Vías de desarrollo en reversa

Con gran preocupación vemos la situación por la cual pasa la Nación. El pensar que en nuestra ciudad no afectan las políticas nacionales, sería un grave error. Aún no se ha resentido de manera directa la problemática económica en algunos estratos locales, sin embargo ya se comienzan a ver las preocupaciones y los problemas financieros en niveles altos.

De la misma forma, se han desarrollado acciones para erradicar la pobreza por parte del Gobierno federal, como es el caso del aumento de la pensión a los adultos mayores, a otros les dieron becas escolares y a los trabajadores les aumentaron el sueldo mínimo. Estos hechos son aplaudidos por los beneficiarios, claro, ese es el fin. Ó sea, más votos. Recordando, hay más gente pobre y necesitada, que personas con percepción económica estable. Por tal motivo son consideradas acciones populistas momentáneas, que no van erradicar la pobreza.

También hay acciones que entusiasmaron a gran parte de la población, quitar el subsidio a expresidentes, subastar bienes del narco, poner en venta el avión presidencial, reducir su sueldo y que nadie gane más que él en el aparato gubernamental. Por tal motivo se consideran acciones populistas, donde lo recaudado económicamente es nada en comparación con lo que la Nación necesita, ya que existen temas de mayor premura.

Sin embargo, a nivel nacional, la delincuencia se ha disparado en todos los temas: asesinatos, secuestros, violaciones, vejaciones etc., la respuesta a ello “Así nos lo dejaron los gobiernos anteriores”. Pero estamos en el presente y no vemos soluciones concretas, ya no se puede estar culpando a otros de los acontecimientos actuales. Los mismos policías de la Guardia Nacional, no meten las manos para defenderse, les está prohibido, la señal que envían es clara, menos podrán proteger a la ciudadanía.

Las preocupaciones siguen, la economía continúa cayendo, y lo peor, anunciar que crecimos un .01 por ciento como un logro, es una burla. Y sí, hay personas que lo celebraron. No sabemos si fue por intereses personales o por ignorancia. Posteriormente corrige Inegi, se aumentó un cero por ciento en el segundo trimestre del Gobierno federal.

Hay acciones prioritarias que verdaderamente van a dar progreso a México. Como lo es la inversión con capitales nacionales y extranjeros, la generación de empleos profesionales bien remunerados, políticas públicas que beneficien a los de abajo, no dándoles sólo dinero, sino empleo. Apoyo a los empresarios, creación de tecnología de punta y retención de cerebros, inversión en el campo, entre otros cientos de aspectos que son muy necesarios. Ser un país democrático y no centralizado en una sola persona.

Con todo ello se siguen dando datos positivos y alentadores. Somos testigos del entretenimiento matutino, que tiene sujetos a millones durante la mañana, donde se están manejando aspectos que se consideran cortina de humo, para tapar los verdaderos problemas o reformas que se pretenden realizar. Se están abriendo los cerrojos a la diversidad sexual, a la adopción por personas del mismo sexo, al consumo de drogas, eso no lo tratan abiertamente en las mañanas, sólo las acciones que sean llamativas a la sociedad.

Vemos caprichos de cerrar aeropuertos avanzados, destruyendo inversiones, y pagando costosas sumas de dinero, y construir otro diferente, que ha resultado más costoso. Permite que las feministas cometan vandalismo y protestas fuera de lugar con agresiones e insultos a los hombre y demás personas que se crucen en su camino. Pero prohíbe manifestaciones por la construcción de la refinería en dos bocas en tabasco, con hasta 20 años de cárcel a quién proteste o bloque las obras. Resulta irónico.

Por si fuera poco, hay temor en los medios masivos de comunicación, sobre todo aquellos periodistas que han expuesto las inconsistencias y desaciertos del actual Gobierno nacional, han sido despedidos de sus programas, algo muy parecido a lo que paso en Venezuela con Hugo Chávez. ¿También la libertad de expresión va erradicar? Muy preocupante.