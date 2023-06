Video: Hubo señas de más ejecuciones que las 'normales'

Con apenas 21 años de edad, Claudio González Cruz, portaba uniforme camuflajeado en verde de diferentes tonalidades, pistola y arma larga. Su cabeza fue arrancada frente a una iglesia y arrojada a varios metros de distancia del cuerpo.

Quedó el joven ahí como el “saldo” de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos pertenecientes al Cártel de Sinaloa que operan en el municipio serrano de Guachochi. Otros cuatro muertos habrían sido “rescatados” por sus cómplices.

Aparte del decapitado quedó en la escena un vehículo incendiado y las paredes de la iglesia de las comunidades Santa Anita-Yoquivo moteadas por disparos de varios calibres. Más de 500 cartuchos fueron “desperdiciados” en las paredes inermes del blanco templo católico. Es la “degradación” humana total, opinó un especialista.

Hace cerca de dos años, en febrero del 2021, hubo un sangriento “topón” a unos 180 kilómetros de Guachochi, entre Valle de Allende y Coronado. Aquella ocasión hubo cinco muertos.

Desde el bando ganador, fue circulado un video en redes sociales donde un hombre decapitaba a un rival y levantaba la cabeza como trofeo.

Esta semana la historia se repitió en el mismo sector, pero ahora el decapitado fue Luis Ángel Morquecho, de 36 años de edad, quien fue identificado en 2021 por la Fiscalía General del Estado como quien cortó la cabeza a un individuo apodado “El Rayo”, Luis Enrique Cerberos Herrera.

Seguro entre los sobrevivientes del 2021 buscaron un desquite mayor porque, a quien decapitó a su jefe de facción, ahora no solo le quitaron la cabeza, también le arrancaron el corazón y divulgaron las escalofriantes imágenes. Publicamos hoy en versión digital algunas de ellas con todas las reservas correspondientes y la fracción de un video al término de la masacre.

El líder de los “ganadores”, un individuo identificado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General como “El Pana”, Josué Adán Mejía López, resultó herido de varios balazos, pero pudo ser trasladado por sus cómplices a un hospital de Santa Bárbara. Tripulaba una camioneta blindada que fue asegurada.

Esta vez el saldo total de muertos llegó a ocho presumiblemente tanto de un bando como del otro, de la Línea-Cártel de Juárez contra Gente Nueva-Cártel de Sinaloa. Fueron cinco en el 2022 ahí mismo... Y otros cinco en la misma región en febrero del 2021, cuando dejaron las cabezas de tres cuerpos –incluida la de El Rayo- sobre cofres de vehículos agujerados a balazos. Aquella ocasión los presumibles vencedores fueron de La Línea.

Son Guachochi, la sierra y esa parte del sur del estado Valle del Rosario, El Tule, Huejotitan, Parral, Valle de Allende, Coronado, Jiménez, escenarios de enfrentamientos muy constantes entre facciones de ambos cárteles. Es una zona bastante lucrativa que involucra al narcomenudeo simple, pero también la explotación de minas, ya sea los grupos delictivos como socios de empresas mineras o trabajando de manera clandestina por su lado con su propia maquinaria, explosivos y recursos humanos.

En Parral inclusive existe una aparente fractura hacia el interior del Cártel de Sinaloa, por la traición de un empresario del ramo minero apodado “El Maseco”, convertido “de la noche a la mañana” en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Son consideradas relativamente normales las violentas diferencias entre unos y otros, inclusive las habidas hacia la región serrana colindante con Sonora y Sinaloa, las montañas donde operaba “El Chueco” que ahora son disputadas entre los mismos integrantes de Gente Nueva-Cártel de Sinaloa, herederos de “El Chueco” o sus enemigos del mismo grupo.

No ha habido corporación de seguridad suficiente desde hace unos ocho años para regresar la tranquilidad a todas las poblaciones enclavadas en esas regiones.

***

Es posible, entonces, que sea “normal” la violencia en aquella parte del estado, pero los propios analistas de seguridad al interior de las distintas corporaciones policíacas admiten que no es casualidad la actual sistemática seguidilla de masacres y asesinatos individuales registradas por igual en esta frontera, en la ciudad de Chihuahua y el regreso a la misma dinámica que tuvo en años pasados Madera.

El miércoles fue emboscado un grupo de Gente Nueva mientras hacía “guardia” en una rudimentaria trinchera “construida” de piedra sobre piedra al lado de una brecha, en un bosque de pinos. Fueron acribillados por sus acérrimos enemigos La Línea. A los atacados los dirige Jesús Arvizu M. Alias “El Pumita”; a los atacantes el alias “Osmán”, Osmán Arturo V. (En versión digital algunas fotos difuminadas también de esa masacre).

Los analistas coinciden que desde hace semanas era previsible un recrudecimiento generalizado en los homicidios por todo el estado debido a la presión ejercida por Estados Unidos para frenar la comercialización de las mortales drogas sintéticas que han provocado una extraordinaria catástrofe en pérdida de vidas humanas entre los norteamericanos, pero que en México, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, igualmente gozan de un mercado cada vez mayor y cada vez más lucrativo que los traficantes no parecen dispuestos a abandonar así nomás a las fáciles.

Si hablamos de un intento de desplazamiento del cristal y el fentanilo entre las principales drogas utilizadas por las clases medias y más bajas en las poblaciones, era obvio que debían ser tomadas las medidas preventivas correspondientes para impedir lo que ahora estaría ocurriendo como uno de los factores agregados en el incremento y generalización de los asesinatos por toda la entidad, desde los lugares diminutos como Coronado, Allende; o los medios como Guachochi, y desde luego Cuauhtémoc, hasta las grandes ciudades del estado, Chihuahua y Juárez.

No tenemos por qué dudar que todas las corporaciones conocían como clara radiografía lo que hoy ocurre... desde antes que pasara.

Inició Chihuahua el 2023 con una feroz batida entre los antes poderosos, casi cártel, Mexicles y La Empresa, que ha arrojado gran parte de los asesinatos ocurridos en Juárez y que han alcanzado a la ciudad de Chihuahua. Hasta al Consulado de los Estados Unidos en Juárez le tocó un susto con una de sus blindadas en uno de aquellos episodios.

Fue detonante de la conflagración la fuga del Cereso estatal 3 el primero de enero de este año. A la persecución de policías y militares contra sus autores, los Mexicles, se sumó La Empresa, cuyos jefes han buscado ocupar a sangre, fuego y cuchillo los grandes espacios que aquellos ocupaban en una gran gama de actividades delictivas. Llevan a cabo su propio limpia.

La Fiscalía del Estado ha adjudicado a La Empresa decenas de asesinatos registrados en Juárez en las últimas semanas y también al menos tres de las masacres ocurridas en la capital del estado este año, dos de ellas acontecidas las últimas tres semanas. Han sido “picaderos” de cristal los lugares atacados.

Por igual han abonado a las estadísticas venganzas y desquites menores entre esos grupos delictivos y otros aliados con el Cártel de Sinaloa, como los Artistas Asesinos.

A todo ello, a toda esa violencia que no por “tradicional” debiera ser permisible ya por omisiones, tolerancias o réplicas del abrazos no balazos, está ahora la suma evidente de factores que no son del todo claros pero observables desde la víspera y confirmados por la actual realidad de actos ahora llamados atroces en el sur del estado, en Madera, en la sierra, en Chihuahua... en Juárez. En todos los puntos de la entidad.

¿Sucesión adelantada del régimen federal también entre bandas delictivas? Puede ser otro factor.

Ayer en pleno populoso sector de la ciudad de Chihuahua fue acribillado sin miramientos, con cerca de 100 disparos, un conocidísimo expolicía ministerial, afamado por su operación con las más influyentes facciones del Cártel de Sinaloa.