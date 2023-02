Video: Dos noches de cárcel por bronca en el Bravos-Santos

-Dos noches de cárcel por bronca en el Bravos-Santos

-Los cheques por 458 mil en Villa Ahumada

PUBLICIDAD

-Irracional abandono del aeropuerto

-Exfiscal se hizo el occiso con 22 millones

El ambiente en los estadios mexicanos de fut podrá ser festivo, cervecero, botanero, bastante relajado, pero desafortunadamente dista años luz de ser familiar. Suben de tono los gritos, los insultos, mientras se acumula el alcohol en la sangre de la fanaticada. Con frecuencia hay golpes y hasta muertos.

El sábado no fue la excepción en el estadio Benito Juárez de esta frontera, donde los Bravos “comieron” Santos por 3-1. La porra del equipo local hizo bullying a los “Llantos” desde que tomó ventaja Bravos.

Desde luego el bullying consistió en majaderías, albures y muchas frases de las diplomáticamente conocidas como escatológicas que no le agradaron a una asistente al juego que reclamó la presencia de la policía, ante quien dijo haberse sentido amenazada.

La mujer se identificó como jueza, luego supimos que es jueza del Tribunal Superior de Justicia en el estado y que sus iniciales son J. M. A. Colocamos solo esas iniciales porque se asumió como víctima de los insultos y exigió la detención de Ernesto R.P., de El Paso, de 19 años de edad; Jesús Ernesto R.V. 41 años (Ciudad Juárez), Miguel Ángel R.V. 37 años, (Ciudad Juárez). Los tres fueron consignados al Ministerio Público.

Son inadmisibles las agresiones sean del tipo que sean, por lo tanto, resulta también indispensable conocer objetivamente si ella fue objeto directo de las mismas y no se trató también de un abuso de poder y/o de un acto de influyentismo.

En un video que presentamos hoy en versión digital (aunque circularon varios en redes) es observado parte del alboroto. “Nadie se va a ir de aquí... Nadie se va a ir de aquí”... “Ya dejen ver el partido”. “Dejen de provocar a la gente oficial”. “Andan todos llevados poli...”, gritan algunos asistentes mientras un grupo de policías saca a las tres personas entre chorros de cerveza arrojados por los más audaces.

Ayer al filo del mediodía terminó el plazo para que fuera ratificada la denuncia. No lo hizo la jueza y los hombres quedaron felizmente libres. Prefirieron de momento guardar silencio sobre los hechos. No sabremos si fueron ellos quienes insultaron o no. Entre la “bola” a quién señalar.

Mientras tanto, debe concluirse que no por festivas las graderías deben ser usados los encuentros deportivos para desahogos que pueden ser sujetos de sanción legal, pero infortunadamente, también debe ser tomado en cuenta por quienes asisten que andamos en México muy lejos de un estadio de Super Bowl, o de Serie Mundial, o una final de la NBA, donde también hay cerveza, pero por regla priva el respeto.

***

Envuelto en escándalo de corrupción y con el antecedente del homicidio de su hijo frente al aeropuerto internacional de esta ciudad, el alcalde de Villa Ahumada, Juan de Dios Valle Camacho, prácticamente salió corriendo de su responsabilidad, pasado el primer tercio del 2020.

Aún tiene procesos pendientes, uno de ellos es el 3379/2021, integrado ante la Fiscalía Anticorrupción, donde fue sustanciado inclusive con testigos protegidos. Pero ahora resulta que quien lo sucedió en el cargo, Iván Rodelo Espejo, no canta mal las rancheras.

Está evidenciada una irregularidad de primaria. Una de sus funcionarias elaboró cuatro cheques del municipio a nombre de ella por 458 mil pesos para entregas de apoyos sociales, de los cuales solo existe soporte documental en 282 mil. Los demás miles desaparecieron como por arte de magia.

Por esos 176 mil pesos que no han sido comprobados a la fecha, y que el mismo municipio ya reconoció que carece de soporte documental alguno, en estos momentos está siendo preparada una denuncia de hechos para ser presentada ante la Fiscalía General del Estado, y otra más de carácter administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar a la funcionaria, y entendemos que al mismo órgano interno de control y al alcalde Rodelo, por tal manejo económico inadecuado.

Hay un tufo a peculado evidentísimo. Están en el expediente los cheques C00120, C00395, C01031, y C01149, del 4 de febrero, 5 de marzo, 22 de abril y 5 de mayo del 2021, por importes de 105 mil pesos, 124 mil, 104 mil, y 123 mil respectivamente, así como las escasas comprobaciones de entregas de dinero a la Banda de Guerra, La Escolta y 13 comisarios ejidales.

Material hay y de sobra para las denuncias, solo es cuestión de tiempo.

***

No existe otra frontera de las dimensiones de Juárez con un aeropuerto tan deprimente como el de esta ciudad, donde nomás los estacionamientos –que dan dinero y liquidez inmediata- han sido remodelados, mientras el resto de la infraestructura sigue en condiciones deplorables.

Nomás hace falta voltear a Tijuana, por ejemplo, donde su puerto aéreo ha evolucionado con una eficiencia notable las últimas dos décadas en comparación con los proyectos puestos en marcha por el operador de la terminal, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

En el empresariado local hay molestia, para variar, por los incumplimientos de OMA de los últimos años. En 2020 prometió la modernización para 2021, luego para 2022 y ahora, después de no ver cambio alguno en las operaciones del lugar, la nueva fecha para relanzar el aeropuerto es marzo de 2024.

Es verdaderamente irracional el abandono mostrado por el grupo concesionario del aeropuerto local, sobre todo porque la terminal tiene casi dos años consecutivos, 23 meses para ser exactos, creciendo a doble dígito en el número de usuarios. Ni por eso han puesto una inversión de mayor relevancia a trabajar.

El aeropuerto internacional Abraham González, además, es el segundo con mayor dinamismo de los que opera la influyente OMA, que son 13 en diferentes plazas del país de la zona norte. Sobra decir que el operador es de los peores calificados, por eso el reclamo constante de la IP juarense para que la concesión sea revisada.

La ampliación de la zona de estacionamientos no es suficiente, sobre todo porque eso representa otro negocio de los concesionarios y no propiamente una mejora en las instalaciones para que deje de parecer una simple pista de aterrizaje sin los servicios necesarios para sus usuarios.

El dinero sí fluye a OMA, las condiciones de espacio e infraestructura están dadas, los privilegios para hacer negocio también, pero hay una negligencia de tamaño monumental para hacer las cosas, por eso la terminal sigue siendo demasiado pequeña para las necesidades de conectividad de la ciudad.

Si no se ven señales claras de avance en las siguientes semanas, seguramente habrá de revivir la exigencia del retiro de la concesión, a ver si otro operador si puede, cuando menos, hacer más salas con el debido espacio para la espera, tener baños limpios y condiciones seguras para el abordaje.

***

El exfiscal asignado a la zona norte, Jesús Carrasco Chacón, se hizo el occiso con demandas de juarenses contra una de las financieras fraudulentas ligadas a Aras, la de Vitas Financial, que sumaban un daño al patrimonio de los afectados por poco más de 22 millones de pesos.

Las denuncias en Juárez contra la empresa señalaban a varios de sus directivos, por recibir esos recursos a las víctimas con el fin de realizar supuestas inversiones especulativas que les redituarían hasta un nueve por ciento de interés neto cada mes, después de descontar los respectivos impuestos.

Ni los rendimientos ni las contribuciones fiscales eran reales, sobra decirlo, por lo que las evidencias mostradas por los denunciantes eran contundentes.

Además del millonario monto atracado a más de una veintena de juarenses defraudados, las víctimas ofrecieron documentos originales de los contratos, fichas de depósito, recibos y demás, firmados por directivos de la financiera fraudulenta, quienes siguen tan campantes, como si nada debieran.

La documentación integrada a las denuncias involucraba a Carlos Alberto Vidaña, director general de Vitas; Brandon David Flores Yáñez, gerente de la sucursal en Juárez y Giovanni Arturo Hinojos, director administrativo de la financiera, entre otros que participaron de la estafa.

Ignorar el obligado procedimiento que exigían los denunciantes fue una de las inexplicables decisiones del exfiscal relevado hace algunos días. Las víctimas esperan que haya cambios con la llegada del nuevo fiscal, el hermano Carlos Manuel Salas.