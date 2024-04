Video: Fallan en IMSS pagos por incapacidades

-Fallan en IMSS pagos por incapacidades

-No calentó a la dama de hielo, fría y sin corazón

-El drama del sistema de recaudo en BRT

-Husmea Fiscalía en el caso contra Cuauhtémoc

No salen de una para cuando entran a otra los dolidos usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahora sufren sus derechohabientes la falta de pago por incapacidades.

La nueva queja recién llegada a La Columna establece que desde el jueves pasado y hasta ayer, el Seguro no había pagado una sola de las incapacidades a través de los bancos BBVA, con el cual tiene el convenio respectivo.

Los afectados relatan que al momento de ir a intentar cobrar, en ventanilla les confirman que les aparece que la cuenta del IMSS no tiene fondos. Presentaron pruebas.

“Ya fui al IMSS el día de hoy y como era de esperarse, me comentan que no saben lo que pasa y que interponga la queja con alguien que no me atendió y que no hay nada que hacer; que debemos esperar”, señaló un quejoso.

Para comprobarlo, documentó mediante video que presentamos en versión digital el momento en el que un cajero de ventanilla del banco le dice claramente el motivo de no pago.

El afectado asegura que mientras este problema no se dé a conocer públicamente, el IMSS no sentirá ninguna presión por solucionarlo.

De ahí que decidieron documentarlo en video y divulgarlo de inmediato.

***

Desde el punto de vista de la señora X, de Xóchitl Gálvez, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es carismático.

Pretendió atacar a Claudia Sheinbaum, pero enalteció al jefe de Palacio Nacional. “Presume mucho a AMLO, pero no tiene ni su carisma”, dijo en el debate.

Aunque sin daños sustanciales a sus respectivas causas, ambas mujeres candidatas a sucesoras de López Obrador, intercambiaron algunos sonoros golpes que apenas lograron despabilar a la escasa audiencia concentrada más en su relax dominical nocturno y en el histórico eclipse del día siguiente que en ese ejercicio aún lejano a la jornada electoral del dos de junio.

Ojalá vuelvan al segundo y tercer debate con artillería realmente pesada que logre marcar diferencias.

Tendrán que juntar más balas porque de plano la retórica, la disuasión meramente verbal, no es lo suyo; ni en ellas, ni en el tercero en discordia, Jorge Álvarez Máynez, que nunca pudo controlar la manía de exhibir la dentadura ante las cámaras. Solo dio su participación para memes.

Efectivamente, Sheinbaum sacó de su estudiado guion múltiples aplausos para su tutor, que los agradeció con su corazón guinda en Palacio Nacional.

Xóchitl repartió derechazos e izquierdazos más o menos parejo contra su contrincante y contra su padrino, pero no salió de lo ya masticado, de la supuesta corrupción que involucra a hijos y familiares de AMLO, del desastroso servicio médico en todo el territorio nacional, la tremenda opacidad en el manejo de las licitaciones y múltiples flancos débiles en la administración de la Ciudad de México.

Casi le compuso Xóchitl versos para alguna canción por llamarla repetidamente una mujer fría y sin corazón... La “dama de hielo” le dijo al señalar la “negligencia criminal” en el manejo de la tragedia de la Línea 12 del metro.

Eso medio calentó a Claudia, también recibió el mote de corrupta, pero no la sacó de su autocontrol: “si tiene pruebas que las presente al Ministerio Público”, dijo algo trabada.

Antes había atacado Xóchitl con el supuesto medicamento para piojos, la ivermectina, aplicado a los capitalinos contra el Covid.

“Todo es falso”, insistió Sheinbaum. Apenas sí le puso atención a las imágenes de “acorralada” que Gálvez presentó de la candidata de la 4T con varios empresarios promorenistas acusados por corrupción.

Incluyó una foto de Claudia con el señalado exgobernador expanista de Chihuahua, Javier Corral. Finalmente, lo están metiendo al costal que corresponde, el de la corrupción.

Alejada de Claudia en algo así como 10 puntos porcentuales, Xóchitl sigue urgida de un golpe de timón en lo que resta de la campaña electoral, sin apostar en ese resto a la “falta de carisma” de su contrincante, pues ya comprobamos que la clave no está ahí; o no solo ahí, sino justo en el tutor, benefactor y mayor interesado en conservar el control del billonario Poder Federal.

***

Hay un informe individual dedicado al sistema de recaudo electrónico para el Transporte Público BRT en esta ciudad, por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Están ahí todos los elementos de seguimiento a la licitación pública obtenida por Conduent Solutions México S de RL de CV., que son auténtico drama administrativo, por el desperdicio de recursos públicos y tiempo.

No estamos hablando de las irregularidades por haber declarado desierta una primera licitación, para llevársela a modo a la ciudad de Chihuahua y otorgarla a modo, en la etapa final de la administración corralista.

Hablamos del seguimiento posterior al contrato, la instalación de una gran parte de los equipos y la falta de ella porque no estaban terminadas algunas de las estaciones.

Pues el asunto sigue siendo un drama. Todos los apuntes técnicos están en dicha auditoría forense, con las observaciones, donde destaca la falta de supervisión y vigilancia del contrato.

Como resultado hubo por lo menos un procedimiento de responsabilidad administrativa, que sería muy bueno saber en qué quedó, ahora que va a echarse a volar dicho sistema de manera integral con la incorporación de las nuevas unidades adquiridas y las que van a estarse agregando durante los próximos meses.

***

La Fiscalía General del Estado, notificada ya por el Tribunal Estatal Electoral de la sentencia contra el morenista Cuauhtémoc Estrada por violencia política de género, comenzó a husmear en la ley, el Congreso y la misma instancia jurisdiccional de origen, para ver cómo procede en el caso que involucra al legislador.

Habíamos asentado en anteriores entregas que tendría más de un dolor de cabeza el coordinador de la bancada de Morena, tras ser considerado responsable de la agresión a su compañera Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado.

Pues bien, los expertos en la materia de violencia política, reportan que la Unidad Especializada en Delitos contra el Servicio Público de la FGE fue la instancia que formalmente tuvo conocimiento de lo sucedido.

Obviamente topa con el hecho de que Estrada goza de fuero como legislador, lo que frena cualquier acción inmediata de la autoridad ministerial investigadora, pero no le impide comenzar a realizar pesquisas ni las opciones para el ejercicio de la acción penal.

No es algo sencillo de resolver, aseguran, porque hay involucrados criterios políticos difíciles de superar, desde el hecho de investigar a alguien con la protección que le da el fuero constitucional hasta solicitar le sea retirada la misma, sin contar las consecuencias de una acción de esa naturaleza.

Así que el avance del caso depende no nada más de apreciaciones jurídicas sino de voluntad institucional para revisar la sentencia del TEE y actuar en consecuencia por la otra vía, la penal, lo que le complica el panorama al legislador morenista.

***

***

Subió el órgano electoral a la página web la relación de las candidaturas de coaliciones y partidos, que contenderán en los comicios del próximo dos de junio.

No es sorpresa, aparece en la relación de candidaturas de diputaciones por mayoría relativa el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, justo Cuauhtémoc Estrada Sotelo, por el distrito local octavo.

Como ya se sabía desde la misma autorización del acuerdo, sin cosa juzgada, Cuauhtémoc Estrada podrá hacer campaña en espera de la resolución que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la condena impuesta por violencia política.

Él va cuesta arriba de alguna manera, a diferencia de sus compañeros de bancada, cuyo registro aún tambalea en menor medida, porque volverá a revisarse la acusación de Adriana Terrazas, donde todos ellos están involucrados.

Además de este tema, resalta también la identidad de los y las suplentes, que finalmente conocemos. Ellos podrían llegar en el remoto caso de que el TEPJF decida ratificar los términos en que va la denuncia de la presidenta del Congreso.

Van acomodados por distrito y como suplentes, Magdaleno Silva López (3), Dafne Amanda Rocha (4), Ernesto Guevara Vázquez (5), América Victoria Aguilar Gil (6), Xóchitl Yolanda López (7), Francisco Roberto Bribiescas (8), Yolanda Cecilia Reyes Castro (9) y Cristina Serrano Flores (10).

Ojo a los apellidos Aguilar Gil y Reyes Castro; la primera del clan que controla el PT desde tiempos inmemoriales; la segunda de los Reyes Castro que movieron el tema electoral en el PRI durante muchos años y actualmente operan tras bambalinas el sindicato de trabajadores del gobierno del Estado.

También debe tenerse presente el nombre de Francisco Roberto Bribiescas Medrano, suplente de Edin Cuauhtémoc Estrada, en el distrito octavo. Él en estos momentos tiene un pie en la diputación de confirmarse la sanción al coordinador de los diputados morenistas.