Video: Encimados en el bordo para la vacuna

• Encimados en el bordo para la vacuna

• Por andar sobrado cayó al pantano

• Siguen sin recibir sus ahorros jineteados

• Es prioridad el proyecto social de Cruz

Son espectaculares las imágenes en video y fotos de lo ocurrido ayer alrededor del Centro de Convenciones Cuatro Siglos y los otros puntos de vacunación para distintas edades, incluido el refuerzo.

De nuevo fueron tomados por sorpresa, entumidas, las mentadas brigadas Correcaminos a cargo de la inyección contra el coronavirus y sus derivadas multifacetas, la última y más famosa de ellas, Ómicron.

Los responsables operativos de la vacuna no dieron jamás pie con bola a pesar de los antecedentes en materia de anarquía y desorganización sufridas en otras fechas de inoculación.

Fue increíble la estacionada de carros casi encima de la Patrulla Fronteriza estadunidense.

Cientos de conductores ubicaron sus vehículos en el bordo fronterizo y cruzaron a pie el Juan Pablo II hacia el centro Cuatro Siglos sin alma alguna de Dios, ni un agente de Vialidad siquiera, que al inicio del operativo ayudara a cruzar.

Llegaron hasta que aquello de plano se puso caótico y el bulevar intransitable en ese caso pero fue similar en los otros centros.

Esperemos tomen hoy y los siguientes días cartas en el asunto los organizadores porque resulta aquello un autentico innecesario calvario sobre todo para las personas más vulnerables.

***

Por algo de soberbia y porque andaba sobrado de confianza con el nuevo status quo gubernamental estatal en general, solito se dirigió al pantano que lo está tragando el exadministrador del Congreso del Estado, el doctor Jorge Issa González.

Es Issa el principal actor en el robo y descarado manipuleo por varios millones de pesos en los ahorros de los 33 diputados de la legislatura que concluyó en octubre del año pasado. Tocamos ampliamente el tema el domingo.

Todo estaba “arreglado”. Devolvería el dinero manejado por una pandillita bajo su control, externa al Congreso del Estado, y haría la entrega de todos los bienes y cuentas bancarias bajo su responsabilidad el 31 de agosto, horas antes de asumir el control del Poder Legislativo los nuevos diputados.

Venía al mando de los nuevos legisladores el coordinador de los panistas, Mario Vázquez, quien se quedó esperando un día, otro, y muchos otros más, para que Issa se retirara. Nada. Como luego se dice, casi debió echarle la policía para sacarlo de la torre legislativa.

Era mucho el gato encerrado. A pesar de su fervor corralista y de su operación en favor del corralato, Issa creía firmemente que los nuevos jefes de Palacio de Gobierno, lo dejarían mangoneando el dinero del Congreso por otros tres añitos más y que ni cuenta se darían los recién llegados de los robos.

Pero Mario Vázquez no era ni es ningún parvulito. Se deshizo del ricachón Issa y no tardó para descubrir los enjuagues con agua turbia de caño. Intervino la Auditoría Superior del Estado, le jaló el hilo a la madeja y ahora ha quedado claro que no son dos o tres piezas menores los responsables de las irregularidades, sino el doctor y el exjefe del Congreso, hoy bien resguardado en la Comisión Estatal de Vivienda, Fernando Álvarez Monge.

A los dos y varios más los está tragando el pantano. Ayer hubo las primeras declaraciones en la Secretaría de la Función Pública.

***

En ese mismo tema, han transcurrido cinco meses de terminada la pasada legislatura y todavía son cuatro exdiputados los que siguen sin recibir sus ahorros completos que fueron jineteados por la Secretaría de Administración, que estuvo al mando de Issa González.

Les adeudan entre 100 mil y 250 mil pesitos a la expresidenta del Congreso, Blanca Gámez; a su compañero corralista y casi expriista, Jesús Velázquez; al líder magisterial René Frías Bencomo; y al ahora director de Desarrollo Municipal, Jorge Soto Prieto.

Al menos son los que aparecen con pendientes en la oficina del nuevo secretario administrativo del Congreso, Ignacio Rodríguez Bejarano, quien ha sido pieza clave en la investigación de los burdos desvíos de recursos de la legislatura concluida en septiembre de 2021.

A los 33 diputados y a cerca de una decena de funcionarios durante el trienio 2018-2021, les retuvieron alrededor de ocho mil pesos mensuales, aunque no propiamente de su sueldo, sino del fondo que se denomina “apoyos de gestoría”, del que reciben unos 30 mil pesos mensuales los legisladores. Todo surgido de los impuestos que todos los chihuahuenses pagan.

A esos ocho mil se sumaba una cuota igual por parte del Congreso, así que en total cada diputado ahorraba 192 mil pesos al año, lo que suma 576 mil pesos por los tres años de la legislatura; el monto global ahora cuestionado es de 20 millones de pesos. Y eso sin intereses ni rendimiento alguno.

Aunque al fin de la legislatura eran nueve los que estaban bailando con sus ahorros, antes de fin de año se logró regularizar a la mayoría de los exdiputados. Pero sin que exista criterio alguno conocido, esos cuatro siguen sin recibir sus recursos robados y jineteados.

De los 33, son pocos los que quedan en esa situación y que ahora reclaman a la nueva legislatura la devolución de sus ahorritos nada despreciables.

Sin embargo, ni la nueva administración del Congreso del Estado y menos los anteriores funcionarios, han movido un dedo para saldar los adeudos.

***

Por alguna razón de conveniencia, más conveniencia, ayer quiso aclarar el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González, que su reunión en La Sotolera con Imelda Marrufo fue “hace como diez días y no el fin de semana como fue dicho en este espacio”.

Aquí fue tocado el tema en el contexto del apoyo González-Marrufo a la nueva titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia, quien ahora ocupa el cargo, pero a costa de haber sacado de ahí a Verónica Corchado, apoyada por una buena cantidad de organizaciones feministas.

De nuevo presentamos hoy la captura de pantalla correspondiente. La foto fue subida a redes por González el 29 de enero casi a las 9 de la noche.

De esa fecha a la actual no son “como diez días”, pero aunque hubiera sido tomada antes y subida la noche del 29, coincidió justo con el nombramiento de la ahijada Urrutia como nueva funcionaria municipal, auspiciada por ambos y la clica corralista dirigida por Víctor Quintana.

Ese es en realidad el ruido que le provocó a González Reyes la publicación en La Columna. Sus células políticas camaleonas lo colocaron antes en el corralato, pero ahora lo han trasladado a los terrenos benditos del alcalde Pérez Cuéllar.

Con otra, González se identifica en su Face como “coordinador del Área de Defensa en Red de Mujeres de la UACJ” y no en el Municipio.

Chifla y come doritos, o cómo está eso.

***

Otro que anda por las mismitas es el nuevo funcionario municipal, Darío Cárdenas, quien fue, o sigue siendo, dedo chiquito de Ramón Galindo Noriega y por lo tanto del padrino mayor, el cuatrero de la doble ciudadanía, Javier Corral Jurado.

Darío ha quedado ahora bajo la jefatura del más odiado enemigo de Corral, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de cuya administración es el Coordinador del Adulto Mayor.

Ha quedado Darío bien guarecido en la nómina pública gracias a su estomagote político tamaño letrina. Cero escrúpulos.

“Es momento de cuidarnos todos para seguir defendiendo a Chihuahua de la amenaza de Morena y su autoritarismo”, escribió Darío el 16 de noviembre del 2020 cuando, paralelamente, armaba guerra sucia contra Maru Campos para tratar de convertir a Gustavo Madero en candidato del PAN a la gubernatura. (Presentamos en versión digital galería de capturas de pantallas de aquellos tiempos defendiendo los intereses de Corral).

Cárdenas obtuvo su nueva posición gracias a las polémicas negocias que hizo la regidora panista Alma Arredondo con los muchachos jefes de la 4T en el Ayuntamiento; es decir, ahora come de la mano que antes.

***

La incorporación de la capitalina Lucía Chavira como directora del DIF Municipal de Juárez es otra señal de que es prioridad el proyecto social de Cruz Pérez Cuéllar en la frontera. En eso descansan las principales aspiraciones del alcalde, que no acaban con la esperada reelección de 2024.

La funcionaria -directora del DIF Estatal en los seis años de José Reyes Baeza y Claudia Garza, también directora del DIF Municipal de la capital- va a sumarse a una estrategia en la que llevan la batuta la esposa del presidente, Rubí Enríquez y el director de Desarrollo Social, Arturo Urquidi.

Urquidi Astorga ha tomado muy en serio el encargo del alcalde, de meterse de lleno a la ciudad. Es todo un reto penetrar desde la autoridad al municipio más poblado y más complejo de Chihuahua, donde vive más de un millón y medio de personas.

La tarea de operar los apoyos y atención a los juarenses no es nada fácil, de ahí que Urquidi se apoye con sus directores de área como el profesor José Mauricio Padilla, de Gestoría y Atención Ciudadana; Karen Mora, de Infraestructura y Desarrollo y Pedro Pérez, de Organización, entre otros más.