Veda electoral: un concepto desgastado

En medio de un clima de polarización de temas que trascienden al ámbito público es que se llega a una jornada electoral que se visualiza, por decirlo de forma elemental, complicada en su desarrollo.

Serán procesos locales que se realizarán en seis entidades federativas cuyos habitantes elegirán quienes les representaran en las Gubernaturas de cada estado y, como es el caso de Durango: Presidencias Municipales , Sindicaturas, Regidurías y en Quintana Roo se suman Diputaciones Locales.

El que se realicen en un período intermedio a las elecciones federales ya resulta complicado, pues implica un desgaste, no solo para quienes viven en ese territorio, sino también para la población que no se encuentra directamente involucrada en el proceso, pero que, sobre todo a los alrededores, se ven inmersos en una dinámica que va desde las prohibiciones de la propaganda gubernamental hasta las intervenciones de grupos que no son políticos, pero cuyos intereses intentan ser salvaguardados.

En lo que se refiere a las prohibiciones que se les conoce como “veda electoral” nuevamente sale a la luz un concepto desgastado que lejos de favorecer al electorado en sus decisiones, le limita en el acceso a los servicios, que a final de cuentas son un derecho adquirido.

Para muestra, la forma en que algunos actores políticos intentan sacar beneficio pretendiendo hacer denuncias ante la Fiscalía Especialidad en Delitos Electorales (FEDE) sobre las acciones que se están realizando en atención a las personas afectadas por el huracán “Agatha” a pesar de que son esfuerzos transversales que no involucran a un solo ente de gobierno y que a leguas se vislumbra el objetivo específico de ayudar a las víctimas.

Afortunadamente, queda en estrategias poco exitosas que la misma ciudadanía vislumbra como desesperadas, pero, desgraciadamente, lo mismo ocurre con el resto de los programas, pensiones y demás acercamientos que la población tiene con su gobierno, que por cierto no se encuentra en la boleta.

La ejecución de la labor de Gobierno no debe ser detenida. La divulgación de las acciones que realiza el Gobierno tampoco debe ser limitada, no por alguna razón obscura que intenta plasmarse en escritos de quejas, sino porque implica el beneficio de todas las personas que vivimos en este país.

Recientemente, fueron publicados por el Inegi los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. En ella se muestra una evaluación a todas las esferas de gobierno, especialmente en los rubros que de servicios directos a la población. La finalidad es que sea tomada en cuenta para la toma de decisiones de política pública que traigan consigo una mayor calidad en el contacto con las personas y desde luego en el resultado que se brinda, sumado desde luego a generar estimaciones de actos de corrupción que se transformen en instrumentos que funden y motiven toma de decisiones para su combate.

Desde luego que los resultados derivan de circunstancias de todo tipo, muchas de ellas alejadas del factor de influencia asequible, como pudo llegarlo a ser (por el año en que fue realizada la encuesta) la pandemia ocasionada por Covid-19 que impidió trámites de forma presencial, pero si a eso sumamos que en Juárez y en general en el estado nos encontrábamos en estos períodos de prohibición de propaganda gubernamental, lo cierto es que sesga bastante la opinión de la ciudadanía.

Aun así, el resultado de la medición de la satisfacción de las personas que han sido beneficiarias de algún servicio, programa o pensión en Chihuahua no es un porcentaje desfavorable. Este resultado se clarifica cuando se da muestra que las instituciones con mayor confianza son las que llevan la política social y que en realidad mantienen y mantuvieron (también durante la pandemia) acercamiento con las personas; pero ¿no sería más fácil replantear estos conceptos legales que solo alejan a las instituciones de la gente? Con unas elecciones locales en puerta, otras por realizarse el siguiente año y desde luego las federales en 2024 no solamente es necesario, sino que es urgente propiciar reformas que eliminen conceptos poco prácticos y que tanto pueden llegar a perjudicar.