Video: 'Amarillitos' prueban que no quieren renovar

Inspectores de la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado lograron ubicar y detener el martes al chofer y al camión de transporte de personal de maquila que conducía.

Es un camión muy viejo y auténticamente “chueco”. Su dueño ni siquiera se tomó la molestia de modificar el clásico color amarillo que los distingue como adquiridos entre los arrojados a los yonques por escuelas estadunidenses. Lo dice en el engomado: “type classification SCHOOL BUS”.

Es un vehículo marca International, modelo 2005. Este es el punto. Fue puesto en circulación en Juárez por su propietario, Leopoldo Leal, y rentado a la empresa maquiladora Flex, a pesar de que tanto el dueño de la unidad como los directivos de la manufacturera saben perfectamente la irregularidad cometida.

Existe la anomalía evidente que debe ser reclamada por todos los juarenses sobre pago de revalidaciones, placas y demás accesorios –engomado ecológico, por ejemplo-. Todo mundo más que bien portadito debe pagar rigurosamente esos gravámenes para circular en sus vehículos.

Igual que ese camión “de los amarillitos”, como son identificados por los propios transportistas, la inmensa mayoría de los que son utilizados para prestar tanto el servicio a maquilas como las rutas colectivas, carecen de placas.

El grueso de los juarenses pagan, y mucho, por traer sus vehículos en regla, los transportistas ni se inmutan. Solo se preocupan por facturar; porque no les falle el filo ni el mango al azadón. Puro vénganos tu reino.

Existe la promesa gubernamental que eso acabará muy pronto. El empresario Leopoldo leal y la maquiladora Flex, así como las decenas de permisionarios que han seguido comprando camiones viejos, en menos de dos meses, tres cuando mucho, deberán deshacerse de sus chatarras adquiridas en promedio a 280 mil pesos cada una y renovar sus flotillas si unos, los empresarios, desean seguir haciendo negocio en ese rubro; y otros, las maquilas, quieren seguir desplazando bajo ese esquema a sus trabajadores.

No podrán hacerlo más en camiones más viejos de 10 años, de acuerdo no solo con la nueva Ley de Transporte del Estado, sino también de acuerdo con las decisiones tomadas por los Consejos Consultivos del Transporte de las principales ciudades del estado tras mucho tiempo que, mañosamente, los ruteros le hicieron al Micky, al zorrillo rengo, al monje loco.

La actual administración encabezada por Maru Campos asentó en un boletín oficial el miércoles 5 de abril que “exigirá de manera puntual que los concesionarios asuman los compromisos ya mencionados... y en el caso de no hacerlo, aplicarles las siguientes acciones de cumplimiento: al 20 de abril del 2023, se hará un requerimiento al 100 por ciento de los concesionarios para que en un plazo máximo de tres meses presenten unidad nueva”. Unidad nueva, dice el comunicado.

Aunque todos los reflectores están colocados sobre los concesionarios del transporte público, en razón natural del impacto general de su trabajo entre la población fronteriza, la ley aplica por igual a los permisionarios que ofrecen servicio en la industria maquiladora; de hecho no hay siquiera comparación entre las 500 “rutas” para transporte colectivo con las cerca de cuatro mil que lo hacen para las empresas maquiladoras.

Queda clara la enorme diferencia con las filas interminables de unidades que transitan por la ciudad entre las seis de la mañana para el inicio de las intensas jornadas laborales, y a las tres de la tarde para la salida y/o entrada del “segundo turno”.

Una vez terminado el plazo y las muchísimas facilidades otorgadas para la renovación de las flotillas tanto de concesionarios como de permisionarios, fue aplicado un programa de financiamiento para compra de nuevas unidades por parte del gobierno estatal (Fideapech), no habrá más tiempo para camiones viejos que las fechas de las notificaciones a sus propietarios y los acuerdos específicos con directivos de Index, de la industria maquiladora.

Operará para ellos la misma nueva ley, pero con “método diferente”. Este método contempla las fechas de los contratos entre empresas maquiladoras y permisionarios. Podrán concluir los actuales convenios pero los nuevos deberán contener documentos que validen la legalidad de los camiones en los que será prestado el servicio, legalidad en todos los sentidos.

Lo anterior significa que las maquiladoras no podrán contratar nuevos servicios si antes no verifican que las unidades reúnan todos los requisitos de ley. Esta es al menos la palabra dada en días pasados por los directivos de Index a los jefes de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, Santiago de la Peña, ha advertido que él no andará ni este ni el año entrante en campaña electoral, así que no esperen elasticidad alguna en la aplicación de las sanciones marcadas por las normas a quienes la incumplan.

Hay preludio de encontronazo entre el estado y los camioneros. Empezamos esta columna con el botón de muestra de un solo vehículo auténticamente chueco, modelo 2005 (video y fotos en versión digital) que fue recién ingresado al país aún con la nueva Ley de Transporte y los acuerdos susodichos en marcha, pero también tenemos imágenes de otro camión en idénticas condiciones que fue decomisado durante la misma semana por inspectores de la Subsecretaría de Transporte.

Sabe su propietario o sus propietarios tanto de su pecado que el camión fue asegurado mientras era desplazado tranquilamente por el Juan Pablo II, fue enviado al corralón y al menos hasta el viernes no había sido reclamado. Ya tenía casi toda la semana ahí.

No se dan abasto los inspectores con los camiones chuecos. Los “amarillitos” exhiben el descaro de sus dueños, pero hay una gran cantidad más que solo son pintados de blanco, algunos brochazos de rojo o verde y a rodar bajo el nombre de alguna maquiladora o de alguna de las rutas de transporte general.

Aunque ha habido innumerables pláticas y acuerdos entre permisionarios, concesionarios y autoridades, esos malos ejemplos demuestran que no hay intenciones de acatamiento; o ¿cómo gastar en camiones viejos si en menos de seis meses no podrán ya circular, o ser rentados?

Al inicio de la semana hubo una protesta de choferes de rutera ahí por el Centro de la ciudad que exhibió de nueva cuenta otro problema que va junto con pegado en el tema de la renovación, la estafa de “líderes” a los concesionarios y a los propios conductores.

En virtud que hace meses hay nueva tarifa, los estafadores también subieron al doble su cuota a los choferes que terminaron por reventar. Amenazaron con suspender el servicio hasta que los “intermediarios” le bajaron un par de rayas a sus exigencias, no sin antes amenazarlos con echarles encima a sicarios y/o extorsionadores de alguno u otro grupo delictivo de los varios que operan la zona centro.

Están ubicados como líderes intermediarios Carlos Hernández, Ever Morales, Rubén Vega, Matías Prieto, Roberto Aguilar, Julio Frías, César Gil, y otros tantos de cada una de las 29 rutas del transporte urbano en la ciudad. Decenas de miles de pesos semanales se llevan exclusivamente por “representación” gremial. No meten un solo peso ni defienden en realidad a nadie, solo cobran.

Es parte ese aspecto de la crisis tremenda que sufren los juarenses en materia de traslados en camiones de servicio público y es también de las soluciones prometidas a los juarenses por el nuevo secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, en representación de la gobernadora del estado, Maru Campos.

La papa es muy caliente pero está entre sus responsabilidades la solución.