Ve la paja en el ojo del Gobierno de México y no la viga en el Gobierno del Estado

Criticar al adversario, se ha convertido en una de las prácticas más comunes dentro del ámbito político. Durante los tiempos electorales, estas formas de destacar y tratar de ser percibido como “el bueno” y el otro como “el malo” cobran intensidad. Diariamente, somos testigos de comentarios que se vierten sobre personajes que por su relevancia en la vida pública del país, ya se les considera públicos también.

Una vez que terminan las campañas políticas y se comienza la difícil tarea de gobernar, esos ánimos de golpeteo permanente deberían disminuir. Lamentablemente, y en detrimento de la población, no siempre es así.

Las pensiones y programas que el Gobierno de México ha consolidado a lo largo y ancho del país han demostrado la relevancia que prometían. Apostarle al Bienestar de las personas y a modificar una política social que no solo persiga el incremento de los ingresos, sino que busque el acceso a derechos era el reto que se ha traducido en un proceso de reconstitución del tejido social.

Fundamentarse en el principio de universalidad y no de focalización, ha permitido que las pensiones y programas no se conviertan en botín de quienes buscaban el poder mediante la comisión del delito electoral de condicionar su recibimiento al voto. Otro logro de la ejecución de este principio ha sido incrementar, como nunca en la historia de este país, la inversión (porque no es un gasto, si esa salida de dinero público tiene retorno transformada en beneficio para la población) directa en las personas.

Una de las pensiones insignia de este Gobierno ha sido la que por derecho establecido en el artículo 4to constitucional le corresponde a las personas con discapacidad. La ley señala que “El Estado (nótese que no dice Gobierno Federal únicamente) garantizará la entrega de una pensión no contributiva a las personas que viven con una discapacidad permanente…”. Para recibirla tienen prioridad las y los menores de 18 años. Por otro lado, la regla de operación de esta pensión amplia un poco más y señala que la recibirán personas de entre 0 y 29 años.

Si recordamos la otra pensión que ha distinguido este Gobierno y que se adquiere por derecho a los 65 años de edad llamada “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, podemos observar que, aquellas personas entre los 30 y los 64 años de edad, aún y cuando vivieran con una discapacidad permanente con las afecciones que ello implica, no contaban con ningún tipo de pensión.

Es por eso que en diciembre de 2021, el presidente de la República propuso a las y los gobernadores de los estados firmar un convenio de colaboración que permitiera construir un fondo compartido, con las aportaciones del 50 por ciento de los recursos provenientes de los Estados y el otro 50 por ciento del Gobierno de México, de donde salieran los recursos para que la pensión llegara a este rubro de la población. Chihuahua y la mayoría de las entidades federativas firmaron.

En 2022, este convenio empezó a materializarse y la pensión se hizo universal en varios estados. Probablemente, en ninguna entidad fue un camino sencillo porque implica inversiones fuertes, sin embargo, con ajustes presupuestales y sobre todo: voluntad, lo lograron. Otros se unieron en este 2023.

En Chihuahua, esa voluntad no se ha hecho manifiesta y esta pensión sigue sin ser universal. Seguramente, la visión de atención a las problemáticas sociales, como la desigualdad que viven las personas con discapacidad, es completamente diferente y, lejos de apreciarse como una causa a otro tipo de malestares sociales, solo se ve con los ojos de pesos y centavos. Muy para el pesar de las y los chihuahuenses, para lo poco que ha alcanzado el presupuesto ha sido para llevar aguas a los Bancos de Bienestar, donde cobran su pensión aquellas personas con discapacidad que sí han accedido a su derecho desde la bolsa que integra únicamente el Gobierno de México.

Qué bueno es que el Gobierno del Estado lleve aguas, mejor sería si decidieran cumplir el compromiso adquirido mediante la firma del convenio referido.

Es claro que ambos Gobiernos provienen de partidos e ideologías muy diferentes, pero si un grupo poblacional que ha sufrido tanta desatención como las personas que viven con discapacidad, no anima a dejar de lado el reflector mediático de repartir insumos de consumo inmediato y criticar las formas de pago de las pensiones, para entrar al tema de fondo: una pensión que en realidad mejore sus condiciones de vida!, entonces ¿qué lo hará?