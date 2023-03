Viabilidad del transporte de carga internacional en Ciudad Juárez

El día de hoy agradecemos estar nuevamente en este espacio de lectura, me permitiré escribir mi opinión sobre un tema que para muchos… es más me atrevo a decir que para todos en Ciudad Juárez es un tema de gran interés, el tema de la vialidad y transporte de mercancías en Ciudad Juárez, derivado de las nuevas adecuaciones al transporte público en las principales avenidas de la ciudad, este fue un proyecto que buscó beneficiar a todas aquellas personas que utilizan este medio de transporte día con día, pensando facilitar el traslado y movilidad de los usuarios como estudiantes, padres de familia, trabajadores, con mejores condiciones y tiempos.

Es importante que a plan presente y futuro la coordinación de los principales consejos o asociaciones de transportistas de carga, gobierno e iniciativa privada, estén desarrollando planes que deben de ir a otro nivel de exigencia en cuanto a tecnología, sabemos que en otros entornos las estadísticas, la inteligencia artificial, el big data, son elementales en los casos de estudio y desarrollo que sirven para mejorar estos entornos. Un tema principal que es de alta competencia es la viabilidad y flujo en la conducción del traslado de mercancía para importación y justamente cuando las mercancías están en Ciudad Juárez como coordinar esta parte con el transporte público.

PUBLICIDAD

Como siempre lo he dicho, Ciudad Juárez es una ciudad dinámica y de mucho flujo vial, los comercios, las escuelas, las empresas maquiladoras y todo el sector de comerciantes requieren de una ciudad con un flujo benéfico que permita el traslado y la movilidad vial sin problema alguno, y aunque no lo creamos y parezca ingenuo para muchas personas de estabilidad emocional y estrés que juegan un rol importante para los transportistas y comunidad en general. El delimitar un carril en las principales avenidas de la ciudad con la cantidad de población que actualmente se tiene fue una implementación que sin duda siempre se tiene que prevenir por los factores ya mencionados.

La prohibición de algunas vueltas al lado izquierdo causan complicaciones en los medios de transporte de carga de mercancías tales como los rabones, y/o remolques pues con la modernización del medio de transporte y las denominadas vueltas indirectas no les es posible, aunque debo aclarar que los medios de transporte no solo son este tipo, hay algunos que son medios más pequeños que también transportan mercancía para cuales no hay inconveniente.

Personalmente, considero que las personas hoy debemos estar preparados psicológicamente, ya que este punto afecta directamente a las emociones, las cuestiones climatológicas, el estrés laboral, las actividades diarias causan una revolución emocional al grado de generar una irritabilidad que es posible muchos de nosotros no estemos preparados para sobrellevarla.

Queda una gran incógnita, ¿será posible que Ciudad Juárez tenga que migrar sus actividades diarias como laborales y estudiantiles al famoso home office? Según noticias internacionales esta modalidad ha sido bien adaptada en otros países, ¿ustedes que opinan?

Nos leemos nuevamente en un próximo artículo, ¡les deseo un excelente inicio de mes!