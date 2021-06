Verano caliente

No, el título de esta colaboración no es una remembranza de una de las gestas políticas y sociales más recordadas en la historia de Chihuahua y del país entero, que marcó un parteaguas en la incipiente democracia mexicana. Se trata de algo más natural y ordinario.

De acuerdo con el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol, mañana inicia formalmente el verano, estación que se caracteriza porque registra las más altas temperaturas por la cercanía de nuestro planeta al sol, así como por el ángulo de inclinación del eje terráqueo. Algo que muchos aprendimos desde los más tiernos años de la primaria. Solo que esta vez, este verano, amenaza con ser de los más calientes que hayamos vivido antes.

Las impugnaciones al proceso electoral, 47 en total en todo el estado, elevarán considerablemente la temperatura política en nuestra entidad, sobre todo porque dentro de esos recursos jurídicos se está impugnando la elección a gobernador, que es la que más interés y polémica despierta por razones obvias.

El holgado resultado que obtuvo la candidata de la alianza PAN-PRD (al final se sumó el PRI de facto), por más de 130 mil votos efectivos de los chihuahuenses, hacía poco posible o previsible un escenario de impugnaciones al proceso, ya que el objetivo de estas herramientas jurídico-electorales es, normalmente, revertir un resultado desfavorable cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es reducida, es decir, cuando matemáticamente hay posibilidades de revertirlo.

Sin embargo, Morena y su candidato a la gubernatura decidieron casi de última hora impugnar dicha elección. En total, con la de Loera y las de Morena, serán 6 impugnaciones a la elección de gobernador, con las que pretenden lograr que se anule dicha elección.

De acuerdo con Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, la impugnación contiene una serie de evidencias que podrían anular la elección, tales como la intromisión del clero, la compra de votos y el extenso gasto que rebasa los topes de campaña.

Esas afirmaciones han generado una gran controversia alrededor de la actitud en general de Loera, porque sistemáticamente se ha venido resistiendo a aceptar la derrota, aun y con el resultado holgado de los votos que no le favoreció, por lo que diversos actores y analistas políticos encuentran en la medida una clara estrategia de sólo enturbiar un proceso electoral que, por lo demás, se desarrolló en paz y sin mayores incidencias graves que reportar en el conteo de votos en las casillas, ni en el proceso de cómputo posterior, por lo que descartan anticipadamente que dicho recurso pueda prosperar positivamente para el candidato perdedor.

Personalmente, coincido en tales análisis sobre el posible escenario para las impugnaciones de Morena, considero que la mayoría de los recursos serán desechados por improcedentes o infundados ya que, de la simple lectura de algunos de esos documentos, y sin ser abogado especialista en el tema, tan solo con la larga experiencia de muchos años cubriendo periodísticamente este tipo de procesos electorales, no encuentro los elementos suficientes que puedan hacer prosperar tales inconformidades.

No obstante lo anterior, también debo señalar enfáticamente que Loera como cualquier otro chihuahuense, candidato o no, está en todo su derecho de proceder legalmente como mejor crea que le conviene, las leyes electorales y la constitución le garantizan ampliamente ese derecho, aunque a muchos nos parezca un total despropósito. Pero desde luego que las multicitadas impugnaciones tienen un claro efecto mediático que calienta el ambiente político en Chihuahua, no cabe la menor duda.

Pero hay más situaciones que elevan la temperatura política del estado. En tanto se define la suerte que correrán las impugnaciones de Morena, Maru Campos designó ya a su equipo de transición, al menos a quienes encabezarán la tarea de revisar con lupa el gobierno que van a recibir de manos de Javier Corral, actual gobernador del estado, y es ahí donde se calientan las cosas.

Veleidoso, caprichoso, soberbio y autoritario como es el gobernador, ha decidido ponerles toda clase de trabas para alargar todo lo más posible que dicha transición se haga lo más fácil y rápido posible, poniendo como excusa una serie de pretextos de lo más absurdos e increíbles, desde supuestas condiciones legales hasta la más simple de recibir a los designados por Maru, pero sin darles fechas precisas ni detalles de nada. Solo decir que sí, pero sin decir cuándo y cómo.

Por supuesto que una actitud así del actual mandatario estatal se presta a toda clase de suspicacias y sospechas, porque resulta muy conveniente ganar todo el tiempo posible sin tener que mostrar a los que llegarán a partir de septiembre, todo el tinglado operativo, financiero y estructural de la administración estatal, y por eso afirmo que se presta a toda clase de suspicacias, porque pareciera que de lo que se trata es de ocultar algo ¿Qué? ¡Vaya usted a saber! Pero a las claras, eso parece.

Para la compleja e importante tarea de recibir el gobierno, la alcaldesa de la capital con licencia designó a Cesar Jauregui Moreno, Clara Torres Armendáriz, Lilia Merodio y Roberto Fierro, lidereados por Luis Serratos, su coordinador general de campaña, por lo que se trata, sin duda alguna, de un equipo de avezados funcionarios con un gran dominio de la administración pública, y que conocen perfectamente los puntos clave o estratégicos que deberán revisar a fondo y con lupa, por tanto, resultaría muy arriesgado y audaz intentar chamaquearlos o “esconderles” algo.

Entonces pues, la transición del gobierno estatal es también un tema que calienta el ambiente político y social por todo lo que representa para quienes se van, para quienes llegan, pero también para la sociedad entera. Pero hay otro tema que hará de este verano uno de los más calientes que hayamos vivido, sino es que el más caliente.

Es el tema de los apagones programados de la CFE. Y este sí repercutirá físicamente en el clima de la frontera, por lo que implica el servicio de energía eléctrica en medio de los calorones propios de la temporada.

En paginas de El Diario se publicó la nota: “Alertan: vienen apagones por falta de capacidad” en la que se consigna que, con información oficial de la CFE, “Mientras que el gobierno pone trabas a la entrada en operación de generadoras privadas que producen electricidad barata y limpia, la CFE podría estar preparando apagones este verano ante falta de capacidad para atender la demanda. Ante los riesgos de que el sistema eléctrico opere en condiciones críticas, por tener una demanda creciente y un margen de reserva al límite, se prevé que el operador programe apagones en algunas zonas para evitar un colapso generalizado.”

Es decir, la CFE acepta implícitamente en su comunicado que no ha generado la cantidad suficiente de reservas en los pasados tres años, por lo que la natural curva de demanda en esta temporada los tomará sin la energía suficiente para satisfacer la demanda. Grave problema.

Aceptando que las temperaturas del verano ocasionan un pico alto en la demanda de energía eléctrica, también hay que decir puntualmente que año con año, antes de la llegada de Morena al poder, este pico de la demanda era solventado aceptablemente bien, sin mayores consecuencias ni económicas, ni en salud, ni en el bienestar de las personas. Ahora no.

Evidentemente esta serie de apagones programados van a dejar a miles de juarenses sin la energía eléctrica para el uso de climas o aires evaporativos que mitigan las altas temperaturas que padecemos, pero no solo eso, habrá también un daño económico muy importante en el sector comercio y, principalmente, en la industria maquiladora, ya que cada hora sin energía eléctrica significará la perdida de millones de dólares en conjunto, retrasos importantes en la entrega de pedidos y otras consecuencias negativas similares.

¿Habrá alguien en este país que le pueda exigir a la CFE que nos cumpla como clientes? El contrato de servicio que firmamos con la descentralizada federal la obliga a prestarnos un servicio de calidad. Ellos mismos, en su eslogan publicitario así se califican: “Una empresa de calidad mundial”, bueno, pues una empresa de calidad mundial no tiene las fallas continuas y recurrentes que han tenido ellos en los últimos dos años, y menos ocasiona daños económicos tan fuertes al sector comercial e industrial.

Como sea, preparémonos a tener un verano caliente, caliente, caliente, en el ambiente político, en el social y también en el clima, más nos vale.

Francisco Ortiz Bello

fcortizb@gmail.com