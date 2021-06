Ventajas de la mediación de conflictos en los centros de trabajo

La mediación de conflictos en los centros de trabajo es un procedimiento que está ganando terreno, integrándose en las políticas de prevención y abordaje de los conflictos interpersonales por la alta dirección y por las direcciones de gestión de personal que se han percatado de su utilidad porque impactan positivamente en la salud mental de los trabajadores, mejorando el clima laboral, asegurando la calidad, incrementando la productividad y mejorando el servicio al cliente.

Con la llegada del Covid-19 la salud mental de los trabajadores se vio mermada por el incremento de las horas de la jornada laboral sobre todo en los ambientes remotos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en enero del 2021, 68% de los mexicanos económicamente activos laboran 48 o más horas semanales, lo que rebasa el promedio de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, es decir, pasamos más tiempo en el trabajo que en actividades personales.

Esto no se ha traducido en un incremento de la productividad, sino que ha afectado a los empleados física y psicológicamente, ocasionando todo tipo de conflictos interpersonales en el ámbito laboral.

Esto no es nuevo: en el 2018 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementó la NOM 035 para que las organizaciones identifiquen, analicen y prevengan los factores de riesgo psicosocial a los que los trabajadores están expuestos en sus centros de trabajo, además de contemplar acciones para el manejo de conflictos laborales derivados de las relaciones de trabajo, que surgen de la mala relación y desconfianza entre los compañeros, especialmente cuando perciben condiciones desiguales y cuando no hay claridad en sus funciones por un deficiente liderazgo que no asume la responsabilidad de coordinar y desarrollar el talento de los mandos intermedios y que no alinea los objetivos de la organización con las aspiraciones de sus colaboradores.

Novel Martí (2010) sugiere que para solucionar este tipo de conflictos es necesario implementar una cultura de paz y mediación en las organizaciones, desarrollando estrategias que mejoren la comunicación para la planificación, ejecución y seguimiento de resultados. Igualmente se requiere de la participación de un mediador externo que intervenga con asesoramiento, formación y entrenamiento en habilidades de mediación y coaching sobre todo para la alta dirección y los mandos intermedios.

Las ventajas que trae la mediación para la solución de los conflictos organizacionales es que son procesos menos costosos en tiempo, en recursos y en desgaste emocional; permiten llegar a acuerdos de manera participativa y en forma consensuada, lo que da un margen de corresponsabilidad y sostenibilidad indudable; además, producen un aprendizaje para solucionar conflictos futuros.

La mediación para los conflictos organizacionales resulta un procedimiento idóneo para atender y prevenir los riesgos psicosociales y para garantizar condiciones laborales que permitan generar armonía, bienestar social y salud mental.

Reseña actual de vida

Margarita Patricia Velázquez Osuna

• Facilita el desarrollo humano para que las personas encuentren sentido en sus vidas y descubran su grandeza a través de procesos de coaching que lleva a las empresas y diversos tipos de organizaciones.

• Facilita procesos de mediación de conflictos para que las personas puedan tener interacciones sanas y constructivas que despierten en ellas su capacidad para negociar, trabajar colaborativamente aportando soluciones y pasar de una situación actual a una situación deseada. Esto lo hace para el ámbito familiar y empresarial.

• Es docente en el Departamento de Economía Administración y Mercadotecnia, y coordina el diplomado en Justicia Alternativa y Restaurativa de Iteso, y es perito traductor de los idiomas inglés y español autorizada por el Consejo de la Judicatura.

