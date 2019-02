Video: Gasolineros abandonados al crimen

• Gasolineros abandonados al crimen





• Presidenta del PAN se lleva 130 mil pesos





• Desisten en Juárez pero será más caro en El Paso





• Ha muerto el pudor de Javier Corral





El expresidente de la Coparmex en Parral, Uriel Loya Deister, tenía entre sus giros empresariales la de expendios de gasolina. Fue ejecutado en septiembre del 2018.

Otro empresario del mismo ramo gasolinero acaba de ser cruelmente asesinado, ahora en la ciudad de Cuauhtémoc. Aldo Urquiza Parra fue decapitado y su cabeza arrojada cerca de uno de sus negocios. Corrió con idéntica mala fortuna uno de sus empleados.

Javier Corral, el gobernador del estado, acudió a Parral para dar sus condolencias a la familia de Loya. De inmediato daría con los responsables, les prometió.

No sabemos que la investigación correspondiente haya tenido un centímetro de avance. La semana pasada insistió la Coparmex a nivel nacional en su reclamo de justicia para la familia de su agremiado. No hubo reacción de la Fiscalía.

El asesinato en Cuauhtémoc ocurrió mientras –para no variar– el gobernador permanecía fuera del estado y del país. Se tomó todo el “puente” del fin de semana para asistir a un evento en Harvard-Boston en el que su ponencia duró menos de 10 minutos. Le merecieron una sonorosa rechifla en redes las fotos que subió “turisteando”. Todavía ayer no cesaba la tormenta.

Así como en Parral, Cuauhtémoc y otros puntos del estado, incluidos Juárez y Chihuahua, ha quedado más que comprobada una fuerte incursión del crimen organizado en el robo de combustible.

Corral ha mostrado afán en tratar de quedar bien con AMLO anunciando detenciones de personas y vehículos cargados de supuesto huachicol pero ni un solo caso ha ido más allá de los medios informativos; es decir, no han sido judicializados.

Tampoco el gobernador y/o la Fiscalía General del Estado han adoptado medidas para proteger a los empresarios del ramo gasolinero, amenazados por la delincuencia organizada para comprar y vender huachicol.

Violencia creciente y cada vez más atroz, las consecuencias...





***

¡Presupuesto público no te acabes! El dato ahora es que la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Rocío Reza Gallegos, cobra mensualmente por ese cargo más que Andrés Manuel López Obrador por ser presidente de la República.

Ella percibe 130 mil pesos mensuales contra los famosos 108 mil que nos ha dicho AMLO que obtiene como titular del Ejecutivo Federal.

Constitucionalmente ningún servidor público puede ganar ya más que el presidente de la nación. Es una modificación legal conseguida por López Obrador y su partido, Morena, en el Congreso de la Unión.

Cientos, sin embargo, quizá miles de funcionarios públicos en toda la República, siguen ganando hasta el doble y hasta cuatro veces más porque política y moralmente no quieren disminuir su sueldo justificados en que no hay reglamentos para el efecto a nivel federal ni leyes en los estados que los obliguen.

La discrecionalidad en los partidos políticos es peor todavía porque se manejan como entidades particulares a pesar que más del 95 por ciento de sus ingresos son de dinero público.

Ahora que ha sido publicitado el salario del gobernador Corral arriba de 170 mil del águila mensuales así como de otros funcionarios de otros organismos públicos, nos ha llegado la información fresca sobre el sueldo de la presidenta del partido oficial, el PAN, que rebasa los 130 mil pesos.

A ver con qué nos salen para tratar de negarlo.

***

La impunidad y la injusticia triunfaron... ¡En México!

Aquel caso del joven brutalmente golpeado en el Silver Fox llegó a su fin al menos en Ciudad Juárez.

Los abogados defensores de los golpeadores (los nombres, lesiones y grado de participación quedaron debidamente asentados en la respectiva carpeta de investigación) solicitaron la suspensión del proceso; y como la parte acusadora no se manifestó, el expediente ha sido archivado. C'est fini. Caput.

¿Qué pasó? ¿Por qué los abogados del muchacho Sebastián Ponce no se opusieron? Sencilla la respuesta: porque desde el principio encontraron un fuerte dique en las influencias tremendas de Jorge Contreras Fornelli, poderoso coordinador de la Mesa de Seguridad, muy allegado antes a César Duarte y hoy a Javier Corral.

Desde la Fiscalía General del Estado Zona Norte no han dudado ni un instante en proteger a los juniors golpeadores para favorecer al amigo, al compa, al socio en los negocios... a Contreras.

En realidad, los abogados de Ponce siempre supieron que en Juárez no lograrían nada ante un sistema de impartición de justicia parcial y poco eficiente, por eso centraron sus esfuerzos, conocimiento, experiencia y energías en la demanda en El Paso, Texas, en donde este tipo de casos, con la evidencia en su poder, sí prosperan y suelen costar fuertes sumas de dinero.

Para casos como el presente las cifras superan los dos millones de dólares.

Allá en EU el caso avanza y es muy probable que antes de terminar la primera mitad del año haya sentencia en contra de los jóvenes golpeadores y sus poderosas familias, si es que no hay arreglo en corto antes.

Sabemos que al menos las familias Cantú y Valencia ya se acercaron para buscar una negociación. Lo mismo deberán hacer los demás si desean continuar disfrutando allá sus estancias estudiantiles, de negocios o hasta de mero placer.

Lo que no hicieron los padres desde el principio lo están haciendo ahora. No aceptaban la responsabilidad de sus querubines a pesar de fotos y videos (los cuales manejamos hoy de nuevo en la versión digital de La Columna) que comprueban la paliza propinada y que de puro milagro no condujo a la muerte a Sebastián. Hoy con el apretón legal en El Paso han reconocido la culpa.

El caso es emblemático de las formas tan distintas sobre las formas policiacas, ministeriales y judiciales manejadas entre ambos lados de la frontera. Contreras escapó acá; allá ni él ni el resto escaparán. Seguiremos pendientes del tema.





***

Absolutamente impresionante es el uso de la flotilla aérea del Gobierno del Estado por parte de Javier Corral Jurado. 477 viajes ha llevado a cabo en sólo dos años. Es la información exclusiva que compartimos ayer en El Diario con nuestros lectores. ¿Cuándo trabaja si la pasa en el aire?, es la pregunta. La respuesta está en la falta total de resultados durante estos dos años y medio de régimen.

No usaríamos el superlativo de impresionante si el gobernador tuviera su origen en los políticos de siempre que nos tenían acostumbrados a esas y más exageraciones en el uso y abuso de los recursos públicos, pero Corral no solamente no pertenecía a ese círculo sino que apenas apoltronado en su despacho de Palacio de Gobierno “ordenó vender” todas las aeronaves salvo un helicóptero que dejaría para uso policiaco.

Frente a esta realidad es claro que al gobernador no le da vergüenza el incumplimiento ni temor alguno el derroche a costa del dinero de los chihuahuenses. Ha muerto su pudor.