Ver el pasado con amor

No conocí a mi abuela paterna. Su nombre era Carmen De la Cruz. Es irónico, porque mi otra abuela se llamaba Cruz De la Rosa. Pareciera que el destino no es tan fortuito después de todo. Apenas conozco algo de doña Carmen por algunas anécdotas que me contaban de pequeño, por ejemplo, sé que toda su vida fue partera en El Palomar, un barrio bravo de Chihuahua. La historia solo se puede entender en el contexto de la época. La familia contaba que mis abuelos se conocieron en un baile, la joven Carmen, casadera, de unos quince años, aceptó bailar con un hombre doce o catorce años mayor que ella, algo normalizado hace cien años; luego de bailar, mi abuelo José le dijo a Carmen que quería casarse con ella y ella aceptó al calor de la fiesta y pensando que era una broma. Al día siguiente, el joven José Murillo llegó a la casa de su reciente conquista y le pidió que fueran a casarse con el padrecito en ese mismo momento, ella se arrepintió y se rehusó, pero José le dijo una frase lapidaria “a jugar con sus muñecas", ante ese entinema que clausura el debate, el padre de Carmen, mi bisabuelo, decidió cumplir el compromiso y entregarla como si fuera un objeto. Creo que fueron infelices toda su vida pero aún así tuvieron nueve hijos. Fue una tragedia que duró hasta el día de su muerte. El funeral de doña Carmen fue un campo de batalla, todos los hermanos estaban peleados a muerte. En realidad no se dónde mi papá aprendió a amar, seguramente no fue en casa. Afortunadamente, desde adolescente vivió lejos de su hogar y vino a vivir y a estudiar en Juárez. Yo creo que fue en las letras que aprendió a amar, en esos poemas que mi papá recitaba como catarsis encontró el cariño que en casa le regateaban, nunca hablaba de eso por cierto. Al final, esa fue su herencia, a sus hijos nos enseñó a demostrar cariño con las palabras. Para acabar pronto, ninguno de sus hermanos añoraba el pasado familiar. A propósito, hace unos días conocí en la Ciudad de México a un cuate de Nueva York, sus padres eran migrantes de Sri Lanka, una isla pegada a la India, al decirle que era de Juárez, para mi sorpresa, identificó la ciudad de inmediato por el Río Bravo, me dijo que su familia viajó a Turquía, luego a Alemania y a España, para finalmente llegar a México y cruzar como mojados a Estados Unidos por esta frontera, prácticamente -me dijo- es lo único que sabe porque sus padres prefieren no hablar de esos tiempos, fueron días tristes -con eso cerró la platica-. Así es la frontera, navegamos entre miles de historias y a veces queremos borrar lo malo que nos ha pasado y esconderlo debajo del silencio. Una historia más. Hace unos años conocí a Ana María Olivas, hija de una mujer que tuvo el oficio sagrado de partera,-como mi abuela-, la madre de Ana María era del municipio de Saucillo, pero su vida fue todo lo contrario, a mediados del siglo pasado formó una familia de cinco hijos, dos hombres y tres mujeres. El trabajo de partera le obligaba a salir de casa durante largas jornadas porque iba a los pueblos y rancherías cercanos a prestar sus servicios de medicina tradicional, generalmente en las zonas más pobres. Pero su ejemplo siempre fue de amor, a menudo buscaba la forma de confeccionar por su cuenta alguna ropita para los recién nacidos y, con eso, ayudaba a que -por lo menos- esos bebés tuvieran una bienvenida digna. Un día, toda la familia decidió migrar a la frontera. De los cinco hijos, uno siguió el camino hasta Los Ángeles y otro se fue al Distrito Federal, las tres mujeres se quedaron aquí, una de ellas es Ana María, ella se inscribió en la Escuela Técnica y Comercial del Prof. Enrique C. Ledezma donde, por azares del destino conoció a mi papá en su temprana juventud. Ella, Ana María, me platicó que mi papá era un estudiante muy formal, eso es un gran halago para mi. Esta historia, como la de todas las mujeres de la época, es un continuo cumulo de retos que son necesarios para avanzar contracorriente, por la década de los años sesenta y setenta, las mujeres comenzaron a ocupar espacios en las escuelas, en los negocios y en la política, pero no fue fácil. Tras terminar la carrera técnica, Ana María estudió en la legendaria Prepa Nocturna de El Chamizal, donde le tocó estar en la comitiva de estudiantes que le pidieron al presidente Luis Echeverría que creara la UACJ, pero luego continuó con su carrera profesional de Contabilidad en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo que estudiaba, trabajó en varios lados, entre ellos, un consultorio médico y una comercializadora, para después administrar la feria de Ciudad Juárez, por allá de 1977 más o menos, una vez me contó que varios consejeros abusones del Comité llegaban con un montón de notas de restaurantes, gasolina y boletos de avión –nada que ver con la feria- exigiendo que se las pagaran a las de ya, todos se creían dueños de la caja, con orgullo me platicó que ella nunca cedió ante la prepotencia de algunos rufianes que después fueron políticos de renombre en la ciudad. Finalmente obtuvo su título de contadora y después una maestría en administración, Ana María fue docente de la UACJ y de la UACH durante muchos años, en Chihuahua y Juárez. Hay una anécdota que le gustaba contar a Ana María, decía que, cuando se graduó de la maestría, entre las autoridades educativas había un maestro de Saucillo que le había dado clases en primaria y cuando leyeron su nombre entre las graduadas supo que era ella, al reconocerla se emocionó de verla, porque Ana María había logrado salir adelante con ahínco y perseverancia. Los últimos dos años, hablé casi a diario con doña Ana María Olivas, había algo que la distinguía, siempre hablaba de un pasado lleno de amor y cariño, sus recuerdos de familiares y amigos eran de buenos momentos, ni se diga de sus hijos y sus nietos, eran historias de paz, no porque todo el pasado fuera color de rosa, sino porque había seleccionado lo mejor de cada quien, para Ana María no había pasado nada malo, todo el calendario estaba lleno de momentos bondadosos y alegrías. Que afortunado soy de encontrarme en este camino a Ana María Olivas porque me enseñó a ver el pasado como un lugar al que vale la pena regresar.