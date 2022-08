Vecinos tóxicos

Dicen que el ser humano es un animal sociable por naturaleza, pero en muchas ocasiones pareciera que no es así, y que nos cuesta mucho convivir en armonía con los demás. Cuando hablamos de “organización social” nos imaginamos un país completo. En relación con esa idea podemos tomar de ejemplo nuestro México, que a la vez se divide en entidades federativas, y estas entidades se dividen en ciudades, las ciudades en colonias y las colonias en cuadras. Sé que suena muy específico, pero, es importante detallarlo así para entender el punto.

La hermandad de una nación comienza en su comunidad, y aquí en nuestra frontera, Ciudad Juárez, podemos decir que nuestra primera interacción con la comunidad es la relación entre los vecinos.

PUBLICIDAD

Creo que todos tenemos uno que otro vecino de esos “tóxicotes”, y los hay en sus diferentes categorías. Están aquellos que se estacionan en doble fila, o que se estacionan y conducen tan mal que uno se pregunta cómo fue que obtuvieron una licencia de manejo. Sobre este tema se ha hablado mucho en redes sociales, donde denuncian a aquellos abusones que se estacionan donde pueden y como pueden, incluso sobre las banquetas. El problema llegó a tal extremo que la Coordinación General de Seguridad Vial puso a disposición de la ciudadanía un número para hacer el reporte de autos chatarra, mal estacionados o en doble fila.

Otra categoría de “mal vecino”, perfila a aquellos molestos que realizan sus reuniones a cualquier hora del día o de la noche, entre semana, fin de semana, no importa, para ellos toda la semana es inhábil. Este problema, que aqueja a muchos, no solo genera molestia por la horrenda música que ponen, sino por el desconsiderado volumen con el que suelen reproducir la música. Por ello, la Dirección de Ecología del Municipio ha exhortado a denunciar a esos “vecinos ruidosos”, los cuales podrían tener una sanción económica que va desde los 866 a los mil 732.00 pesos. Sin embargo, este problema de los “vecinos fiesteros” no se agota en el volumen alto, sino que empeora si tiene a sus patiños que le hacen segunda y que suelen agravar la situación antes descrita; esos amigos se estacionan donde pueden y como pueden, en ocasiones tapando las salidas de las cocheras de los demás habitantes de la cuadra.

Últimamente, se ha puesto de moda el “vecino escombrero”, ese que sale muy entrada la noche, a dejar basura en un lugar alejado de su casa, en un lugar que no corresponde, y lo peor de todo, en los días que ni siquiera pasa el servicio de recolección de basura. En una ocasión me tocó ver a una persona que estaba tirando escombro en un terreno baldío, su actitud desinteresada me generó molestia, por lo que le reclame por su actuar, esta persona (más cerdo que humano) solo volteó y me dijo: “todos tiran aquí, para eso está”. Aunque logré que ya no siguiera tirando la basura en ese momento, lo más seguro es que haya esperado a que me fuera para continuar con lo suyo.

Lo antes descrito se ha convertido en un problema de todos los días en las colonias de nuestra ciudad, y pareciera que a las autoridades les importa un pepino; y bueno, no los culpo, sinceramente hay cosas más graves que atender. Sin embargo, no dejo de pensar que estos “problemas vecinales” podrían evitarse si en realidad tuviéramos esa cortesía de ser “buenos vecinos”, de procurarnos los unos a los otros y de ser racionales con las acciones u omisiones que realizamos en nuestro entorno, por el bien de nuestra comunidad. A todos aquellos que son buenos vecinos y se preocupan por “su barrio”, los felicito y aplaudo. Para aquellos que no lo son, pues solo me queda decirles que muchos los repudiamos.

Y como dije al inicio, todos tenemos uno que otro vecino de esos “tóxicotes”, y si usted no lo tiene o identifica, entonces lo más probable es que el “tóxicote” sea usted.