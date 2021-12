Video: Embisten en Cabildo al último torerista

-Embisten en Cabildo al último torerista

-Ley de Ingresos y preparativos del plan B

-Roban becas de jóvenes en Banco Azteca

-Pidió Cruz el fideicomiso y un par de puentes

La preferencia por la fiesta brava del regidor y presidente del PAN en Juárez, Joob Quintín, sufrió pérdida de rabo y oreja durante la sesión del Cabildo la tarde del lunes.

El tema principal, el gran tema para los juarenses, era la discusión y eventual aprobación de la Ley de Ingresos 2022 para esta frontera por seis mil 400 millones de pesos.

En los detalles metió la cola el diablito carajo. Solo un rubro de todos los impuestos planteados, el de corridas de toros, ocasionó el primer voto diferenciado entre la bancada panista en el Ayuntamiento liderada por Joob Quintín Flores.

Los regidores albiazules dieron la nota al no ponerse de acuerdo en los porcentajes de impuestos que debe cobrar el gobierno a las corridas de toros que se celebran en la histórica plaza Antonio Balderas; unas cuantas por temporada.

Dio la impresión que al coordinador panista, Quintín Flores, se le olvidó coordinar a su regidora más cercana, Austria Galindo, quien durante la sesión le llevó las contras al proponer aumentar la tasa impositiva del 10 al 18 por ciento para esos eventos.

Originalmente estaba en 12, Joob propuso bajar al 10, pero su compañera lo trepó hasta el 18 y ahí quedó. Hasta la empuñadura la estocada. (Video en la versión digital de La Columna).

Las corridas de toros permanecían en un apartado distinto a las peleas de gallos que pagan el 18 por ciento de impuesto. Así las quiso dejar Joob, integrante de una cofradía adoradora del rudo, pero para algunos bello espectáculo taurómaco.

Sorprendentemente su compañera de partido, Austria Galindo, propuso que los toros pasaran a los gallos en los palenques y por lo tanto paguen el 18 por ciento. Los morenos en Cabildo, la mayoría, debieron aplaudir en su interior.

La sesión fue dirigida como siempre por los hijos de la 4T, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; y su secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel. Ambos se miraron contrariados por la propuesta y dijeron: pues bueno... Sometieron a votación el punto.

El resultado fue de 17 votos (de 20) para la propuesta de Austria, solo el también panista Víctor Talamantes y Jorge Gutiérrez Casas, priista y vástago de Teto Murguía, sacaron sus banderillas para gritar ¡óle!, y respaldaron al derrotado exvaquero líder panista que, tras sufrir la cornada por su compañera, salió bufando de la sala de Cabildo. Completó solo tres votos, incluido el suyo.

Austria partió del ruedo en hombros sin saber a ciencia porqué.

***

Decenas de becas federales Benito Juárez para estudiantes fueron robadas. Así, vilmente robadas de las cuentas de Banco Azteca. Los afectados que denuncian son de Juárez y Chihuahua, pero según les han dicho, la misma problemática se registró en varios estados del país.

Como a nivel local las oficinas del programa federal a cargo de Genaro Vázquez Soto no resuelve ni la menor duda, las quejas debieron presentarse a nivel nacional. No hubo respuesta favorable, salvo las versiones de que el problema no era exclusivo de la entidad.

El apoyo es para estudiantes de nivel medio superior -Colegio de Bachilleres, Cbtis, Ctis y Conalep- que cumplen con los requisitos para recibir la beca de la que antes se encargaba la Secretaría del Bienestar, hasta que se independizó el programa.

Según la imagen que hacen llegar los afectados a La Columna (puede verse en la edición digital), el retiro de la totalidad del apoyo se hizo vía la aplicación de celular de Banco Azteca, pero resulta que ninguna de las víctimas usa siquiera su teléfono móvil para este tipo de cosas.

Las becas que en ocasiones anteriores habían cobrado era en efectivo a través de las sucursales del banco, beneficiario de muchas concesiones federales en materia de dispersión de recursos. Casi todo baja por Azteca, qué casualidad.

Por la forma en que fueron vaciadas las cuentas -les informaron a los quejosos, sin reponerles el monto- todo hace suponer que la transa anda del programa en complicidad con la institución bancaria.

En otras ocasiones también se habían registrado robos en esta modalidad en diferentes estados del país, por lo que el modo de operar apunta que no todos los bimestres se eligen a las mismas víctimas, sino que se van cambiando para no generar tanto alboroto.

Así que ahora les tocó a los de Chihuahua y ni modo, que se aguanten, porque mientras el responsable del programa en la entidad no se mueva rápido, gestione y trabaje, como es el lamentable caso de la entidad, ya pueden dar por perdido su dinero.

***

El régimen de Maru Campos ganará tiempo con la presentación y aprobación de una Ley de Ingresos 2022 muy conservadora, sin déficit en los números, por 81 mil 300 millones de pesos pero deberá estar preparado para el plan B según se muevan los indicadores económicos nacionales... e internacionales.

El proyecto presentado el lunes para su aprobación al Congreso del Estado contempla como base un crecimiento del PIB en 4.1 por ciento, una inflación del 3.4 por ciento, una tasa de interés (Cetes) del 5.3 por ciento y un tipo de cambio peso-dólar promedio de 20.3 pesos, entre los principales.

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha estimado que la inflación llegaría este mismo año a arriba del siete por ciento, lo que implicaría un 2022 igual o peor. El dólar anda rondando los 22 pesos y el PIB, ciertamente, no tocaría ni los cinco puntos.

El equipo de la gobernadora y la gobernadora misma han sido muy habilidosos hasta ahora para el manejo financiero. Lo demostraron con bastante solvencia durante cinco años en la administración de la ciudad de Chihuahua.

Seguramente ya tienen bien medidos esos indicadores del año próximo pues el grueso del presupuesto estatal viene de la federación, con cerca de 59 mil millones y “solo” alrededor de 22 mil pueden ser tomados como recursos “propios” sin el peligroso vaivén de los indicadores macroeconómicos nacionales e internacionales.

Poderoso, el reto.

***

Casi nada le bajó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar a la gobernadora Maru Campos en el Presupuesto de Egresos del Estado 2022. Casi nada, nomás que el total de recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos se invierta en Juárez y que sea con consulta a los juarenses.

El diálogo previo entre el morenista y la panista resultó de gran utilidad, pues esto le dará ventaja a la frontera tanto en los montos que se dispongan de inversión estatal como en el destino de la misma, igual o más importante que la cantidad asignada al municipio fronterizo.

Así, lo único que pidió el juarense se le concedió. Y mostró que sabe dar zarpazos, pues los 800 millones de pesos anuales estimados del fideicomiso, se habrán de incrementar su continúa la apertura de la frontera que apenas comenzó hace un mes.

Pero sobre todo con respeto a la voluntad de la ciudadanía, para que no pase lo ocurrido en el quinquenio anterior, en el que millones de pesos se echaron a la basura para privilegiar a ciertos grupos allegados al golfista que nunca pudo ser gobernador.

Por otra parte, en el paquete presupuestal la gobernadora hizo el compromiso de dos nuevos puentes vehiculares para darle fluidez al tránsito en la ciudad, obras de pavimentación y expansión de la red de agua potable.

Es un comienzo presupuestal que extiende la luna de miel entre ambos gobiernos; es una relación que se mantiene en los niveles deseables, que ojalá continúe antes de que las pasiones políticas hagan lo suyo.