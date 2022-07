Video: Carín León, Joob y la fiesta en paz

-Carín León, Joob y la fiesta en paz

-Listo primer caso para echar guante a Corral

-Amenazas sobre el transporte fronterizo

-Morena tras redistritación al gusto

Nadísima que ver el aguardentoso y hasta desafinado tono de Carín León con el genial autor y cantante de “mi eterno amor secreto”, Marco Antonio Solís, pero igual puso a reventar el último día de la Feria Juárez en la celebrada X.

Fue esa una de las rolas “cantada” por Carín y repetida por los más de 43 mil asistentes el domingo en la Feria, entre ellos el coordinador de los regidores del PAN en el Ayuntamiento y presidente de ese partido en Juárez, Joob Quintín Flores (video en versión digital). Asemejaba el vaquero todo un patrón del mundo nocturno.

El dirigente político no es subordinado del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, así que no tenía porqué atender la específica instrucción del presidente a sus funcionarios para que no fanfarronearan en los conciertos, menos en la zona VIP.

La pasó Joob en pleno relax, cantando y bebiendo lo que al parecer fue whisky con agua mineral, según el video (¡envidia de la buena!). Así la pasaron los más de 400 mil asistentes a la Plaza de la Mexicanidad a lo largo de las tres semanas de pachanga terapéutica.

Desde el 9 de junio hasta el 3 de julio. Todo un maratón que debió dejar algo así como 100 millones de pesos en derrama económica para la ciudad, los pymes y grandes empresarios organizadores.

Los bien portados, podrán decir ahora a los juarenses los habitantes de Chihuahua que tuvieron su feria, la de Santa Rita, días antes de iniciar en esta frontera, pero allá fueron registrados sonorosos pleitazos al menos en dos presentaciones de los “duros” del narcocorrido, Edén Muñoz, el exvocalista de Calibre 50; y Los Tucanes, que se reventaron nada menos 20 composiciones de ese tipo; fueron sancionados con casi un millón de pesos por el Ayuntamiento capitalino y supuestamente fueron vetados por un año en dicha ciudad.

Acá no hay “ley seca” para los apologistas de los narcos y sus “mercancías”. Gerardo Ortiz, Julión, Los Dos Carnales, Edén Muñoz, ni se diga Los Huracanes y la Banda MS, le entraron a ese tipo de versos musicalizados sin consecuencia alguna entre los asistentes.

En Juárez el empresario organizador lleva por nombre Octavio Meléndez (no es de Juárez); en Chihuahua al parecer se trata de novatos recién llegados a ese negocio, encabezados por Otto Schmall Thomae, un panista de la era del barriato.

Últimos datos curiosos: Gloria Trevi metió 20 mil gentes, los del Hip Hop Fest apenas cuatro mil, Julión le pegó a las 52 mil, la MS 30... pero la sorpresota fue justo el cantador tipo rutera, Carín León, con casi 43 mil.

***

Han pasado desde el 19 de abril del 2022 a la fecha arribita de 80 días. Finalmente tenemos noticias que pronto será judicializada la denuncia penal que interpuso el señor magistrado, Gabriel Sepúlveda Reyes, contra el aficionado golfista, Javier Corral Jurado y Luz Estela Castro.

Aquella famosa denuncia que parece mosquearse ya en los escritorios de la Fiscalía General de Justicia se refiere fundamentalmente a la designación realizada el 24 de mayo del 2017 de Luz Estela Castro Rodríguez como consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia por parte directa del exgobernador.

El golfista sabía que “Lucha” no cumplía los requisitos legales y constitucionales para ocupar ni ejercer dicho cargo público y aun así ejerció su facultad exclusiva de hacer el nombramiento.

El artículo 107 de la Constitución Política del Estado ordena que, para ser miembro de la Judicatura, no debe tener el candidato (a) más de 65 años de edad ni menos de 35 cumplidos al día de la designación.

Castro nació el 29 de febrero de 1952 y el nombramiento de consejera fue llevado a cabo el 24 de mayo del 2017, por lo cual tenía dos meses y 24 días más de la edad permitida al momento de su arribo.

Hubo, por lo tanto una acción dolosa por tanto de Corral no solo para la designación, sino para permitir a Castro la toma de múltiples decisiones, entre ellas, la suspensión del propio Sepúlveda, y de Jorge Ramírez Alvídrez, de sus funciones como magistrados del propio Poder Judicial.

La judicialización de esta denuncia no debiera ser cosa del otro mundo, es un caso fácilmente justificable puesto que las dos únicas pruebas para la demostración del hecho constitutivo del delito y de plena responsabilidad tanto de Luz Estela como de Corral Jurado, son el acta de nacimiento de ella y el nombramiento emitido en su favor por parte del aficionado a golfista...

Entendemos que algo retrasadita, pero va para adelante la denuncia.

****

El hallazgo del tráiler con decenas de migrantes muertos cerca de San Antonio, Texas, ha sido tomado como nuevo pretexto para amenazas a los transportistas fronterizos con más revisiones exhaustivas en su cruce a Estados Unidos.

El gobierno texano de Greg Abbott ha lanzado advertencias por diversas vías luego de la mayor desgracia de los últimos tiempos, como si el transporte de mercancía que efectivamente es por tráileres no fuera lo suficientemente revisado.

Aunque la evidencia apunta a que los migrantes fallecidos cruzaron de diferentes formas y fueron metidos en el tractocamión ya en el lado estadounidense, el Departamento de Seguridad de Texas, a lo fácil, apuntó a los mexicanos dedicados a la exportación.

No han pasado de advertencias públicas las revisiones y la instalación de nuevos puntos de inspección dentro del estado norteamericano. Por ahora la normalidad ha prevalecido.

Pero obviamente sí generan expectativa e incertidumbre dichos mensajes tanto en Asociación de Transportistas como en Index y la Canacintra, que concentran a los exportadores por tierra, los más afectados con las medidas extremas que ya en abril dieron muestra del caos que pueden generar.

El comité de emergencias de los exportadores fronterizos deberá estar muy listo para activar el plan de cruce por Jerónimo-Santa Teresa, en caso de que de buenas a primeras vuelvan las complicaciones vividas meses atrás.

***

Por supuesto que habrá pasado por la cabeza de “El Coco”, Leonel Reyes Castro, en los momentos de mayor apogeo priista, una propuesta como la que Morena acaba de entregar en el Congreso del Estado.

Es una joya para cualquier operador electoral cuando se encuentra en la cúspide del poder o está en vía ascendente de ello. Jamás en condiciones de dificultad o franca competencia electoral auténticamente plural. Sería darse un balazo en el pie.

Los genios de Morena entregaron una propuesta para reducir a 17 los distritos electorales uninominales y a 4 las curules plurinominales.

Obviamente, la ganona será Ciudad Juárez y después Chihuahua, y los grandes perdedores en términos de representación lo serán los distritos rurales o semirurales.

Afrenta grande para la zona de Nuevo Casas Grandes, Delicias, Cuauhtémoc, Guachochi, etcétera, que verían diluida la representación.

Juárez podría llegar a los siete u ocho diputados, Chihuahua cuatro o cinco, y los demás a la pipiluya como se dice coloquialmente. Se privilegia el voto urbano en las poblaciones de mayor concentración, donde está el voto cautivo de morena.

Cada diputado representaría algo así como 225 mil ciudadanos, muy cerca del Estado de México, pero muy lejos del modelo usado en estos momentos en la Ciudad de México, donde la proporción es de 130 mil, más o menos lo mismo que en Chihuahua.

Si calcáramos ese sistema de la CDMX a Chihuahua en estos momentos, tendríamos algo así como 27 diputados, nada que ver con la propuesta alevosa que Morena está presentando.

Pero no es todo, los pluris no serían repartidos de acuerdo al tres por ciento de la votación, sino a partir del cuatro por ciento, siempre y cuando se hayan registrado candidatos en 10 o más distritos, y solo entre candidatos perdedores.

En esas condiciones sería Morena –o quien quede en segundo lugar- el único ganón con las pluris. Como están las cosas, de acuerdo a los resultados del 2021, PAN, MC, PT y PRI ni lejos tendrían representación.

Nació menos que muerta la propuesta, igualita al despropósito de lo que se buscó en las diputaciones federales hace unos meses. Ni el PRI en su momento de mayor hegemonía electoral, cuando la Comisión Estatal Electoral dependía de la Secretaría de Gobierno.