Vida de perros

Los juarenses hemos tenido que enfrentar en últimas fechas una problemática local muy complicada de sobrellevar en esta ciudad. Por un lado, los altos índices de violencia son imposibles de ignorar aun cuando algunos medios de comunicación se empeñen en minimizarlos, además la crisis migratoria que de por si siempre ha sido deficientemente atendida en nuestra frontera, a esta se suma la ola de centroamericanos que hoy debemos atender en distintos albergues de la ciudad mientras esperan su turno para ser atendidos por las autoridades norteamericanas en su solicitud de asilo al vecino país y la pobre infraestructura de la ciudad al igual que la inseguridad que se vive en las calles ha sido un tema que se ha dejado de lado, acumulándose así los temas en la agenda local que debería atenderse con eficacia, día a día.

Los pendientes que nos queda a deber el Gobierno actual no se limitan a los anteriormente expuestos, ni cabrían en esta columna editorial, ningún tópico es menor cuando merma la calidad de vida de los fronterizos, por lo que si bien es cierto es urgente atender cada uno de ellos, también es verdad que existen otros temas que parecieran no importarle a nadie y que ante la sobrevivencia a la que tenemos que hacer frente día con día en una ciudad como esta, el ciudadano de a pie pareciera restarle importancia y el Gobierno no se diga, pues ignora los temas primarios, pero también los secundarios. El motivo, sin duda es un eterno vivir pensando en la próxima campaña electoral dejando de lado temas que parecieran no importarle a nadie, pero que directamente impactan en la vida de los juarenses.

Por mencionar uno muy importante y según datos del Comité Pro Animal, se estima que hay 12 millones de perros callejeros en todo el país, además que no se lleva una estadística sobre la existencia de gatos sobreviviendo en estas condiciones. Estas cifras deben obligarnos a poner en las agendas legislativas, dinámicas de trabajo plasmadas en ordenamientos que versen sobre la atención y el trato a los animales y de esta forma callar las voces detractoras e ignorantes que opinan que son temas sin importancia o “románticos” cuando se trata de cuestiones éticas y morales el atender estos problemas que también hablan del comportamiento del hombre en sociedad, ya que existen estudios científicos que revelan que en el 88 por ciento de las familias donde se ha maltratado a niños, también se ha maltratado a animales o en el 66 por ciento de los casos el progenitor agresor había matado o herido a la mascota para inculcar disciplina al hijo.

La crueldad hacia los animales no es una válvula de escape inofensiva en un individuo sano, es una señal de alarma. En un estudio llevado a cabo por el Buró de Investigación Federal en los Estados Unidos, entre 36 asesinos múltiples convictos, el 46 por ciento declaró haber torturado animales durante su adolescencia. Los expertos aseguran que el abuso hacia los animales es un síntoma grave de un problema mental.

Para aquellos que no consideren que lo anterior es suficiente, deben observar este problema desde el punto de vista de salud donde las garrapatas, pulgas, orines y heces fecales en el aire que respiramos, así como las mordidas de canes enfermos e infecciones en la piel son problemas que tarde o temprano tendremos que enfrentar como una plaga si no es atendido este tema a tiempo.

Son de dar vergüenza las instalaciones de los centros antirrábicos en el país, urge un ente oficial que brinde protección a las mascotas domésticas, en contra de acciones violentas y criminales, de abandono o enfermedad en los perros y gatos del país. Urge también conciencia social que nos aleje de las modas que significan gastar cientos de dólares en un perro “fino” cuando existen tantos abandonados que podemos adoptar, lo que se traduce en un acto de bondad y humildad que nos engrandece como personas y que además resta poder al comercio de animales.

Reza un dicho que “una sociedad se juzga por cómo trata sus animales” y si lo anterior es cierto, entonces existe un lugar especial en el infierno para todos aquellos que en tantos años no han sabido organizar a la sociedad para tratar con dignidad al ser vivo que también, en otro conocido proverbio popular, es llamado el mejor amigo del hombre.

Con todo lo anterior valdría la interrogante: ¿es el hombre el mejor amigo del perro? Lo dejo con esta reflexión. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.