-Van a paro transportistas “hartos” de la violencia

-Saborcito electoral del Medi-Chihuahua

-“Nomás un De la Rosa en las boletas...”

-Comienzo del BRT después de 300 millones

En pleno lunes de puente, las asociaciones nacionales y estatales de transportistas bloquearían las aduanas del país para frenar los cruces comerciales, debido a la inseguridad y a las condiciones deplorables que tienen las carreteras en buena parte de México; otro grupo tenía planeado tomar la Panamericana de forma intermitente durante el día, junto con otras carreteras federales en casi todos los estados.

Aunque en Chihuahua es relativamente baja la incidencia de asaltos en las rutas del transporte de mercancías, el dirigente de la Antac en la entidad, Jaime Gómez González, lanzó la advertencia y el llamado a unirse a la protesta a todos los sectores productivos.

“Ya estamos hasta el gorro que estén haciendo y deshaciendo con nuestros operadores, son nuestros operadores, son vidas, no puede ser posible que estos malditos estén haciendo y deshaciendo, necesitamos levantamos en armas y el gobierno que no hace absolutamente nada”, criticó en un video difundido en redes y enviado a cientos de traileros llamados al paro.

Dicen que hubo algún tímido intento estatal por desactivar la protesta, pero al ver las dimensiones nacionales del problema y la pasividad absoluta del Gobierno federal, dejaron el problema en manos de quienes deben atenderlo; como en casi todo, la Secretaría de Seguridad federal se dio por enterada de forma tardía y entabló negociaciones forzadas apenas el fin de semana, haciéndose la occisa desde hace meses que tiene latente la amenaza del paro. Ya muy entrada la noche del sábado, nos reportan, los transportistas de varias organizaciones nacionales cedieron ante los ofrecimientos de la Guardia Nacional de hace un plan especial de seguridad para el transporte, además de sacarle el acuerdo a la Secretaría de Gobernación para revisar punto por punto los reclamos sobre las malas condiciones de las carreteras.

Fue un acuerdo a medias porque algunas agrupaciones, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), se deslindó de los acuerdos y ratificó la decisión de realizar un bloqueo en la Panamericana. En otros estados también hubo rupturas internas entre transportistas porque algunas agrupaciones desconocieron cualquier acuerdo con la Federación.

La expectativa estará ahora en cuántos grupos deciden parar y cuántos aceptaron plegarse a los acuerdos nacionales; el paro probablemente puede poner de cabeza la actividad fronteriza con este bloqueo, que le pagaría a las más de siete mil importaciones y exportaciones diarias por los cruces binacionales.

A nivel nacional, las estimaciones de la Antac, Conatram y otras eran las de parar actividades, realizar bloqueos en carreteras, puentes y algunos accesos, con cerca de 150 mil transportistas que están cansados de los asaltos y las pésimas condiciones de los caminos, lo que podría de cabeza la logística comercial e industrial de todo el país. Por fortuna, pues, fue desactivado a medias, pero falta ver el verdadero consenso que hubo en las primeras horas de este día.

***

Una nutrida asistencia que reflejó la alianza electoral de este año fue de lo más destacable en la organización del segundo informe que rindió Maru Campos el sábado en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

El videomensaje de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez; la asistencia de los líderes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano; y de los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, Tere Jiménez, Mauricio Kuri y Diego Sinhue Rodríguez, respectivamente, dieron cuenta de eso.

Igualmente, acompañaron a Campos Galván los exgobernadores priistas Patricio Martínez, Fernando Baeza Meléndez y Reyes Baeza Terrazas; el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera y sus compañeras Margarita Zavala y María Elena Pérez; las senadoras Kenia López Rabadán y Josefina Vázquez Mota

Aparte de la diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, asistente destacada y obligada por la institucional relación entre poderes públicos, el único morenista que se atrevió a acudir a acompañar el informe fue Rafael Espino, de los distraídos "ebraderistas" acusados de ser los de derecha dentro de la 4T.

La ausencia federal fue notoria y mucho más marcada la del alcalde de la ciudad más poblada del estado, Cruz Pérez Cuéllar, quien previamente había anunciado que no acudiría.

Estaba invitado, pero dicen que se sintió desinvitado cuando supo que en Palacio de Gobierno le daban prioridad a otros alcaldes de municipios más pequeños para atenderlos.

De Juárez no estuvieron tampoco ni los representantes de la iniciativa privada que por lo regular son muy aplaudidores del régimen en turno. Andan entre la espada y la pared.

Las fricciones que traen las elecciones son notables a estas alturas del partido y lo serán más conforme pasen los días.

***

En cuanto al mensaje de la gobernadora, el recuento de los resultados de los poco más de dos años de gestión fue cuidadosamente enmarcado en la sorpresa que ella misma había anunciado, la puesta en marcha del Medi-Chihuahua, un programa de salud ambicioso que llega a atender uno de tantos huecos que deja la Federación.

Imposible quitarle el saborcito electoral al programa que, previa credencialización con jugosos datos georeferenciados de la población beneficiaria, busca atender a la gente sin acceso al servicio médico del sistema de salud tipo Dinamarca que según las mañaneras tenemos en México.

El Medi-Chihuahua será una estrellita de varios picos: tiene utilidad social al brindar servicios médicos y medicinas gratis a la población más necesitada; tiene utilidad política porque evidencia el desastre que la 4T ha traído en materia de salud y de paso quien se ponga vivo hasta rentabilidad electoral podrá sacarle.

Cumplió Maru con su sorpresa anunciada, que dejó para el remate final luego de un repaso por temas de seguridad, justicia, agua, educación y demás renglones del ejercicio estatal.

***

“Nomás un De la Rosa habrá en las boletas... No más”. La frase fue escuchada en una de las mesas de negociación de Morena, donde fueron palomeados los nombres de quienes son aspirantes a candidaturas para diputaciones federales y locales, así como para las presidencias municipales.

El mensaje era para el exsuperdelegado federal y excandidato a gobernador, el juarense Juan Carlos Loera de la Rosa, hoy convertido en candidato al Senado de la República de la mano de la diputada federal, Andrea Chávez.

El tema viene a cuento por el revuelo que causaron las protestas internas de Morena de la semana pasada, atizadas por el propio De la Rosa, que se ha metido a la pelea de las posiciones, aderezada con el conflicto familiar que tiene con su tío Gustavo “Pichú” de la Rosa y su sobrina dirigente del partido en el estado, Brighite Granados de la Rosa.

Además del pleito de familia, subyace en las protestas la desgastante pelea a muerte del ahora aspirante a senador contra el delegado nacional de Morena, Carlos Castillo, a cuyas decisiones acredita Loera el reparto de las candidaturas. No es que Loera quisiera más posiciones para sus familiares si con buena parte de ellos está peleado, pero sí tenía compromisos en varios municipios del noroeste y la sierra, para hacer candidatos a los suyos, lo que no ha podido cumplir. Al menos no todavía.

De ahí su reclamo público y su alianza con “Los de Abajo”, la organización interna de morenistas que demandan la reposición de procesos internos, nuevas designaciones, dejar de favorecer a los recién llegados y hasta las renuncias de la directiva del partido.

***

Después de más de 300 millones de pesos gastados en reparar lo mal hecho y tras casi tres años de la “inauguración” del BRT que encabezó Javier Corral en julio de 2021, en estos días habrán de quedar concluidas las estaciones y recorrido del sistema de transporte.

El representante estatal en la frontera, Óscar Ibáñez, igual que el delegado de Obras Públicas del Estado, David Salazar, reportaron a sus oficinas centrales en la capital que tienen casi todo listo para quedar sólo a la espera de los primeros camiones nuevos que deberán llegar a finales de este mes.

En lo que queda de febrero, habrán de acabar los detalles de las estaciones, afinar el recorrido y dejar todo listo para el arranque de verdad, pues aquella vez que Corral se subió a “inaugurar” el llamado Bravobús fue pura faramalla.

La nueva estructura administrativa del sistema, que encabezará la Operadora de Transporte Vivebús (OTV), también cargo del BRT en la capital del estado, está recién diseñada en la Secretaría de Gobierno y lista para estrenarse en Juárez, obviamente con personal especializado contratado aquí.

La OTV ha costado unos dos mil millones de pesos para su operación en Chihuahua, pero es apenas en el último año que ha comenzado a dar resultados en la capital, que ojalá puedan extenderse a Juárez.

Así, comienza la cuenta regresiva en este mes de febrero para, por fin, ver avances en esta obra que quizá nunca debió haber existido.