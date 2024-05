Video: Entre el ‘parimos cuates’ y el obsequio al candidato

-Entre el ‘parimos cuates’ y el obsequio al candidato

-Atiende JMAS quejas de descuidos

-Cambios y operativo del colmilludo Mocken

-Hubo descuido de líderes partidistas

En el penúltimo día para hacer campaña electoral, el martes, la presidenta de los comerciantes agremiados en Juárez, Elizabeth “Bety” Villalobos, literalmente entregó la Canaco al aspirante a la alcaldía por la coalición PRI-PAN-PRD, Rogelio Loya Luna.

Hizo la lideresa lo que ni en tiempos de la mayor subordinación a intereses externos de Canaco llevó a cabo en su momento el antecesor Rogelio González Alcocer. Se tiró a matar brindando su apoyo expreso al panista.

“Cámara de Comercio tiene todos los profesionistas con toda la expertis en cada área, el cual estamos a la orden para apoyarlo. Cuente con nosotros para apoyarle también y nos tome en cuenta”, dijo ante los asociados a dicha organización el martes por la noche. (Video en diario.mx).

Sin duda esa posición de Ely no fue por interés lucrativo, fue por absoluta franqueza personal y reciprocidad por el puchón que recibió del equipo político de Loya para ganar recientemente la presidencia de Canaco.

Estamos seguros que en esa sinceridad, Villalobos no contempló la opinión de los Canacos que no solamente no apoyan a Loya, sino al candidato a la reelección, por las siglas de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

Están bastante balanceados los apoyos para uno y otro lado. Ely andará con Loya pero su excontrincante para la presidencia de Canaco, Iván Pérez, batea con Cruz; también la expresidenta de la misma organización, Nora Yu; el otro expresidente, Rogelio Ramos, etc., etc.

Vamos a decir que a doña Ely le ganó el corazón, el corazón Xochitlista porque hasta incurrió en una pequeña contradicción, criticó a los actuales morenos al frente de la alcaldía pero reconoció que los visitantes a un evento organizado por su consejo regresaron de Juárez a sus lugares de origen “con un excelente sabor de boca”. O sea, les fue muy bien en la ciudad.

“Ahora que nosotros hicimos el segundo Congreso Internacional de Mujeres Empresarias puedo decir, así, que parimos cuates porque no había espacio. Muchos de aquí tuvieron que ceder su lugar para que pudieran estar los que vinieron de fuera...vinieron más de mil personas. Todos se fueron con un excelente sabor de boca de lo que Juárez tiene. Juárez no es esa ciudad que nos pintan. Ya pusimos un granito de arena para decir lo que Juárez realmente es”.

Usó pues doña Elizabeth a la Canaco para empujar a Loya pero admitió que la ciudad no “es la que pintan”, y para ello necesariamente algo o mucho tienen qué ver sus gobiernos, sus tres niveles de gobierno...y hasta quienes estuvieron antes como directivos del gremio de los comerciantes.

***

Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) acudió ayer de inmediato a recorrer la zona de Hacienda de las Torres Universidad, para atender los reclamos por desperfectos en la red de drenaje y alcantarillado que generan molestias a los vecinos. Lo comentamos ayer en este espacio.

Específicamente, las quejas por descuidos que evidencieron los vecinos eran entre las calles Yepómera y Hacienda del Retiro, justo en la esquina de una gasolinera, en pleno paso peatonal; otro en Hacienda del Sol y Hacienda del Real y uno más en el cruce de la primera con Hacienda El Encanto.

Las fallas en el drenaje de las aguas negras y la falta de tapaderas metálicas en las alcantarillas habían ocasionado accidentes a peatones y automovilistas.

Sin embargo, en la JMAS nos precisan que en su sistema de reportes no tenían registro de esas quejas vecinales específicas, pues cuando llegan a los canales oficiales se van resolviendo de inmediato y todo el proceso queda debidamente documentado.

En estos casos, dicen, no había registro alguno y, por lo tanto, nadie de la JMAS pudo haber asegurado que irían a atender el reclamo y luego no hacerlo, como señalaron los afectados por la desatención. Tal vez fue mera confusión.

Lo favorable fue la reacción rápida de la dependencia estatal con un recorrido por la zona, para constatar las diversas situaciones evidenciadas por los vecinos del sector, quienes, como siempre, también reclamaron el abandono de otras instancias públicas municipales, como queda reflejado en la gran cantidad de baches por la colonia.

***

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos han sido lentos los cambios, pero bien pensados, desde el punto de vista político por parte del colmilludo nuevo presidente, Javier González Mocken.

Hace unos días acaba de tomar posesión el nuevo secretario técnico, en la persona del joven abogado Gildardo Iván Félix Durán, quien salió quinto en la calificación pura, de entrevista y examen curricular por parte del Congreso del Estado, con una calificación de 74.

En una primera terna que fue divulgada por los legisladores, Gildardo quedó fuera de la terna, pero luego hubo reconsideración, que lo avanzó tres lugares, para ir en la propuesta final al pleno del Congreso.

Indudablemente llevaba respaldo de las fuerzas políticas, para que se haya hecho esa consideración hacia su persona, sustituyendo a Luis Manuel Lerma Ruiz que tenía una mejor evaluación de 83 puntos.

Pues el joven abogado, con dos licenciaturas en derecho y una maestría, despacha como segundo de abordo en la Comisión, allá en el paseo Bolívar de la capital del estado.

Será el auxilio técnico para el presidente del organismo autónomo constitucional, en tema candente, como es la protección de derechos humanos, donde tendrán actividad importante este fin de semana electoral.

Ha tomado la determinación el ombudsman chihuahuense de hacer operativo para vigilar el respeto a derechos humanos de los periodistas en el desempeño de la actividad profesional de dar cobertura a los acontecimientos de tan importante día.

Hay instrucciones del responsable de vigilar el respeto a los derechos humanos de salir en auxilio de los periodistas a petición de ellos mismos, en una reunión celebrada hace unos días, donde precisamente se estrenó Gildardo en su nueva responsabilidad.

***

El exiguo alcance que logró tener el cierre de campaña de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en Juárez, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática, liderados por el abanderado por la alcaldía, Rogelio Loya, tiene seguramente mucho que ver con el escaso trabajo político y territorial de los dirigentes partidistas.

De 35 mil personas que tiene capacidad de recibir el recién reinaugurado Parque Central Oriente, alcanzaron apenas a meter rebasadas los dos mil.

Muchos hicieron cálculos exorbitantes que apuntaban a ocho y a diez mil almas, aunque la realidad está en las fotografías. Por lo mismo no hubo tomas aéreas que pudieran minimizar o confirmar esas versiones.

En Juárez, muchos de los candidatos panistas fueron prácticamente abandonados por la dirigencia estatal a manos de Gabo Díaz; no es como que Xóchitl Contreras dejara la mesa servida al dejar la presidencia del Comité Directivo Municipal del blanquiazul, pero en todas las campañas, el secretario general, Alberto Vela, ni siquiera presidió una sola convocatoria al menos con medios de comunicación, lo que lo hizo aparecer completamente desapercibido.

Lo mismo hizo el delegado plenipotenciario del PAN estatal para supervisar el trabajo territorial, Jorge Soto. Nada, o casi nada.

Tanto el PRI como el PRD no tienen ya aquellas estructuras fuertes a las que llamaban “la máquina aceitada” en concentraciones masivas de cierres de campaña.

Falta esperar el día de la elección, ya a la vuelta de la esquina. Seguramente algunos tendrán que pagar las cuentas de la derrota con sus cargos. En algunos casos, las mismas encuestas anticipan derrotas estrepitosas.