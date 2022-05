• Video: “En Chihuahua le dicen El Diablo...”

Más polvo que simpatías ha levantado el director de Asuntos Religiosos de la administración municipal, David Ernesto Medina, con la promoción de un censo de las iglesias que operan en Ciudad Juárez.

La queja repetida contra el funcionario –exasesor del Congreso y exdirigente del Partido Encuentro Social (luego Encuentro Solidario, liquidado y otra vez en proceso de constitución)– es que el conteo que realiza y presenta como simple diagnóstico situacional, es en realidad otra cosa.

Tenemos en versión digital de La Columna un video donde Medina es cuestionado tras la reunión en uno de los tantos templos irregulares que operan en la frontera.

Fue un encuentro caliente de hace días con la gente del pastor José Palomares, en una de las calles de colonias también irregulares a donde acudió el funcionario municipal para promover el dichoso censo.

Medina jura por Dios que únicamente trata de obtener un diagnóstico de las iglesias para buscar la forma de apoyarles en su formalización, labor que asegura tener desde el comienzo de la gestión municipal.

Según él no se trata de un censo sesgado ni mal intencionado, como previamente le habían reclamado porque ya van varias veces que les pega a las iglesias que no le tienen confianza por diferencias confesionales o políticas o porque no están identificadas oficialmente.

A los pastores les ha caído sumamente mal que Medina Rodríguez suelte cada que puede que existen casi dos mil iglesias (templos) sin registro alguno, mientras apenas mil 200 formalizadas, correspondientes a 219 asociaciones religiosas.

“El señor como funcionario municipal no tiene ningún derecho de andar censando a las iglesias... no es apoyar (el objetivo), viene un nuevo partido y todos lo sabemos, para eso está buscando la gente en las asambleas”, reclama Palomares en el video.

“(...) y la gente ya no le cree, en Chihuahua le dicen ‘El Diablo’... lo digo recio y quedito”, sentencia el pastor mientras confronta al funcionario.

Ahí está la clave del problema. Los pastores consideran que Medina quiere identificar qué iglesias lo pueden apoyar con gente para las asambleas distritales con el fin de crear un nuevo partido. Creen que quiere vender un capital que no tiene para poder negociar una candidatura. Clásico del extinto partido.

Y en efecto, en Chihuahua lo conocen como ‘El Diablo’ desde que le sacó bastante provecho a las iglesias desde el PES en compañía de su suegra Martha Vega. Siempre fueron señalados de traer la vela en una mano y el tridente del innombrable en la otra.

•••

Los que no fueron convidados a disfrutar del pastel federal por parte del exvocero de Javier Corral, Manuel del Castillo, hacen burlas del que fue su jefe y cómo hoy se ha acomodado junto al superdelegado Juan Carlos Loera.

“Mire, el mismo modus operandi que usó con Corral, no manche. Se pasa Igor, apenas tiene como un mes y ya le hizo su programa”, comentan en una conversación de WhatsApp dos viejos conocidos de Del Castillo.

Sus nombres los omitimos a petición de parte, pero la imagen del chat es visible en La Columna versión digital. Ahí está sin una coma cambiada, sólo editado lo necesario, datos personales y alguna palabrota no indispensable para entenderle.

La breve conversación hace referencia a un anuncio que lanzó la superdelegación federal también por WhatsApp, mediante su grupo de comunicación oficial.

Era una invitación del pasado viernes: “informamos que hoy a las 18:00 y 20:00 horas se trasmitirá el estreno del programa Transformando Chihuahua conducido por Claudia Vázquez con el delegado Juan Carlos Loera, quien dará a conocer los principales avances en materia de Bienestar...”.

Por alguna razón el mensaje fue borrado del grupo a los pocos minutos de enviarse. Tampoco fue estrenado el programa con tan pretencioso nombre.

“Pues lo hacen para gastar presupuesto, porque eso sale bastante caro, la producción en si, no la publicidad en redes. Hacen producciones de 100 mil, las facturan a un millón... y la eficiencia o la calidad del mensaje les vale madre”, asienta el otro de los conversadores.

Deben saber de lo que hablan.

•••

Los diputados locales siguen dando de qué hablar y no precisamente por la calidad del trabajo legislativo que realizan, sino por las cada vez más comunes ausencias o la desatención que los caracteriza durante las sesiones del pleno.

Hubo un momento en la sesión del pasado miércoles en el que únicamente 11 de los 33 diputados que integran el Congreso se encontraban presentes. Dos de ellos conectados vía remota.

Fue necesario que la presidenta decretara un receso para tomar lista de asistencia y corroborar que tuviera el quórum necesario para aprobar los diversos temas que se abordaron.

En ese momento, como por arte de magia, reaparecieron otros 11 diputados en sus respectivas curules. Pudieron reunirse los 22 tras ese receso que bien fue interpretado como jalón de orejas.

En las fotografías lucen las sillas vacías, imagen común, rutinaria los días de sesión. Lo de siempre, están en todo menos en misa, dirían sus abuelitas.

De los once faltantes, todavía es desconocido si se encontraban en el edificio o si tenían la encomienda de alguna representación oficial. Lo más seguro es que estaban fuera porque les vale.

Parece que a los diputados no les fue suficiente tener una semana libre, pues antes de la sesión del miércoles, la última vez que sesionaron fue el cuatro de mayo, para luego celebrar la Batalla de Puebla y extenderse hasta el Día de las Madres. Puentecito más largo que el Golden Gate.

Son este tipo de conductas las que generan indignación en la población. Los diputados que ganan más de 150 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja, se dan el lujo de tomarse descansos prolongados y ausentarse de las sesiones sin mayor explicación.

Cualquier mortal que haga eso en su centro de trabajo inmediatamente es despedido, pero esto no aplica para las diputadas y los diputados.

•••

Con Morena en pie de guerra para evitar la reforma constitucional al Poder Judicial y los magistrados del Tribunal de Justicia también a punto de explotar porque poco les han informado, hoy comienzan los días clave para este proyecto que impulsa la mayoría panista dirigida por Mario Vázquez.

Los morenistas encabezados por Cuauhtémoc Estrada pusieron piedras a la propuesta albiazul, lo que no impidió que fuera palomeado en la Comisión de Gobernación gracias a los buenos oficios del priista Omar Bazán.

Pero dejar fuera la alternativa planteada por Morena, mediante alguna buena negociación, y apaciguar los ánimos en el Tribunal de Justicia del Estado, siguen siendo las tareas pendientes para Vázquez Robles.

Tendrá de hoy al cierre del período ordinario (31 de mayo) para planchar los acuerdos que deben ir más allá de construir una mayoría calificada; además de los 22 votos la reforma demanda diálogo político para no crear más incendios y apagar los que están activos.

•••

De los 109 consejeros vitalicios y electos que conforman el máximo órgano de dirección del PAN, fueron 80 los que acudieron a la sesión del pasado sábado, realizada en un salón privado de la capital del estado.

No batalló por quórum el dirigente estatal Gabriel “Gabo” Díaz y con ello quedó en claro quién tiene las canicas ahora. De Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, Gustavo Madero y otros corralistas, ni sus luces. Patitas para cuándo las quiero, dice el dicho.

Además de Díaz, encabezaron el encuentro la gobernadora María Eugenia Campos Galván; el alcalde capitalino, Marco Bonilla, y el líder de los diputados locales, Mario Vázquez Robles, en el primer tiro de calentamiento para renovar el Consejo Estatal los próximos meses.