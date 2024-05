Vendedores de ilusión

Mientras Chihuahua retrocede en competitividad según el IMCO, el gobierno echa las campanas al vuelo

El lunes me encontré con un post del Estado que dice que Chihuahua se colocó como el primer lugar a nivel nacional en Economía e Innovación según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, y que se dedica a proponer políticas públicas y acciones viables para mejorar el país.

Cuando revisé el ranking me encontré una realidad distinta a la del post. Para empezar, el estado de Chihuahua perdió un escalón en el ranking nacional de los estados. Según el IMCO la entidad más competitiva en este ranking es la CDMX, igual que el año pasado. Le sigue Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Sonora, Yucatán y en el noveno peldaño aparece Chihuahua.

El año pasado Chihuahua era el octavo en el estado o sea que este año retrocedimos un escalón en el ranking general. Lamentablemente, en realidad nadie está haciendo nada para mejorar la competitividad en el estado.

Aunque este post decía que estamos mejor en Economía e Innovación, la realidad de las cosas es que hicieron unos cambios en la metodología del indicador y eso fue lo que nos mandó como primer lugar. No estamos innovando más, ni tenemos la mejor economía del país.

El IMCO agregó el dato de exportaciones a su metodología y como Chihuahua es el primer lugar en exportaciones en el país gracias a la maquiladora, pues eso nos dejó mejor parados. No es que hayamos hecho algo, ni los empresarios ni el gobierno.

El IMCO no tomó en cuenta que las exportaciones de Chihuahua no son de empresas chihuahuenses, sino de extranjeras. Entonces todo el Producto Interno Bruto que suman es riqueza que no se queda, se va a otros países, principalmente a Estados Unidos.

Además, hay tres datos que nos muestran que la economía que alimenta esas exportaciones, que es la maquiladora, se está deteriorando.

Uno: La inversión extranjera directa industrial que está llegando al estado va en retroceso. En el 2023 Chihuahua ya no fue ni segundo ni tercero en IED como acostumbraba. Nos fuimos hasta el quinto sitio.

Dos: En los últimos 20 meses hemos perdido 10 permisos IMMEX en el estado. Pasamos de 491 en junio del 2022 a 481 en febrero de este año. En diciembre del 2017 llegamos a tener 508 plantas con permisos IMMEX, lo cual nos dice que la pérdida de maquiladoras se aceleró en estos últimos meses.

Tres: El indicador más sensible que nos puede decir que vamos para atrás en competitividad es el empleo. En los últimos nueve meses el estado ha perdido 34 mil 990 empleos maquiladores, que equivalen al 7.5% de nuestra fuerza laboral maquiladora.

En cuanto a la parte de Innovación, no mejoramos nada. Tenemos 1.5 patentes registradas por cada 100 mil habitantes en Población Económicamente Activa, justo igual que el año pasado.

Ya no somos tan sexys para las inversiones. Es muy bueno que este ranking nos de buena imagen, pero los empresarios de Chihuahua no debemos conformarnos con este dato porque es una ilusión.

Tenemos que ser más críticos, analíticos y objetivos con todas estas celebraciones que hace el gobierno. Lo digo porque siempre hay empresarios salen a aplaudir este tipo de cuestiones sin revisar bien qué está pasando en el Estado.

¿Es bueno? Sí, es bueno dar esa apariencia, pero antes de llegar las inversiones se dan cuenta de la realidad del estado y entonces ya no llegan, y se van a otros estados donde sí han hecho la tarea de volverse competitivos, en lugar de creerse este cuento.

Así estamos con este indicador del IMCO. No es nada de aplaudir, al contrario. Ahorita con este repliegue que está teniendo la industria maquiladora necesitamos ver cómo aprovechamos para hacerla más fuerte con buena proveeduría.

Hay que fortalecer a las PyMEs locales para que podamos ser proveedores de la maquila y que también exportadores directos Pepe, es lo que tenemos que hacer.

En la capital de nuestro estado hay un grupo de empresarios que tienen el ojo puesto sobre este ranking. ¿Cuáles son los resultados de ese enfoque?

La ciudad de Chihuahua es la segunda ciudad en el ranking de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional. Es la quinta ciudad con el mejor ecosistema de negocios. Es la quinta ciudad con mayor inversión aeroespacial en el mundo. Es la quinta ciudad en el país en el ranking de las que tienen más empleo manufacturero. Es la cuarta en sustentabilidad en el país.