de esos recursos públicos, pronto lo sabremos.

***

Quien por su lado aprovechó maravillosamente el acto partidista en Chihuahua capital fue el secretario de Educación, Javier González Mocken, el famoso en Juárez “Supermocken, que dos veces ha intentado ser presidente municipal de esta frontera y en una se quedó en la rayita; como dicen los políticos, perdió en la mesa (de los litigios).

Ahí estuvo Mocken en el Rodrigo M. Quevedo (uno de los dos grandes gimnasios que tiene la ciudad de Chihuahua para básquet profesional) y sostuvo plática por buen rato con el dirigente nacional, Marko Cortés.

Poco a poco la gobernadora Campos y su superpoderoso secretario general, César Jáuregui Moreno, también panista de abolengo, han ido soltando las riendas de la confianza a Mocken desde que lo convirtieron en candidato a la alcaldía juarense y les dio buenos resultados.

Después recibió “Supermocken” como encargo la organización del Plan Estatal de Desarrollo en Juárez y también salió bien. Otros asuntos de carácter eminentemente partidista los ha trabajado con éxito.

Su asistencia al Encuentro de Humanistas en Acción confirma que la confianza sigue y que al rato lo veremos tomando los cursos de rigor hacia su militancia en el partido de Gómez Morín, muy lejos ya de su pertenencia al PRI y lejos también de su momentáneo paso por Morena, donde Juan Carlos Loera se encargó de sacarle la lengua, cerrarle la puerta e impedir que su mami la Cuarta Transformación le diera más cobijo que la forzada candidatura a la alcaldía.

Ahora es el PAN y Palacio los que gozan de su sólido capital político.

***

Se esperaría que en las próximas semanas o meses exista una materialización del compromiso para impulsar Santa Teresa, y no haya sido sólo un exabrupto político del momento.

Tenemos la foto del encuentro realizado en Washington, DC, donde se habló de robustecer la infraestructura aduanera para agilizar el cruce de mercancías por el puerto de entrada instalado en Nuevo México.

Están ahí en la reunión Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, y el secretario de Seguridad Nacional norteamericano, Alejandro Mayorkas.

La cuestión es que es lo mismito que se platicó, pero en marzo pasado y no en relación a Santa Teresa.

En aquella lejana reunión de Ebrard y Mayorkas, realizada en la Ciudad de México, con intervención del embajador norteamericano, Ken Salazar, se puso como centro de las prioridades el cruce Otay Mesa II-Otay Mesa East, en Tijuana. Nada se habló de Juárez, ni de Santa Teresa. También tenemos la imagen.

Es aquel un proyecto de dos mil millones de dólares al menos en la construcción de la infraestructura carretera, fondeado con recursos federales vía Banobras.

En aquel entonces no habíamos tenido el problema de la revisión sorpresiva ordenada del lado texano, pero igual, sin ella, se ha insistido en la necesidad de fortalecer lo mismo los puentes juarenses como Santa Teresa, pero poco se ha avanzado. Les interesa más el control militar que la modernización tecnológica.

No hay proyectos de tal envergadura. Los recursos han sido escasísimos, a pesar de los ingresos que los cruces internacionales juarenses reportan.

En el fondo parece que fue utilizado el incidente con Greg Abbott, el gobernador de Texas, en la lógica del golpeteo político, incluso contra los gobernadores y gobernadora que lograron un entendimiento ‘fast track’, donde la Federación se vio ausente.

Ahora resulta, ya en sueños guajiros, que Horacio Duarte, el responsable de las aduanas, está comprando la idea de invertir en Puerto Palomas. Qué bueno, pero parece otro palo de ciego.

Se observan los funcionarios federales del ramo sin tocar base con quienes viven diariamente los problemas de cruce, los empresarios juarenses y paseños, que les podrán decir con mucha claridad las prioridades para ser asertivos, en lugar de andar dando tumbos, con anuncios estrambóticos.

***

Tendría que presentarse un informe completo de las 30 mil vacunas caducas aplicadas en las jornadas recientes de refuerzo por el Covid.

Ese número fue revelado esta semana por la delegación del Bienestar, pero no se sabe a ciencia cierta la cantidad real. Fue dicho a ojo de buen cubero por el mismo Juan Carlos Loera. Ya lo habíamos advertido en este espacio.

Tenemos noticia de que en varios municipios del sur del estado cuando menos se aplicaron 10 u 11 mil dosis del biológico caduco.

Las áreas técnicas tendrían que saber a quiénes les fueron aplicadas, con el fin de darles seguimiento por alguna consecuencia adicional, incluso, lo que podría ser muy delicado, que la vacuna generara una falsa confianza porque podría ser inocua.

En el dato fino, no había sentido alguno de aplicar ese biológico caduco, aun cuando tuviera la autorización de Cofepris –como si desde un escritorio pudieran decidirse esas cuestiones–, porque para la entidad llegaron casi siete millones de vacunas.

Se hizo un gran escándalo, con justa razón, por la aplicación de medicamentos caducos y falsos por pasadas administraciones, Chihuahua, Veracruz, no vemos porque no es lo mismo con estas vacunas contra el Covid.

La compañía AstraZeneca tendría que salir también a explicar la consecuencia de esta determinación de aplicar medicamento caduco.

Hablar de 30 mil vacunas en relación a siete millones pudiera parecer poco, pero el dato es delicado, tendrían que presentarse los consentimientos informados, mínimo, donde los ciudadanos recibieron la información de esa caducidad, aunque tenemos la sospecha de que no ocurrió así.