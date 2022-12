-Van de la mano prostitución y extorsionadores

-Toman en serio violencia contra mujeres

PUBLICIDAD

-Incumple con agrandar bancada morenista

-Siguen retenidos pagos a empleados federales

El temor a la “vergüenza” que implica denunciar ha llevado a varios políticos a guardarse el asunto o hacer reportes confidenciales a la autoridad sobre la proliferación de páginas de internet que ofrecen servicios sexuales en Juárez, Chihuahua y otros tantos municipios de la entidad.

El incontrolable y desregulado mundo virtual está lleno de sitios para la contratación de mujeres y hombres “escorts”, como les dicen más elegantemente, pero más allá del problema de salud pública que implica, hay un fenómeno creciente, sobre todo en la frontera que es la relación del sexonegocio con el delito de extorsión.

Según esos reportes, manejados con mucho secreto para no evidenciar a las víctimas, dichos portales suben fotos de lo que parecieran ser sexoservidoras y sexoservidores, y cuentan además con números que enlazan directamente a la aplicación de WhatsApp u ofrecen la opción de llamada directa entre el prestador del servicio y el solicitante.

Lo grave es que al realizar una llamada o enviar mensaje de WhatsApp, en caso de no aceptar el trato para el servicio sexual, en minutos llaman o envían mensajes por la misma aplicación de mensajería, en los que amenazan al cliente o clienta por no aceptar el trato y afirman que, en caso de no pagar, podrían asesinar al solicitante o a su familia.

Algunas imágenes de ejemplo, disponibles en la versión digital de La Columna, muestran los números que han sido ubicados y comprometidos.

En las llamadas que se han realizado, aseguran los delincuentes virtuales que el cártel de los extorsionadores trabaja de la mano con “escorts”, tanto para brindar los servicios sexuales requeridos bajo condiciones en extremo peligrosas, como para atacar a los clientes en caso de que contacten y no acepten el trato.

Los casos registrados en Juárez son a todas luces intentos de extorsión, aunque no se sabe bien a bien el impacto que hayan tenido fuera del mundo virtual.

El problema cobra relevancia porque si dichas sexoservidoras (os) existen, entonces estamos ante una red de trata de personas con sus respectivos grupos delictivos protectores. Y si es así, y son páginas muy fáciles de encontrar, ¿qué hacen los distintos niveles de autoridad para enfrentar el serio problema?

En otra posibilidad, si las fotos de sexoservidoras (es) son meras pantallas y no existen, entonces son páginas para atrapar incautos, amenazarlos y hacerlos ir a hoteles y de ahí hacer extorsión telefónica y secuestro virtual.

Para ambos casos hay una actividad criminal de extorsión, trata de personas o ambas.

¿Qué hace la autoridad cuando son páginas de fácil acceso? ¿Hay algún tipo de control por la Policía Cibernética o es que se van a activar sólo cuando haya una denuncia formal?

***

Les ha costado trabajo a las capacitadoras Sara Cortázar y Gizeh Beltrán, pero vaya que avanzaron en la parte final del año en un proyecto de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, impartido en todos los niveles del Gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar.

La alcaldía fronteriza dio impulso a esta labor a través del Instituto Municipal de las Mujeres, a cargo de Elvira Urrutia, quien contó con el apoyo total del alcalde con la instrucción bajada, de forma tajante, de que nadie incurriera en simulaciones.

La idea de Pérez Cuéllar era evitar que, contrario a otros municipios donde el problema de la violencia contra la mujer no se toma en serio más que para los discursos, la capacitación fuera real y no simulada.

Con ello también buscaba evitar los sesgos ideológicos de los conservadores, quienes por ignorancia dicen que la violencia no tiene género.

Con la tarea de que se notara esa diferencia, y más que eso, con que el impacto de la sensibilización fuera real, el coordinador de directores de la administración municipal, Jorge Pérez, también recibió instrucciones de abrirles todas las puertas a las promotoras del proyecto.

Así fue, Pérez fue el encargado de buscar los espacios y garantizar la participación, atenta y sin simulaciones, de todos los actores que tomaron el curso.

No hace falta recordar que en Chihuahua el problema de violencia de género, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y el laboral, es algo sumamente delicado como para dejarlo a quienes no comprenden ni les interesa aprender de esa realidad que urge tratar de controlar.

***

El año llega a su fin y la bancada de Morena, a cargo del juarense Cuauhtémoc Estrada, quedó a deber en una promesa-amenaza, de hacer crecer el grupo parlamentario con nuevos activos ya con curul vigente, con lo que habría de posicionarse como una oposición más visible y efectiva.

La bancada guinda ha tenido todo, desde su conformación en 2021, para cogobernar la entidad y hacerle algo de contrapeso al poderío panista representado en el Ejecutivo con Maru Campos y en la bancada mayoritaria que coordina Mario Vázquez Robles.

Sin embargo, el grupo morenista ha cedido a la tentación de pelearse y dividirse internamente, con lo que ha perdido todavía más la escasa posibilidad de presentarse a la sociedad como una oposición seria, sólida y atractiva, que no se pierda en batallas contra molinos de viento.

Tal vez por eso, Estrada Sotelo no pudo cumplir el objetivo de sumar dos piezas más a su fragmentada fracción, dividida entre los morenistas que se sienten químicamente puros y los que son vistos como arribistas u oportunistas, clásica visión maniquea que tienen los políticos faltos de oficio.

Si eso es el freno que impide agrandar la fracción, por más pláticas y negociaciones que el coordinador parlamentario afirme tener en marcha, está difícil que haya convencidos para sumarse a la causa morenista, dado que nunca serán bien recibidos por los radicales.

En fin, el caso es que en el recuento del año que hacen los de color guinda, la bancada no sólo creció ni se fortaleció, sino que fue todo lo opuesto.

***

Los sacrificados servidores de la nación de esta frontera, víctimas principales de la austeridad federal, reportan que, ya pagado su aguinaldo, aunque tarde para variar, en los límites del plazo legal, les dio un respiro la difícil situación económica, pero los problemas de cobro por otros conceptos siguen siendo algo recurrente.

El esperado depósito cayó a las cuentas bancarias de los empleados federales cuando casi daban por hecho que no tendrían para los buñuelos de la Nochebuena, pero la orden desde lo más alto de la Secretaría del Bienestar les tapó la boca a quienes ya hasta querían organizarse para protestar públicamente.

No obstante, los reclamos hacia la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, siguieron en los grupos privados que los servidores tienen en las redes sociales, dado que muchos siguen sin cobrar pagos pendientes de meses anteriores.

La dependencia tiene retenidos pagos de bonos y viáticos en las principales subdelegaciones federales de la entidad, las de Juárez y Chihuahua, pues así son las políticas de gasto de la Cuarta Transformación, tan desordenadas que quienes salen bailando son los trabajadores del último nivel.

Por eso, lo del aguinaldo a cuenta gotas sólo marca una pausa en la guerrilla soterrada que ha ido creciendo dentro de la dependencia que promueve más el malestar de sus colaboradores que el bienestar de los beneficiarios de los programas sociales federales.