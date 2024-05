Video: Delictivos, los alfileres que sostienen campañas

La región de Balleza es un punto neurálgico de operación delictiva y operación político-electoral. Está muy cerca, pegado, a grandes poblaciones con características similares, pero más mediáticos cuando de hechos violentos se trata. Parral, Guachochi, Guadalupe Calvo, etc.

Los actores políticos tradicionales de unos y otros partidos han resistido hasta ahora con éxito la inmersión delictiva plena en la dinámica electoral de las grandes ciudades, Delicias, Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez, aunque se hacen de la vista gorda según la conveniencia en áreas masivas populares como mercados y segundas.

Los mismos que operan narcomenudeo y otros ilícitos son convertidos por sus jefes en “activistas” de unos y otros candidatos. Por fortuna para la democracia de esos grandes conglomerados ciudadanos es bastante incipiente tal participación.

En lugares más apartados la situación es muy distinta. Viene al caso Balleza por su situación especial, su ubicación geográfica y el impacto de su desarrollo cotidiano entre los municipios vecinos. La historia ahí se repite como en fotografía entre ellos.

Los candidatos hasta ahora con ventaja a alcalde y diputado local por el frente PRI-PAN-PRD, Jesús Augusto Medina Aguirre y Arturo Medina Aguirre, enfrentan un largo conflicto con ejidatarios de la zona por la explotación clandestina del bosque que el año pasado derivó en el asesinato de dos activistas en la región, Gloria, C. C., y su hija Sally A. C.

Obviamente, el actor principal en esa refriega ha sido el crimen organizado, liderado en la zona por “El 35”, Ventura C., jefe regional de la facción Gente Nueva, del Cartel de Sinaloa (CS), que ha logrado hacerse del control de ese municipio y todos los municipios aledaños. Allá opera desde hace una década el famoso concepto de narcopolítica, igual o tanto que en el resto de los municipios de tamaño similar.

Hubo un clímax de violencia con las muertes de las dos mujeres, algo aplacada tras la detención de unos de sus asesinos, ya vinculado a proceso, Ramón M.C., pero media Fiscalía de la zona sur, con su titular, Juan Carlos Portillo Coronado, “Tatos”, le sigue los pasos a Ventura como presumible actor intelectual en aquellos y otros hechos relacionados con secuestros, extorsiones y asesinatos.

Los candidatos Medina Aguirre enfrentaron dificultades para conseguir las postulaciones por ese conflicto ejidal, del que también son juez y parte. Pidieron a las autoridades electorales redoblar la vigilancia policiaca para desarrollar su campaña electoral debido a las supuestas amenazas sistemáticas del crimen. Ahora cuentan con un ejército de policías para su protección muy evidente.

Es muy frágil y hasta relativa la paz en esa campaña, igual que en Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral; aunque formen parte del dominio del mismo Cártel de Sinaloa, sus facciones pelean candidaturas o espacios de poder en la integración sobre todo de los ayuntamientos. Buscan manejar las presidencias municipales; de no conseguirlo, deben ser al menos las policías municipales y las tesorerías.

La situación es idéntica en municipios con las mismas características poblacionales, pero bajo presión de los opositores al Cártel de Sinaloa, La Línea, con dominio que se extiende por Jiménez, Camargo; hacia el noroeste, Madera, Guerrero, algo de Bocoyna, Cusihuiriachic, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, etc.,

Entre Balleza y Parral los vínculos delictivos son claros y los intereses son similares solo que con distintos jefes de plaza. En Parral no hay problemas ejidales involucrados en la campaña, pero sí los intentos por dejar claro que la plaza pertenece a Gente Nueva sin importar circunstancias electorales.

Narramos en este no espacio a inicio de semana que el asesinato despiadado de una mujer, de su pareja, de dos hijos de la mujer y el intento por rematar a la madre de ella, no fue otra cosa que venganza contra los presuntos asesinos de un líder de Gente Nueva ocurrido en enero de este año y advertencia hacia los contrarios que han buscado meterse a Parral por distintas vías, incluida la política.

Aunque el Movimiento Ciudadano ostenta el control de la Presidencia Municipal, los controles de Gente Nueva están concentrados solo en dicha agrupación política sino también en los otros partidos que participan en la contienda. Hay desgaste del MC desde hace tres años cuando sostuvo el triunfo por una diferencia de solo mil votos, hoy aparece empatado con el frente PRI-PAN-PRD y hasta con Morena.

El mismo control ejercido por “Sinaloa” en Parral, lo mantienen sus contras de La Línea en Jiménez y Camargo. Cualquier político de cualquier partido puede competir sin problema en sus campañas, siempre y cuando participe sin intenciones de ganar; siempre y cuando llegue como relleno.

Bajo esas condiciones desarrolla su campaña electoral más hacia el sur, en uno de los municipios más grandes de la región serrana, Guadalupe y Calvo, la candidata de Morena a la presidencia municipal, Ana Laura González Ábrego.

Su postulación con altas probabilidades de ganar por primera vez en la historia aquella localidad para la oposición creó tanta inquietud entre los grupos delictivos que inicialmente lograron hacerla a un lado.

Aún nominada públicamente tardó más de una semana para iniciar su campaña formal. De manera extraoficial, pero era conocido que había sido retirada de la contienda porque amenazaría el estado de cosas prevalecientes allá.

Debió intervenir la dirigencia nacional de Morena, enviados de la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional para brindar apoyo a la candidata y garantizar protección a su integridad en sus recorridos.

Solo de esa forma aceptó ella arrancar su campaña en la cabecera municipal aunque después no se haya sabido más sobre sus actividades con todo y respaldada por los candidatos morenos de la región y un inicio en el que participaron varios miles de personas. Participa, pero de relleno; ganaría a menos que la 4T concentre un ejército para cuidarla.

Hasta el momento son más de 30 abanderados en todo el estado los que cuentan con protección. Aparte de Ana Laura y los Medina en Balleza son muchos otros los que, a través del Instituto Estatal Electoral, o con sus propios recursos, cuentan con vigilancia por amenazas explícitas o veladas.

Son candidatos desde el recién surgido partido México Republicano, hasta el Verde, Movimiento Ciudadano, y los integrados en las grandes coaliciones encabezadas por el PAN y Morena.

Presentamos hoy en la versión digital de La Columna un video que contiene la fracción de una conferencia de prensa que ofreció el fin de semana, Rocío Allende Robles.

Es la candidata a la Presidencia Municipal precisamente de Parral por el recién nacido partido, México Republicano.

Dijo ante los periodistas que ha sido sujeta de misoginia; que han pretendido intimidarla y que el área jurídica de su partido analiza la posibilidad de solicitar “resguardo” para su seguridad y de la “gente” que la acompaña.

Fue literalmente amenazada. Le llamaron para exigir que no se presentara al debate de horas antes entre los aspirantes a la alcaldía. Le exigieron que “declinara a favor de la candidata (del Movimiento Ciudadano, Soledad Sánchez), pero mi decisión es seguir firme”.

Esa firme aparición de la candidata fue sorpresiva aun para los más fuertes contrincantes del MC, los abanderados de Morena, Otto Valles, y del frente PAN-PRI-PRD, Salvador, “Chava” Calderón, y también de mayor preocupación, pues lo que ella tuvo el valor de confesar, ellos no lo dijeron. Son objeto de la misma presión si no para retirarse sí para dejarse perder.

Es el mismo cuadro en toda la zona radiografiada, inocultable la mano de los grupos delictivos para mantener su poder e influencia. Los partidos son lo de menos, lo importante es quiénes se prestan a trabajar “coordinadamente”. La oposición es un grito a la fatalidad, o en el mejor de los casos, a la agresión.